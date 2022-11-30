Универсальное пособие 2023: какие выплаты получат семьи с детьми в новом году

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Российские семьи с детьми с 1 января начнут получать универсальное пособие. Меры поддержки будут оказывать с момента ожидания ребенка до достижения им 17 лет. Как оформить новые льготы?

Министерство труда России вводит универсальное пособие для малоимущих семей с детьми. Закон вступает в силу с 1 января. Инициатива позволит объединить все существующие меры поддержки семей и беременных женщин, находящихся в трудной ситуации. Чтобы получить новый вид пособия, нужно обратиться с заявлением в Фонд пенсионного и социального страхования России (Социальный фонд РФ), который ответственен за проведение программы.

Кому положено универсальное пособие с 1 января 2023

Выплаты по универсальному пособию предоставляются:

семьям с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже одного прожиточного минимума (1 ПМ);

нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках.

Новая система начисления пособий позволит объединить все меры поддержки, существующие в России и направленные на улучшение качества жизни малоимущих граждан. Универсальное пособие включит в себя следующие меры социальной помощи:

пособия беременным женщинам;

пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

выплаты на первого ребенка до трех лет, которые предоставляются из бюджета во всех регионах;

выплаты на третьего ребенка до трех из бюджета, которые есть только в 78 регионах и предоставляются по разным правилам;

пособия на детей от трех до восьми лет, которые выплачиваются органами социальной защиты;

пособия на детей от восьми до 17 лет, которые выплачиваются Пенсионный фонд России (ПФР).

www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Нововведение также позволит родителям вторых, третьих и последующих детей из всех регионов страны получать поддержку из государственного бюджета. Помощь получит семьи, в которых в целом воспитывается более 10 миллионов детей.

Как получить универсальное пособие

Чтобы получить средства, необходимо лишь подать заявление с указанием всех детей в семье в возрасте до 17 лет. Подать заявление можно:

в Многофункциональном центре (МФЦ);

в отделениях Социального фонда РФ;

через портал Госуслуг.

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Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже 1 ПМ на человека. Чтобы подтвердить статус малоимущих, надо обратиться с заявлением непосредственно в Социальный фонд РФ. Сделать это можно и в электронном виде через портал Госуслуг. В организациях проверят доходы семьи за 12 месяцев. Отсчитываться этот период будет за четыре месяца до даты подачи заявления. При проверке работники социальной службы проведут анализ:

доходов от трудовой деятельности (зарплат, премий, авторских гонораров и пр.);

доходов от предпринимательской деятельности, включая доходы от самозанятости;

пенсий, пособий, стипендий, алиментов, выплат пенсионных накоплений правопреемникам, страховых выплат;

денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств;

компенсаций за исполнение государственных или общественных обязанностей;

доходов от ценных бумаг;

доходов от продажи и сдачи в аренду имущества;

содержания судей;

доходов, полученных за пределами РФ;

процентов по вкладам.

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Что будут учитывать при начислении универсального пособия

При расчете дохода семьи учитываются деньги, выигранные в лотерею, в азартных играх и на тотализаторе. Комплексная оценка нуждаемости также включает в себя и правило «нулевого дохода», согласно которому для получения пособия семья должна иметь хоть какой-то официальный доход: пенсию, стипендию, заработную плату, доходы от предпринимательства, авторские гонорары или выплаты по договору ГПХ. При этом прибыль может быть нерегулярной. Однако на выплату можно претендовать, если есть уважительная причина, по которой семья оказалась без материального обеспечения. К таким основания относятся:

поиск работы через Центр занятости населения;

обучение в учебном заведении любого уровня (высшего, средне-специального и др.);

беременность и отпуск по уходу за ребенком до трех лет;

прохождение лечения продолжительностью более трех месяцев;

уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом I группы с детства;

уход за престарелым и нуждающимся в постоянном уходе родственнике;

прохождение военной службы;

ограничение и лишение свободы.

Но не все доходы семьи учтут при проверке семьи. Некоторое выплаты не повлияют на подтверждение статуса нуждающегося:

суммы грантов и субсидий, имеющих целевой характер и предоставляемых в рамках поддержки предпринимательства;

целевые средства, полученные на приобретение имущества, покрывающие стоимость недвижимости в полной мере;

материнский (семейный) капитал;

налоговые вычеты;

социальное пособие на погребение.

Какой размер выплат полагается по универсальному пособию 2023

Универсальное пособие составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума (ПМ). Соответственно нуждающиеся семьи смогут получить от семи до четырнадцати тысяч рублей. Сумма будет зависеть от степени нуждаемости граждан и региона, в котором они проживают. Беременным пособие будет увеличено в два раза и составит 100% от 1 ПМ для трудоспособного населения. Этот показатель в 2023-м увеличен, то есть женщины станут получать чуть больше четырнадцати тысяч рублей в месяц.

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Кроме того, будет введена дополнительная возможность для использования средств материнского капитала. Семьи с доходом ниже 2 ПМ на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере 1 ПМ на ребенка вне зависимости от того, каким по счету он родился. Сейчас это право распространяется только на второго малыша.

Если семья сейчас получает выплаты на первенца из бюджета, она может продолжить их получать до достижения ребенком трех лет. При этом существует возможность получать одновременно и две выплаты — и из бюджета, и из средств материнского капитала. В таком случае размер ежемесячной поддержки на ребенка составит в среднем до 28 тысяч рублей.

Родители детей, родившихся до 31 декабря 2022 года, смогут сделать выбор: получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие.

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