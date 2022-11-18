Россия вошла в десятку лучших стран в сфере цифровизации

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Из стран Европы в ТОП-10 попала только Франция.

Россия заняла место в топ-10 стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг, следует из результатов международного рейтинга «GovTech Maturity Index (GTMI)», опубликованного Всемирным банком.

Всего в список вошли 198 стран мира с различным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе.

Государства анализировались по четырем приоритетным аспектам: «Основные государственные системы», «Предоставление государственных услуг», «Вовлеченность населения» и «Институциональное обеспечение». Все они рассматривались на основе показателей, которые отражали уровень цифровизации в сфере госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, в образовании и здравоохранении.

Россия попала в шорт-лист стран с самым высоким рейтингом, наряду с Южной Кореей, Бразилией, Саудовской Аравией, ОАЭ, Эстонией, Францией, Индией, Литвой и Монголией.

Отмечается, что исключительно активная работа Минэкономразвития и Минцифры позволила России занять место в топ-10 стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг.

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