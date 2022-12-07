Что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Денежная реформа, новый рекордный МРОТ и универсальное пособие на детей — какие законы вступили в силу 1 января?

Начало Нового 2023 года ознаменовано рядом важных событий, которые коснутся каждого жителя России. В частности, с 1 января вступает в силу закон о ликвидации Пенсионного фонда и появлении новой структуры, начнет работать единый налоговый платеж и универсальное детское пособие. В материале 5-tv.ru собраны все важные социальные события, которые произойдут в наступившем 2023 году.

Ликвидация ПФР

В 2023 году объединятся две структуры: Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд (ПФР). Новая организация называется «Фонд пенсионного и социального страхования РФ». Преемником ПФР и ФСС станет Социальный Фонд России (СФР).

Читайте также Россия вошла в десятку лучших стран в сфере цифровизации

Он возьмет на себя все функции по работе с пенсионерами, выплатой ежемесячных платежей и пособий. При этом нормативные акты ПФР и ФСС продолжат свое действие до момента издания нового акта СФР в соответствующей сфере. Даты доставки пенсий и пособий не изменятся. Получить необходимые справки и выписки можно, как и раньше, через Госуслуги. А тем, кто не имеет доступа к компьютеру, помогут специалисты МФЦ.

Главной причиной закрытия Пенсионного Фонда называют необходимость цифровизации данных. Дополнительным поводом для закрытия структуры стали высокие расходы на ее содержание.

Новый МРОТ в 2023

С 1 января в России увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,3%. Соответствующий законопроект приняла Госдума РФ. Федеральный показатель установлен в размере 16 242 рублей вместо действовавших ранее 15 279 рублей.

МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Этот показатель также применяется для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Новый прожиточный минимум в 2023

С 1 января прожиточный минимум в России увеличивается на 3,3%. Измененный показатель составляет:

на душу населения — 14 375 рублей;

для трудоспособных россиян — 15 669 рублей;

для пенсионеров — 12 363 рубля;

для детей — 13 944 рубля.

Путин призвал банки перестать «пить кровь из людей прямо до гробовой доски»

Индексация пенсии в 2023

Изменения в сторону повышения затронут пенсионные выплаты. На период с 2023 по 2025 год Министерство труда разработало новые параметры индексации страховой пенсии. В среднем ежегодно она будет повышаться на 6,8%.

Согласно плановой индексации, в 2023-м минимальный размер пенсии увеличится до 12 363 рублей. Среднегодовая пенсия по стране составит 22 174 рубля.

Новое универсальное пособие на детей

Министерство труда России с 1 января ввело универсальное пособие для малоимущих семей с детьми. Инициатива позволит объединить все существующие меры поддержки родителей и беременных женщин с низким уровнем дохода. Чтобы получить новый вид соцподдержки, нужно обратиться с заявлением в СФР.

Кому положено универсальное пособие с 1 января 2023

Выплаты по универсальному пособию предоставляются:

семьям с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже одного прожиточного минимума;

нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках.

Читайте также Универсальное пособие 2023: какие выплаты получат семьи с детьми в новом году

Новая система начисления пособий позволит объединить все меры поддержки, существующие в России и направленные на улучшение качества жизни малоимущих граждан.

Универсальное пособие включит в себя следующие меры социальной помощи:

пособия беременным женщинам;

пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

выплаты на первого ребенка до трех лет, которые предоставляются из бюджета во всех регионах;

выплаты на третьего ребенка до трех из бюджета, которые есть только в 78 регионах и предоставляются по разным правилам;

пособия на детей от трех до восьми лет, которые выплачиваются органами социальной защиты;

пособия на детей от восьми до 17 лет, которые выплачиваются Пенсионным фондом России (ПФР).

Единый налоговый платеж в 2023

Физические и юридические лица в России с 1 января будут оплачивать налоги, страховые взносы и сборы единым налоговым платежом (ЕНП). Налоговая инспекция сама распределит поступившие денежные средства в счет исполнения налоговой обязанности.

Новый год — 2023: сколько дней отдыхаем официально

Изменения в НДФЛ

С 1 января 2023 для физических лиц установлен новый срок уплаты НДФЛ в бюджет: перечислить денежные средства надо будет до 28 числа текущего месяца. При этом расчетный период, за который будет рассчитываться и перечислять налог, сдвинулся: вместо календарного месяца установлены периоды с 23-го числа прошлого по 22-е число текущего месяца.

Одновременно с изменениями по датам уплаты и расчетным периодам изменился порядок формы предоставляемой отчетности по НДФЛ. Квартальную 6-НДФЛ надо сдавать в налоговую не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовую форму — до 25 февраля следующего года. Причем отчетность за 2022 год, сдаваемую в следующем году, следует отправить уже в новый срок.

Новая трудовая книжка

Новая форма документа и вкладыша к нему вводится с 1 января 2023 года. Бланки трудовых книжек стали защищенной полиграфической продукцией уровня защиты «В». Разделы со сведениями о работе будут объемнее: 14 разворотов в трудовой книжке и 12 во вкладыше. А вот разделы с награждениями уменьшатся: семь и пять разворотов в трудовой и во вкладыше соответственно.

Имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца действительны и могут использоваться без ограничения срока.

Изменения в выплате зарплат и отпускных в 2023

Индексация зарплат до размера нового МРОТ

Повышение МРОТ на уровень инфляции в 2023 году обязывает работодателей повысить заработную плату работникам до нового МРОТ. Увеличенный минимальный размер оплаты труда с 1 января равен 16 242 рублям.

Читайте также Названы самые выгодные месяцы 2023 года для отпуска

Новые сроки уплаты отпускных

Работодатель должен выплатить отпускные за два дня до отпуска и даже после завершения отпуска. На данный момент отпускные должны быть выплачены как минимум за три рабочих дня до начала отпуска.

Если зарплату платят через кассу, то отпускные работник получит после выхода из отпуска. В случае если зарплата приходит на банковскую карту, то полагающуюся выплату бухгалтерия компании-работодателя должна перевести не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подачи заявления на отпуск.

Больничные пособия для сотрудников на ГПХ

В новом году сотрудники, оформленные по договору гражданско-правового характера (ГПХ), получат право рассчитывать на пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.

Отменяется справка 182н

Работодателю больше не нужно предоставлять сотруднику справку о доходах и начисленных страховых взносах. Эта функция передана единому фонду, образованному после объединения ПФР и ФСС.

Новый срок оплаты штрафов в 2023

С 1 января 2023 года увеличен период, в течение которого можно оплатить назначенный штраф: 20 дней вместо десяти. Если штраф оплатить в течение первых десяти дней, действует скидка 50%.

Майские праздники 2023: сколько дней отдыхаем официально

Изменения для водителей в 2023

Новые пошлины для автовладельцев

Водители будут платить с 1 января государственную пошлину за регистрационные действия, которые раньше были бесплатными. Установлены госпошлины следующих размеров:

1 000 рублей — за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации;

1 500 рублей — за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов;

1 000 рублей — за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов.

Кроме того, с 800 до 1500 рублей увеличена пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией.

Отмена скидки 30% на госпошлину

1 января 2023 года заканчивается скидка в размере 30% при оплате госпошлин через портал «Госуслуги».

Продление скидки не планируется, так как она не предусмотрена в проекте бюджета на этот год и была временной.

Изменение по штрафам ГИБДД

С 1 января долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов.

Акцизы на автомобили и мотоциклы в 2023

Акцизы на легковые автомобили увеличены:

с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно — 55 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 150 кВт (200 л. с.) включительно — 531 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 150 кВт (200 л. с.) и до 225 кВт (300 л. с.) включительно — 869 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 225 кВт (300 л. с.) и до 300 кВт (400 л. с.) включительно — 1 482 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 300 кВт (400 л. с.) и до 375 кВт (500 л. с.) включительно — 1 534 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 375 кВт (500 л. с.) — 1 584 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.).

На мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) с 1 января 2023 года будет действовать ставка 531 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.).

Водительские права и СТС в электронном виде — как все настроить и пользоваться

Денежная реформа в 2023

С 1 января в России вводится новое платежное средство — цифровой рубль. Благодаря данной системе жители страны получат возможность использовать цифровые деньги для оплаты своих счетов.

На этапе тестирования данной платежной системы некоторые российские банки отметили, что нововведение позволит значительно улучшить жизнь россиян и сможет в будущем стать перспективой для развития и стабильности экономики.

Регистрация товарного знака

Право зарегистрировать товарный знак (знак обслуживания) получили россияне без статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Теперь обладать товарным знаком могут и физлица, применяющие налог на профессиональный доход (НПД).