Оберег на 2023 год: какие украшения надеть в новогоднюю ночь

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Чувственная и манящая или решительная и прозорливая — какой вы станете в новом 2023 году Черного Кролика, определят натуральные камни в ваших украшениях.

Природные минералы обладают разными свойствами, поэтому очень важно правильно выбрать талисман на грядущий год Черного Водяного Кролика, ведь от него будет зависеть успех в карьере и личная жизнь.

Мало кто знает, что с помощью камней можно задать определенное настроение и тон грядущему 2023 году.

Литотерапевт и дизайнер украшений Регина Рустамова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru дала советы, как правильно выбрать камень-оберег на 2023 год.

Какие камни выбрать для встречи года Кролика

Бытует мнение, что камни необходимо подбирать исключительно по знаку зодиака. Но это не совсем так. Рыбам вовсе не обязательно носить только жемчуг, а Ракам — только изумруд.

www.globallookpress.com / Guenter Fischer

Все камни подходят всем, вопрос лишь в том, какова будет задача талисмана. Выбор минерала напрямую зависит от целей, которые ставит перед собой человек.

«Дело в том, что каждый камень обладает своей уникальной энергетикой и впоследствии соприкасается с энергетическим полем человека. В выборе камней мы должны опираться лишь на то, чего нам сейчас действительно не хватает», — объяснила эксперт.

Пирит или тигровый глаз на Новый год 2023

Если не хватает решительности, смелости, силы воли на пути к поставленным целям, тогда стоит выбрать украшение из этих камней. Они также способствуют завершению начатых дел, на которые не хватало сил и времени.

Такой талисман позволит сохранить в новом 2023 году жизненный баланс, избавит своего обладателя от резких перепадов настроения и необдуманных поступков. Украшение поможет поддерживать внутреннюю гармонию и принимать только обдуманные и взвешенные решения.

Зеленый авантюрин на Новый год 2023

Украшение из этого минерала добавит дерзости, смелости не только в мечтаниях, но и в ежедневных действиях. Натурам скромным, которые стараются побороть свои стеснения, он поможет наконец-то заявить о себе в год Кролика.

Авантюрин вернет вдохновение, пробудит скрытые таланты и улучшит интуицию в 2023 году.

Розовый кварц на Новый год 2023

Подходит знающим себе цену особам, равно как и тем, кто только собирается полюбить себя.

«Если вы желаете, чтобы ваш год прошел под девизом „Я самая обаятельная и привлекательная“, желаете раскрыть свою женскую энергию, заняться самоценностью и приятным бонусом обрести возлюбленного, тогда выбирайте украшение из розового кварца», — посоветовала Рустамова.

Красная яшма на Новый год 2023

Давно в отношениях или браке и желаете добавить огонька? С этим прекрасно справится красная яшма.

Кроме того, минерал способен отражать негативную энергию, избавлять от бессонницы, решать проблемы и улучшать атмосферу дома.

Цитрин на Новый год 2023

Тем, кто ставит основной целью на 2023 году процветание, успех и изобилие, стоит присмотреться к аксессуарам из цитрина. Этот камень обеспечит мотивацию и энергию.

Золотое кольцо с бриллиантами и камнем цитрин. © РИА Новости / Мария Девахина

Он поможет в карьерном росте, поддержит эмоциональное состояние в трудные минуты профессиональной деятельности, избавит от неуверенности и нерешительности.

Хризоколла и бирюза на Новый год 2023

С генерированием новых идей, в том числе для хорошего заработка, прекрасно справится хризоколла или бирюза. Эти камни похожего цвета выведут из состояния тревоги и стресса, помогут сохранить трезвость ума и способность мыслить логически даже в самые трудные минуты жизни.

Желтый опал и чароит на Новый год 2023

Украшение из желтого опала раскроет лучшую творческую сторону и пробудит воображение. А чароит поможет чувствовать эту жизнь на тонком уровне, замечать знаки судьбы и получать инсайты.

Минералы помогут стать более одухотворенным, подарят ощущение гармонии с окружающим миром.

Горный хрусталь, лунный камень или бриллиант на Новый год 2023

Для духовного роста и просветления стоит приобрести украшение из горного хрусталя, лунного камня или бриллианта.

Эти минералы помогут в делах, связанных с риском. Принесут своему хозяину победы в азартных играх, повысят привлекательность в глазах противоположного пола, защитят от сглаза и черной магии.

Нефрит, малахит, изумруд на Новый год 2023

Чтобы отпустить обиды и раскрыть свое сердце, нужно выбрать нефрит или малахит, а из драгоценных камней — изумруд.

Кольцо с изумрудом. © РИА Новости / Евгения Новоженина

Аура этих минералов привлечет благополучие в семью, сохранит страсть и верность в отношениях, увеличит вероятность встречи со второй половинкой.

Шерл и шелугин на Новый год 2023

Если на жизненном пути мешают всякого рода страхи, то следует отдать предпочтение украшениями из черных камней: шерлу или шелугину. Они заземлят своего хозяина и дадут почувствовать безопасность и стабильность этого мира. Под их влиянием легко стать позитивнее и спокойнее. Также кристаллы укрепляют память и нормализуют сон.

Родонит на Новый год 2023

Женщинам, которые хотят в год Кролика все успевать и гармонично совмещать семью и самореализацию, стоит обратить внимание на родонит.

Он заберет у хозяйки тревожность и усталость, подарит материальные богатства и благополучие в личной жизни.

Содалит и лазурит на Новый год 2023

«Работаете с людьми или часто выступаете перед большой аудиторией? Раскрыть ваши коммуникативные способности и снять напряжение позволят содалит и лазурит», — подчеркнула специалист.

Минералы регенерируют жизненные силы, положительно влияют на остроту мышления и подсказывают, как найти самый короткий путь для достижения поставленных целей.

Аметист на Новый год 2023

Золотая подвеска-брошь с аметистом. © РИА Новости / Валерий Мельников

Людям, живущим в режиме многозадачности, успокоиться и снять ментальное напряжение поможет аметист. Камень отгонит дурные предчувствия, улучшит память, спасет от пьянства и укрепит сон.

Аметист утолит душевную боль, возьмет под контроль злые мысли и разовьет добрые искренние намерения.