Путин призвал банки перестать «пить кровь из людей прямо до гробовой доски»

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Президент провел совещание с членами кабинета министров, во время которого дал ряд важных поручений. Они касаются производства автомобилей, кредитования и культуры.

За обоснованными ценами на автомобили сегодня потребовал следить президент. Как было сказано, машины должны стать доступнее для российских семей.

Но самая громкая фраза на заседании с правительством касалась банков. Их Владимир Путин вообще сравнил с вампирами. За что такая аналогия и кого будут спасать, разобрался корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Пусть западные концерны массово покидают наш авторынок — потенциал российских производителей вполне способен поддержать внутренний спрос.

«Мы знаем, что ситуация непростая. Хотя не может не радовать то, что практически все основные производители запустили практически все конвейеры», — сказал президент во время совещания.

Глава Минпромторга докладывает: «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «КАМАЗ», «УАЗ» и «Урал» постепенно увеличивают загрузку своих конвейеров. В Липецке уже начали сборку электромобилей, совсем скоро приступит работу вернувший прежнее название столичный завод «Москвич». Кроме того, весомую поддержку рынку оказывает программа льготных автокредитов. В составе ее участников ожидается большое пополнение.

«Владимир Владимирович, в нынешней ситуации предлагаем распространить действие программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в Вооруженных силах», — предложил Денис Мантуров.

«Так и надо сделать — с учетом повышения стоимости автомобилей», — согласился глава государства.

На ценниках в автосалонах Путин делает особый акцент. Слишком уж высок у их владельцев соблазн увеличить цифры под самыми разными предлогами. Например, списать все на подорожавшую логистику. А это может пустить под откос все усилия государства по введению тех же льготных автокредитов.

«Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю. Есть над чем работать. Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о которых мы все знаем, в том числе и с логистикой, никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику. Это касается и грузового транспорта, и легкового. Надеюсь, что и вы, и ФАС этим занимаются постоянно», — подчеркнул российский лидер.

В центре внимания президента — все аспекты экономической жизни страны. От нехватки вагонов для контейнерных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны до поддержки сельских библиотек и кинотеатров. Реализация нацпроекта «Культура» финансируется в полном объеме, хватает и на поддержку новых российских территорий.

«Обеспечиваем контентом сейчас девять действующих кинозалов в ЛНР и продолжаем работу по подключению к проекту других кинотеатров на новых территориях. Репертуар подключенных кинозалов уже сегодня отличается от столичного», — рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Основная тема совещания: что делать с процедурой внесудебного банкротства граждан. С одной стороны, она должна помочь тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации. А с другой, есть проблемы: например, от долгов не могут избавиться пенсионеры или многодетные родители. Потому что у них есть постоянный доход в виде пенсии или пособий. Президент требует принять меры, чтобы избавить людей от вечного долгового рабства.

«Прошу вас уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам. Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход. Но потом эти люди превращаются в вечных должников. Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно же, нужно прекратить. Второе — безусловно, нужно уделить особое внимание семьям с детьми. Ваше предложение увеличить верхнюю планку, понизить нижнюю, сроки сократить — тоже поддерживаю полностью», — ярко выразился Владимир Путин.

Президент согласился с предложениями Минэкономразвития: разрешить внесудебные банкротства тем, кто никак не может закончить взыскание долга более семи лет. Также увеличить максимальную планку долга с 500 тысяч до миллиона рублей, а минимальную понизить с 50 тысяч до 25. Это позволит должникам быстрее вернуться к нормальной жизни - в легальный экономический сектор.