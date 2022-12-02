Гороскоп на декабрь 2022 года для всех знаков зодиака

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К чему готовиться Стрельцам? Чего опасаться Ракам? Как сложатся дела Львов?

Последний месяц года готовит массу сюрпризов! Астролог Анастасия Широкова рассказала 5-tv.ru о гороскопе на декабрь 2022 года для всех знаков зодиака.

Анастасия Широкова

Астролог

♈ Гороскоп для Овна на декабрь 2022

Мартовские Овны

(21 марта — 31 марта)

По гороскопу Овны в середине декабря 2022 ощутят напряжение и недовольство. Вызваны они будут тем, как другие справляются с делами, влияющих на интересы данного знака зодиака. Вы будете склонны обвинять в непрофессионализме коллег и партнеров. А также заметите, что несете некоторые убытки: это вас начнет еще больше раздражать. Но в конце месяца вы успокоитесь. Гороскоп обещает, что вы почувствуете приближение успеха, который уже стоит у двери.

Апрельские Овны

(1 апреля — 20 апреля)

Согласно гороскопу, декабрь 2022 для Овна окажется очень важен для работы и карьеры. Месяц удачен для различного рода переговоров и заключения сделок. Однако попробуйте осуществить все это в первой половине декабря. Вторая его часть уже не получится такой успешной. Есть риск срыва важных планов и нарастания конфликтов. В этот момент любая мелочь может вывести вас из равновесия, что отдалит от успеха.

♉ Гороскоп для Тельца на декабрь 2022

Апрельские Тельцы

(21 апреля — 30 апреля)

В конце декабря 2022 Тельцы ощутят настоящую магию. Внезапно этому знаку зодиака сильно начнет везти. Гороскоп обещает появление некой «доброй феи», которая поможет одним взмахом волшебной палочки решить какую-то проблему, найти выход из трудной ситуации. Этой феей может оказаться реальный человек, а могут быть какие-то обстоятельства.

Майские Тельцы

(1 мая — 20 мая)

В декабре 2022 у Тельцов по гороскопу начнется долгий период непростых моментов и трудных решений. Это может быть связано с вашими служебными обязанностями. Не исключено, что поменяются приоритеты, появляются новые цели, которые вступают в конфликт со старыми установками. Сейчас у вас все хорошо, но вам нужно подготовить почву для серьезных изменений в вашей жизни. Судя по гороскопу, от этого зависит, насколько легко или трудно вам дастся битва за свои интересы в будущем.

♊ Гороскоп для Близнецов на декабрь 2022

Майские Близнецы

(21 мая — 31 мая)

Гороскоп показывает, что декабрь 2022 для Близнецов выдастся безынициативным. Может показаться, будто миру не важны ваши действия. Не бунтуйте. Вместо активной работы — отдохните. Не требуйте от себя достижения великих целей. Гороскоп предостерегает, что в конце месяца данному знаку зодиака придется иметь дело с вышестоящими инстанциями и отстаивать свои интересы. Делать это придется при минимальных ресурсах и возможностях.

Июньские Близнецы

(1 июня — 21 июня)

Декабрь 2022 для Близнецов по гороскопу окажется непростым. Особенно, его середина, так как этому знаку зодиака придется бороться за свои интересы, спорить, что-то доказывать. Если вас очень сильно волнует решение какого-то вопроса, лучше отложить его на другой момент. Время тревожное. Берегите энергию и здоровье. Может нарастать смутное, непонятное ощущение дискомфорта. Это связано с личными циклическими моментами.

♋ Гороскоп для Раков на декабрь 2022

Июньские Раки

(22 июня — 30 июня)

Ракам весь декабрь 2022 придется решать вопросы карьеры. Делать это придется, даже если представитель этого знака зодиака — домохозяйка или убежденный фрилансер. Возможно, поступят сигналы, что пора выходить в социум. При том они будут неприятными. Как решить этот вопрос выгодно для вас — решать вам. Если решение окажется неверным, гороскоп предвещает, что ситуация повторится через время.

Июльские Раки

(1 июля — 22 июля)

Ракам в декабре 2022 следует сосредоточиться на семье и быте. Представителей этого знака зодиака ждут трудности, и решать их придется самостоятельно, даже если вы не привыкли ими заниматься. На фоне этого могут обостриться проблемы с партнером. Паниковать не нужно. Найдите ресурс вовне, может быть, придется обращаться к профильным специалистам. Гороскоп указывает на единственный вариант. Если вы этого не сделаете, то проблему решить не удастся.

♌ Гороскоп для Льва на декабрь 2022

Июльские Львы

(23 июля — 31 июля)

Гороскоп показывает, что декабрь 2022 вернет Львов в прошлое. На каждом шагу этот знак зодиака преследовать воспоминания из прошлого. Это могут быть ситуации, люди и одни и те же ошибки. Этот период дан вам по гороскопу, чтобы что-то исправить. Пусть вам кажется, что мы бессильны изменить ситуацию, выбор есть всегда.

Августовские Львы

(1 августа — 22 августа)

В декабре 2022 для Львов по гороскопу наступит время платить по счетам. Если представители знака зодиака нарушали правила, придется за них ответить. За все превышения предстоит расплачиваться, да еще и с процентами. Судя по гороскопу, это касается не только денежной темы, но и доверия.

♍ Гороскоп для Дев на декабрь 2022

Августовские Девы

(23 августа — 31 августа)

Гороскоп показывает, что Деву в декабре 2022 «отпустит» ситуация, которая мучила ее последние месяцы. Вас освободят от обстоятельств, ранее вас сковывающих. Однако вслед вам полетят слухи и сплетни относительно вашей ситуации. Судя по гороскопу, выйти «чистым» у вас не получится. Также придется решать вопросы с недочетами в документах и договоренностях, но вы легко и быстро преодолеете это.

Сентябрьские Девы

(1 сентября — 22 сентября)

Гороскоп показывает, что первая половина декабря 2022 у Девы пройдет спокойно, но во второй — навалится много суеты. Не спешите радостно разгребать вопросы и проблемы. Дело в том, что они рассосутся сами собой. Пройдет совсем немного времени и может оказаться, что проблемы вовсе не существует. Судя по гороскопу, некто просто создаст видимость проблемы.

♎ Гороскоп для Весов на декабрь 2022

Сентябрьские Весы

(23 сентября — 30 сентября)

Декабрь 2022 у Весов по гороскопу частично сохранит отголоски ноября. Но уже во второй половине месяца вам вручат подарки и бонусы. Некоторые из них будут прямо царскими. Но будьте внимательны: обращайте внимание на то, кто и что вам дарит, говорит и делает для вас. Судя по гороскопу, вероятны корыстные моменты. Уточняйте, не придется ли вам расплачиваться за эти дары.

Октябрьские Весы

(1 октября — 23 октября)

Весы по гороскопу в декабре 2022 вступят в светлую полосу, которая продлится почти весь месяц. В конце знак зодиака ждут испытания и конфликтные ситуации, но они быстро пройдут. Только от вас зависит, как они повлияют на вашу жизнь. Вам придется бороться за честно заработанные деньги или «выбивать» обещанные проценты.

♏ Гороскоп для Скорпиона на декабрь 2022

Октябрьские Скорпионы

(24 октября — 31 октября)

Скорпионы по гороскопу в первую часть декабря 2022 проведут в подавленном состоянием. Причиной может быть депрессия, вызванная давящими на вас обстоятельствами. Однако накопившееся напряжение выльется в какой-то конфликт в середине месяца. После этого вам заметно полегчает. Подумайте, стоит ли держать в себе напряжение, ведь оно все равно прорвется, чем расстроит не только вас, но и окружающих.

Ноябрьские Скорпионы

(1 ноября — 22 ноября)

В декабре 2022 для Скорпионов по гороскопу наступит очень важное время. Только сейчас вы сможете подготовить себя к будущим трудностям. Вы и сами можете почувствовать, что на фоне общего благополучия скоро настанет непростое время. Это может быть связано с реализацией большого проекта или принятия высокой ответственности. Заручитесь поддержкой окружения.

♐ Гороскоп для Стрельцов на декабрь 2022

Ноябрьские Стрельцы

(23 ноября — 30 ноября)

Гороскоп показывает, декабрь 2022 для Стрельцов принесет затишье в карьере и самореализации. Даже если вы что-то предпримите в этот период, дело закончится неудачей. Творческие проекты тоже следует отложить на потом. По гороскопу правильнее всего будет провести это время, общаясь с друзьями и родственниками.

Декабрьские Стрельцы

(1 декабря — 21 декабря)

Декабрь 2022 принесет Стрельцам нечто новое. Вероятно, у этого знака зодиака появится возможность открыть собственное дело или найти интересное направление в наемной работе. Что-то такое, что вы можете сами планировать, структурировать и решать, как это воплотить. У вас появится свобода, которой вам так не хватало долгое время.

♑ Гороскоп для Козерогов на декабрь 2022

Декабрьские Козероги

(22 декабря — 31 декабря)

Козерогам по гороскопу в декабре 2022 следует хорошенько собраться с мыслями. У этого знака зодиака появится возможность блеснуть на деловых переговорах. Они коснутся вашего будущего благополучия. Донесите до оппонентов и собеседников свои мысли наилучшим образом. Так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в вашей компетентности.

Январские Козероги

(1 января — 20 января)

Гороскоп показывает, что Козероги в декабре 2022 продолжат борьбу, победить в которой можно лишь научившись получать выгоду из любой ситуации. Вам потребуется привлечь единомышленников, которым, как и вам, не нравятся сложившиеся обстоятельства. Обратите внимание на этих людей. Они — посланцы судьбы в этом вопросе. Вместе вы развернете ситуацию в другую сторону.

♒ Гороскоп для Водолеев на декабрь 2022

Январские Водолеи

(21 января — 31 января)

В декабре 2022 Водолеи по гороскопу смогут выдохнуть в некой напряженной ситуации. Период испытаний для этого знака зодиака наконец закончится. Очень вероятно избавление от какого-то финансового бремени или от вынужденности идти против себя и играть по чужим правилам. Однако о полной свободе говорить рано. Судя по гороскопу, вам еще надо разобраться с личными отношениями.

Февральские Водолеи

(1 февраля — 18 февраля)

Водолеям по гороскопу в декабре 2022 придется разбираться с ближайшим окружением. Это будет очень пестрая история. Часть близких преподнесут представителям знака зодиака нечто приятное, другие, наоборот, доставят забот и хлопот. Судя по гороскопу, будут и те, кто подарит вам настоящие проблемы. К счастью, этот калейдоскоп пролетит как одно мгновение. Однако быть готовым к нему не помешает.

♊ Гороскоп для Рыб на декабрь 2022

Февральские Рыбы

(19 февраля — 28 февраля)

Рыбы по гороскопу в декабре года столкнутся с ощущением, будто их одной гладят, а другой — бьют. Эти странные чувства призваны чему-то научить представителей знака зодиака. Например, различать тонкую грань добра и зла. Гороскоп предупреждает, что особенно странно будет в самом конце месяца. В этот период вам припомнят все самое неприятное, — все грехи, ошибки и промахи, — но при этом выдадут премию. Такой вот когнитивный диссонанс.

Мартовские Рыбы

(1 февраля — 20 марта)

В декабре 2022 на Рыб свалится все напряжение года. Вас будут терзать не только свои, но и чужие недочеты. Вы получите массу претензий, но под Новый год горокоп обещает: как по волшебству, поводы для беспокойства сойдут на нет. Судя по гороскопу, вы со спокойной душой закроете все свои вопросы и пойдете веселиться.