Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023

Фото: www.globallookpress.com / J.M. Guyon - Copyright 2013

Кому из 12 знаков этой зимой суждено бесповоротно влюбиться, угодить в финансовые сложности и решать проблемы на работе, рассказала астролог Ксения Шахова.

Зима — это период, подходящий для того, чтобы отпустить старое и впустить в жизнь новое. Время определенного затишья, переосмысления, освобождения от всего ненужного перед тем, как с новым силами встретить весну и проснуться вслед за природой.

Кому этой зимой суждено бесповоротно влюбиться? Кому уготованы финансовые сложности? Для кого три зимних месяца пройдут спокойно и без особых перемен?

Ксения Шахова

Астролог

Как астрономическое положение планет скажется на судьбе каждого из знаков зодиака и на какие сферы жизни нужно обратить внимание в декабре, январе и феврале, эксклюзивно для Пятого канала рассказала астролог и психолог Ксения Шахова.

Овен — гороскоп на зиму 2023

Фото: 5-tv.ru

Импульсивным и всегда готовым первыми идти в бой Овнам зимой лучше повременить с подвигами.

«В декабре ваша энергия на спаде, несмотря на то, что это месяц Стрельца, того знака зодиака, который так же, как и вы, связан с огненной стихией», — объяснила астролог.

В декабре на первое место выйдут вопросы религиозно-философского характера. Овны задумаются, насколько их мировоззрение согласовано с позицией близких людей, общей идеологией. Могут возникнуть проблемы с судебными органами, властью. Поэтому гороскоп советует данному знаку зодиака действовать рационально, практично и не идти на поводу у эмоций, поскольку внезапный порыв может привести совсем не туда.

Кардинальные перемены и место под солнцем: таро-прогноз для Овнов на 2023 год

Январь более удачен. В первый месяц 2023 года возможно выгодное трудоустройство. Произойдут подвижки не только в профессиональной деятельности, но и в материальных вопросах.

«Постарайтесь во второй половине января направить активность на объединение людей, которые будут или частью вашей команды, или вы пойдете членом команды в большую группу. И, соответственно, к февралю можно воспользоваться моментом и объединиться в полноценный союз», — советует Шахова.

Получится найти родную душу, обрести единомышленников и дружеское плечо, а впоследствии такое знакомство имеет хорошие шансы уже перерасти в нечто большее. Поэтому февраль наиболее удачен для этого знака зодиака из всех трех месяцев зимнего сезона.

Телец — гороскоп на зиму 2023

Фото: 5-tv.ru

Практичным и рассудительным Тельцам весь декабрь что-то будет мешать объективно оценивать ситуацию, особенно это касается доходов и расходов. В связи с этим зимой 2023 не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами, которые могут привести к неоднозначным последствиям. Желательно не пользоваться займами, не брать кредиты, поскольку это лишь усилит зависимость от организаций и других людей.

«Постарайтесь минимизировать зависимость от чужих финансов насколько это возможно. Декабрь — один из самых трудных месяцев зимы», — объяснила астролог.

В январе 2023 ситуация улучшится. Здесь внимание знака зодиака будет направлено уже не на долговые обязательства, не на ресурсы, не на кредиты, а на получение знаний, например, высшего образования. Дадут о себе знать дальние контакты и связи. это хороший месяц для того, чтобы возобновить общение с дальними родственниками и подумать не только про завтра, но и стратегически наметить перспективу нескольких лет.

Придется учиться жить заново: таро-прогноз для Тельцов на 2023 год

Февраль — месяц возможностей. Телец можете взойти на Олимп и заложить фундамент процветания. Даже неожиданно для самого себя.

«Многие дела будут выправляться, вы будете чувствовать фундамент основы под собой. Поскольку для земного знака зодиака очень важны надежность и стабильность, к этому вы придете в феврале месяце», — отметила специалист.

Близнецы — гороскоп на зиму 2023

Фото: 5-tv.ru

Общительные Близнецы в начале зимы почувствуют желание переключаться с одной темы на другую со скоростью света. При этом в декабре этому знаку зодиака стоит сконцентрироваться на какой-то одной сфере и не растрачивать силы на все сразу. Возможно обострение конфликтов с партнерами, публичные скандалы.

«В целом проявление вашей чрезмерной независимости окружающие расценят как гордыню. Дистанцированность вносит дополнительную разобщающую нотку в связи с друзьями, с коллективом, единомышленниками, возможно, даже с руководством. Чтобы не усилить негатив в отношениях, постарайтесь во внешнем мире не показывать печальные настроения, хотя такие периодически будут возникать. Поскольку Солнце в знаке Стрельца активирует у Близнецов сектор партнерства, то вы можете идеализировать партнеров или переоценивать их. И то, и то в гипертрофированном варианте», — предупредила Шахова.

Январь 2023 сложится более удачно, потому что произойдет переход в расширение жизненного пространства благодаря укреплению в финансовом плане, возможности заработать денег и усилению не только ресурсных, но и интеллектуальных потенциалов этого знака зодиака.

Вихрь энергии вскружит голову: таро-прогноз для Близнецов на 2023 год

Февраль — время обучения, преподавания, роли наставника. С точки зрения событийного потока февраль пройдет легче, но и в декабре, и в январе потребуется проявить больше усердия, чтобы собрать силы, сконцентрироваться на какой-то теме и удержаться на прежнем месте.

Рак — гороскоп на зиму 2023

Фото: 5-tv.ru

В начале зимы каждодневные заботы нарушат гармонию жизни нетерпящих суеты Раков. Рутина, изматывающий документооборот в декабре скажутся на энергообмене с окружающими людьми, и представители этого знака зодиака окажутся не готовы тратить энергию на подобные дела.

«Чтобы не разочароваться в работе, в бизнесе или в том деле, которое вы ведете, дайте себе чуть больше времени на то, чтобы сосредоточиться на документах. Если есть возможность привлечь окружающих, распределить нагрузку, сделайте это, потому что самостоятельно вы рискуете утонуть в бумагах», — советует астролог.

В январе 2023 ситуация наладится. Контакты с коллегами, сослуживцами уже принимают более благоприятный оборот. Кто-то может уйти, и новая энергия придет в жизнь благодаря новым позитивным людям. Знаку зодиака стоит обратить внимание не только на творческие моменты, но и на материальную сферу. Возможно, заложить крепкий фундамент качественной работе и надежным взаимосвязям в коллективе поможет инвестиция. Партнеры подскажут правильный, интересный, быстрый ход, который принесет Ракам новые возможности и доход.

Время больших свершений: таро-прогноз для Раков на 2023 год

В феврале усиливается интерес к материальной стороне жизни. Он уже укрепляется, и здесь есть шансы улучшить жилищные условия, решить квартирный вопрос или застраховать недвижимость и сэкономить на каком-то важном деле.

«То, что другим достается за большие деньги, вам могут подарить или дать как бонус за что-то, что вы сделали другим во благо с добрым открытым сердцем», — объяснила Шахова.

Поэтому зимний период вы будете наполнены очень необычными во многом для вас состояниями. Но постепенно все трансформируется, и Раки укрепятся в новой для себя роли. Она им даже понравится.

Лев — гороскоп на зиму 2023

Фото: 5-tv.ru

Зимний сезон для этого знака зодиака наполнен радостью, добрым отношением окружающих людей. Гороскоп советует беречь себя и тех, кто рядом.

Азартным, игривым, готовым к риску Львам декабрь принесет финансовые потери и энергетический дисбаланс из-за непродуманной авантюры. Возможно, усилится какая-то запутанная, неоднозначная ситуация в личной жизни. Это связано с любовные отношениями. Не лишним станет прибегнуть к психологическим техникам, чтобы разгрузить состояние. Это для вас будет эффективно и полезно.

Грядут масштабные перемены: таро-прогноз для Львов на 2023 год

Январь заострит внимание на вопросах практического характера. Не творчество и любовь то, что было в декабре, а конкретная рутинная работа, ее окажется много, она поднакопится. Медицинское обследование, возможно, также станет важным аспектом жизни. Или приобретение домашнего питомца. Если знак зодиака, например, находится в поисках работы, трудоустройство может быть удачным и выгодным.

Февраль — время, когда ко Льва потянутся окружающие. Здесь усиливается сектор партнерства.

«При этом партнеры будут мудрее, старше, и вы можете многому научиться у них, дав им свою огненной искру, сердечность и щедрость. Здесь могут образовываться надежные союзы, притом с теми людьми, с кем вы уже были и ранее знакомы», — пояснила астролог.

Дева — гороскоп на зиму 2023

Фото: 5-tv.ru

Рациональные, кропотливые и очень внимательные Девы зимой должны следить не только за окружающими людьми, но и за собственным состоянием. Особенно в декабре, когда стоит больше отдыхать, больше расслабляться и заниматься своим внутренним пространством.

«Кстати, квартирный вопрос также проявится активно, ярко и, возможно, там произойдут изменения, увы, не в вашу пользу. Потому что напряженные аспекты сулят или противостояние с окружающими людьми в вопросах жилплощади или какие-то неоднозначные схемы. Но если вы их разрешите, потом вам будет намного легче. Здесь особое внимание стоит уделить вопросам дома, семьи, родственных связей», — сказала Шахова.

В январе ситуация станет полегче. Девы почувствуют себя успешными, удачливыми. Везение и фортуна на их стороне. Самое время выступать с презентацией, рассказывать о себе, особенно во второй половине января и в течение всего февраля. Период к этому располагает. Если же типичный представитель знака зодиака Девы — скромный и тихий — не жаждет слишком выделяться, дела пойти в гору и без привлечения внимания других людей.

Капризы судьбы неизбежны: таро-прогноз для Дев на 2023 год

В феврале возможны выгодные трудоустройство, приобретение бытовой техники или получение качественных услуг. К тому же синхронизация гармоничных аспектов планет с данным знаком зодиака позитивно отразится на бюджете. Поэтому серьезные мероприятия, требующие ответственности от большой группы людей, лучше перенести на вторую половину января и весь февраль 2023.

Весы — гороскоп зиму 2023

Фото: 5-tv.ru

В декабре 2022 года могут дать о себе знать вещи, о которых Весы, возможно, не хотели себе долгое время признаться. При этом посмотрев правде в глаза, обратив внимание на реальность, а не на то, что они когда-то себе придумали, получится увидеть ответы на глубинные вопросы и запросы к миру и Вселенной.

Поскольку Солнце будет находиться в напряженном взаимодействии с Нептуном, неорганизованность и беспокойство с трудом позволят выполнять повседневные задачи. Возможны сложности в организации документооборота, много рутины и много контактов, телефонных звонков, отрывающих от работы.

«Если вы хотите что-то сделать в срок, отложите телефон и не отвечаете какое-то время на сообщения, хотя бы эта манипуляция позволит вам избежать срыва планов, опозданий и всего того, что нарушает гармонию в вашей жизни», — советует специалист.

В январе ситуация меняется в сторону внимания к недвижимости. Если декабрь вовлекал данный знак зодиака в общение с окружающими людьми, то в январе больше внимания надо уделить недвижимости, дому, самому пространству — насколько мягкое кресло, насколько вас удовлетворяет то, что вокруг вас? Это качество предметов, это мебель, это возможности разобраться в каких-то вопросах и психологии в том числе.

Пора оставить сомнения в прошлом: таро-прогноз для Весов на 2023 год

Потому что тот сектор зодиакального круга, где разворачиваются планеты, обращает внимание этого знака зодиака на внутреннее обустройство и внутренний мир с точки зрения психологии и с позиции дома и быта. Это время, когда хорошо усилить контакт с родственниками. Гороскоп соетует обратить внимание на детей и родителей, признаться им в любви, проявить заботу.

В феврале Солнце окажется в воздушной стихии, что для данного знака зодиака прекрасно резонирует, потому что Весы — сами представители воздушной стихии. И здесь время обретения удачи, успеха. Многое получится, даже не прилагая слишком много усилий, как бы само собой. Если Весы войдут в резонанс с энергией места, где они находятся, то удача и желаемый результат не заставят себя долго ждать.

Скорпион — гороскоп зиму 2023

Фото: 5-tv.ru

Решительным, рискованным и эмоциональным Скорпионам нужно заранее все продумать в декабре, чтобы не спустить все деньги на новогодние подарки, досуг и развлечения и потом не остаться в деловых вопросах без дополнительной поддержки.

«Есть шанс, что вы потратитесь чрезмерно на подарки. С одной стороны, это приятно порадует близких, и вы можете получить такие же замечательные сюрпризы. Но с другой стороны, возможны и невыгодные истории, когда вы переоцениваете свои силы. Вообще декабрь не очень удачен для инвестиций и для каких-то серьезных шагов в вопросах денег», — пояснила Шахова.

В январе ситуация улучшится. Скорпионы станут открыты для новых знакомств. Возможно даже решение сложных жизненных задач с каким-то нестандартным подходом. Например, представитель знака зодиака кому-то поможет, и кто-то поможет им в ответ решить сложную ситуацию.

Красиво жить не запретишь: таро-прогноз для Скорпионов на 2023 год

В феврале планетарий ряд гармоничен практически для всех знаков зодиака, у многих представителей зодиакальной семьи улучшится внутренняя ситуация в плане здоровья, настроения, понимания своих перспектив.

«Здесь вы также можете нащупать свою технику и гармонизировать пространство. Обратите внимание на недвижимость именно в феврале — на квартирный вопрос, рабочее пространство в том числе. Вы сможете почувствовать себя жителями, так сказать, Эдема, когда в ваших силах распоряжаться пространством и улучшить отношения с домочадцами, с отцом и матерью», — считает астролог.

Вообще, если говорить про зимний период, то и декабрь, и январь, и февраль заставят Скорпиона обратить внимание на пространство внутри какого-то коллектива, семьи, группы, самого себя. Это не экспансия вовне, а именно концентрация на внутреннем для того, чтобы удержать, скрепить, склеить какие-то разрозненные части и уже в опоре на это двигаться дальше.

Стрелец — гороскоп на зиму 2023

Фото: 5-tv.ru

Стрельцам, оптимистам по природе, не стоит зимой вступать в открытые конфликты дома и на работе на фоне идеологических разногласий. Декабрь усилит непонимание в вопросах философии, религии и культуры. Рекомендуется проявить снисходительны к окружающим.

Этот знак зодиака в любом случае находится в центре внимания, потому что в декабре планетарная энергия сконцентрирована именно на секторе Стрельца. То есть он уже в более сильной позиции относительно других знаков зодиака.

В январе много энергии уйдет на поддержание финансовых возможностей и ресурсов.

«Сколько денежек в кошельке, как вы можете их заработать побольше? И здесь шанс прочно закрепиться на том месте, где вы находитесь, или найти новую работу. У кого-то появится подработка, у кого-то удачный бизнес-проект или случится купля-продажа имущества. В любом случае январь — это время укрепления материального. Здесь стоит обращать внимание не на творчество, досуг, забавы и развлечения, а на какие-то практичные деловые вещи», — советует эксперт.

В феврале стоит объединяться с другими людьми на почве общих интересов. Это время получения важной информации, укрепления себя в роли ученика или учителя, усиления ментальных возможностей. Весьма полезными окажутся сложные книги, сложная информация. Она позволит этому знаку зодиака еще глубже и основательнее посмотреть на какой то-вопрос.

Начнется новый жизненный этап: таро-прогноз для Стрельцов на 2023 год

Зимний период располагает к тому, чтобы сконцентрироваться на себе и раскрыть в себе роль философа, наставника, человека, который исследует процессы жизни и свою собственную судьбу.

Козерог— гороскоп на зиму 2023

Фото: 5-tv.ru

Сверхответственные Козероги, лучше других чувствующие время, понимающие причины и следствия, в декабре обнаружат, что что-то идет не так.

Знак зодиака начнут обуревать чувства рассеянности, тревоги, волнения не только за себя, но и за судьбу других людей. Здесь самое время замедлиться. Рекомендуется обратить внимание на тайное, скрытое, то, что не всегда проговаривается, и то, на что мы не всегда обращаем внимание. Здесь в помощь психологические техники и творчество.

«Остерегайтесь телефонных мошенников, сплетников, клеветников, которые могут за вашей спиной говорить против вас. Следите за чистотой своего языка, и в декабре стоит приложить больше усилий, чем обычно, для того, чтобы не создать вокруг себя тайных врагов», — советет Шахова.

Откроются головокружительные перспективы: таро-прогноз для Козерогов на 2023 год

Январь — месяц, напрямую связанный и синхронизирован с энергией земного знака зодиака. Многие из Козерогов почувствуют искру вдохновения, творчества, как будто бы они поддерживаемые ангелом-хранителем. Это прекрасное время для творческой, научной и исследовательской деятельности. У спортсменов будет успех.

«Если вы обращаете внимание не только на прошлые взаимосвязи, что актуально в первой половине января, но и смотрите позитивно в будущее, не только оценивая неудачи или учитывая просчеты других, но и на личные позитивные качества и плюсы своего дела, вы становитесь полностью любимчиков фортуны. И тогда зеленый свет открыт вам во всей деятельности, во всей работе», — подчеркивает эксперт.

В феврале получится укрепить материальное положение. Это время возвращения всего того, что Козероги заслужили. Здесь не только упорный труд приносит результат, но и удачное стечение обстоятельств. В феврале хорошо раскрывать свои способности, мастерство и заниматься материальными сторонами жизни.

Водолей — гороскоп на зиму 2023

Фото: 5-tv.ru

У Водолеев в декабре усилится ощущение жизни в едином потоке с теми, кто рядом. Но главная проблема здесь в расточительности и в неумении сдерживать свои ресурсы. Водолеи могут наоборот распылиться на какое-то мелкое, может быть, не столь значимое дело. Поэтому важно обратить внимание на самоконтроль и самодисциплину. Это касается и вопросов здоровья, привычек, и режима сна, и бодрствования. Это касается и дисциплины с точки зрения языка, что вы произносите, кому что говорите. Какие-то друзья могут отвернуться от Водолеев или и стать им неинтересными. Это естественная история, поэтому не стоит долго зацикливаться на каких-то неудачах в дружеских взаимосвязях.

Все изменится к лучшему: таро-прогноз для Водолеев на 2023 год

В январе время весьма благоприятное не только для отдыха, но и для лечения. Посещение лечебно-оздоровительного комплекса очень удачно скажется на здоровье.

Февраль — важный месяц для Водолеев. Это точка отсчета нового года. В последний месяц уже многое будет зависеть от представителей этого знака зодиака, от их усилий, от инициативы, что они готовы проявить в этом мире.

«Вы являетесь связующим звеном, центром, солнышком, вокруг которого начинает крутиться пространство, крутиться отдельные части. И поэтому чем больше внимания вы будете уделять себе и поддержанию своей формы, тем легче вы будете притягивать к себе окружающих людей и новый знакомых. Новые связи, новые возможности, новые интересные яркие проекты, которые принесут вам и реализацию, и творчество, и деньги», — считает астролог.

Рыбы — гороскоп на зиму 2023

Фото: 5-tv.ru

Чувствительные эмоциональные Рыбы встретят трудности на пути к достижению целей в первый месяц зимы.

В целом декабрь для многих, если не сказать для всех представителей знаков зодиака, — месяц непростой. Он представляет некий вызов, и для Рыб этот вызов связан с упрямством как их самих, так и окружающих людей и некой гордыни, витающей в рабочем коллективе.

Чтобы не попасться в ловушку собственных иллюзий или неправильной оценки происходящего, гороскоп советует задавать себе чуть больше вопросов, чем обычно.

«Думаете о том, что сейчас важно, не только стратегически, не только на перспективу, потому что отдаляясь от настоящего, вы попадаете в пространство еще большей неопределенности. Здесь в декабре важно именно сфокусироваться на состоянии „здесь и сейчас“, именно на том пространстве, которое есть в настоящем. Возможно усиление каких-то тем с государственными органами, с властью, с управленческим структурами, организациями», — предостерегает астролог.

В январе ситуация уже потихоньку начнет выпрямляться. Представители знака зодиак начнут опираться не только на то, что говорят окружающие и диктует зависимость, но и на свой творческий потенциал, который задаваст новые веяния, создаваст творческие основы для уже новых проектов, где Рыбы станут главным персонажем.

Все пойдет не по плану: таро-прогноз для Рыб на 2023 год

В феврале стоит обратить внимание на здоровье, на профилактику заболеваний, на медицинские вопросы. В целом подсознание Рыб открыто для того, чтобы наполниться с некими духовными знаниями, усилить связь со Вселенной, стать более искренними с самими собой. Это позволит, с одной стороны, расслабиться, а с другой — протянет к тех людей, которые действительно любят вас, верят вам, уважают вас, а не просто делают вид, что это на самом деле так. Здесь вопрос честности встает на первое место.