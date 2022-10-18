Счастливый наряд: что надеть на Новый 2023 год Черного Кролика

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Покровитель Нового 2023 года — Черный Водяной Кролик — ценит семейное тепло и уют. Поэтому новогодние наряды должны демонстрировать сдержанность и уверенность.

Год Черного Кролика обещает быть удачным. Звезды сулят успех в любовных и семейных делах.

Пушистый и миролюбивый символ грядущего 2023 года — животное аристократичное и сдержанное. Ему присуща гибкость, проницательность, доброта и уверенность. Именно эти качества должны быть определяющими в выборе наряда для торжества на Новый год, считает астролог Елена Егорова.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru она дала советы, на что стоит обратить внимание при составлении праздничного образа для встречи Нового года.

Новый год 2023: любимые цвета Кролика

Цвет — основа всех стильных решений. В выборе палитры для новогодней одежды Черный Кролик ограничений практически не создает. Он благосклонен к базовым цветам, натуральным оттенкам и мягким полутонам. Цветом символа года и его стихии является черный и синий.

«Предпочтительные цвета в одежде: черный, синий, голубой, любые оттенки зеленого. Очень хорошо подойдут пастельные, натуральные, максимально приближенные к природным оттенкам цвета», — считает астролог Егорова.

Они помогут заручиться благосклонностью Кролика и привлечь удачу на целый год.

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Что надеть на Новый год 2023 женщине

Пушистый Черный Кролик выбирает комфорт и естественность. Поэтому наряд на Новый год должен быть удобным, но не простым, без лишнего пафоса и вычурных сложных украшений. Модели из натуральных, легких и струящихся тканей должны быть скроены по фигуре, чтобы эффектно подчеркнуть все достоинства и женственность силуэта. Синтетика Кролику не по нраву. И, наконец, в образе желательна «изюминка».

«Ткани выбирайте натуральные и благородные, например, шелк. Отлично подойдут платья-комбинации для девушек, так как они скрывают в себе и сексуальность, и некую романтику. Нежелательно надевать одежду красного и белого цвета. Особенно не стоит надевать одежду цвета металлик», — поясняет звездный эксперт.

Атлас, шелк и шифон также подчеркнут принадлежность покровителя Нового 2023 года к водной стихии. Порадовать Черного Кролика можно блеском и радужными переливами пайеток и бисера на платье или блузке. Они будут напоминать лучи солнца, отражающиеся от водной глади. Если платье не по вкусу — отличным вариантом станет струящийся комбинезон с широкими брючинами.

Что надеть на Новый год 2023 мужчине

Сильной половине Елена Егорова рекомендует обратить внимание на качественную, добротно скроенную одежду для встречи Нового года.

«Мужчинам можно облачиться в брючный костюм темно-синего или черного цвета. Также подойдут брюки с рубашкой или даже джинсы с голубой, темно-синей или светлой, пастельного цвета рубашкой. Весь образ должен быть гармоничным, мега актуальным и трендовым, так как Кролик очень любит новинки и стиль. Вся одежда должна быть новой. Это очень и очень важно. Так что лучше заранее подготовить для себя наряд», — обращает мужское внимание астролог.

Важным нюансом станет отсутствие необходимости галстука. Его вполне заменит шейный платок.

Прически на Новый год 2023

Праздничную укладку не нужно делать сложной, замысловатой и перегруженной украшениями. Затягивать волосы в тугой хвост или строгий пучок тоже не рекомендуется. Лучше на Новый год отдать предпочтение мягкой волне или упругим кудряшкам.

Стильным решением для обладательниц короткой стрижки будет любимая укладка, дополненная блеском для волос в Новый год.

Макияж на Новый год 2023

Черный Кролик — аристократ, предпочитающий умеренность и чистоту. В макияже желательно сделать акцент на глаза и здоровое состояние кожи. Поэтому плотный тональный крем лучше убрать обратно в косметичку. Помаду, блеск для губ подобрать нюдовых, нежных тонов. Но если хочется более яркого акцента, это тоже допустимо.

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Маникюр на Новый год 2023

Дизайн ногтей, угодный Черному Водяному Кролику, не ограничивает полет фантазии.

Счастливая палитра многогранна и безгранична. За одним маленьким исключением: табу в новогоднюю ночь 2023 — это белый и темно-желтый цвет. В праздничном маникюре гармонично будут смотреться блестки, камифубуки, стразы, стильные наклейки. Девушкам, предпочитающим носить короткую длину, подойдут лаконичные узоры для встречи главной ночи года.

Украшения на Новый год 2023

Добавить завершенность наряду можно с помощью украшений. Встречать Новый год Черного Кролика астрологи советуют в изысканных аксессуарах, выполненных из благородных металлов. Но тут есть важный момент: искуственно металлизированные украшения лучше отложить на другой вечер — Новый год 2023 для них не подходит.

Любителям украшений из меха стоит быть осторожнее. Натуральный, особенно лисий мех, может отпугнуть пушистого покровителя года. Правильным и стильным решением могут стать искусственные меховые аксессуары. Они придутся по душе аристократической натуре Кролика.

Елена Егорова напоминает про эффект таинственности и сексуальности, важный для встречи грядущего года. Его создаст красивая маска на лице.

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