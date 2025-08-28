Месяц Деревянного Петуха: китайский гороскоп на сентябрь 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

События в этот период будут развиваться динамично. К чему стоит готовиться?

Сентябрь — яркий энергетически месяц с двумя затмениями и равноденствием. Самые тяжелые дни приходятся на начало 20-х чисел. В период с 20 по 24 сентября постарайтесь провести спокойно, без резких рывков и судьбоносных планов. Здесь оказываются и равноденствие, и затмение, самое большое энергетическое напряжение.

Месяц Деревянного Петуха связан с кардинальными энергиями равноденствия. Кроме того, с точки зрения общего прогноза на год, в сентябре нас ждут крайне важные события, связанные с завершением каких-то важных циклов и процессов. Да и в целом петух всегда связан с завершением циклов и подведением итога.

Он соотносится со временем между пятью и семью часами вечера, на закате, когда завершается рабочий день и люди оценивают проделанную работу. И в сельхоз календаре осень — время сбора урожая.

Сам по себе знак деревянного петуха соткан из противоречия между режущими энергиями металла и обволакивающими, растущими энергиями дерева Инь, или травы. И общий характер этого знака можно назвать пронизывающим.

С одной стороны, люди, которые родились под этим знаком, обладают выдающейся красотой, обаянием и всегда очаровывают своей гибкостью, умением найти подход к любому человеку в любой ситуации.

С другой, глядя на этого человека, вспоминается 31-я стратагема красавицы — тот самый случай, когда из-за одной очень красивой девушки разгораются страшные войны вроде многолетней Троянской войны или знаменитой китайской битвы у Красной скалы, когда силой женской красоты был потоплен целый флот из двух тысяч кораблей. Стальная рука в бархатной перчатке — таков главный образ этого месяца.

Гексаграмма месяца — 33

Стратегия отступления за силой. «Свершение. Малому — благоприятна стойкость», — говорится в Книге Перемен. Этот период благоприятен для подготовки к будущим свершениям.

Стоит сосредоточиться на накоплении знаний, укреплении внутренних позиций и выстраивании отношений с близкими людьми, что в дальнейшем принесет успех и процветание.

Структура месяца «Небесный балдахин встречает звезду» указывает на возможность избежать опасной ситуации.

Если вы родились в день огня Ян или Инь, этот месяц подарит вам дополнительные силы и возможности.

Если вы родились в октябре, намечайте все медицинские процедуры на сентябрь — получите дополнительную поддержку.

Лучшие и худшие дни сентября

Хорошие дни (хороши для начала проектов): 10, 11, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 29, 30;

Плохие дни (дела не получат поддержку энергий): 6, 7, 20, 21, 22 и 23;

Дни болезней: 7, 10, 12, 24, 30;

Равноденствие: 22 сентября в 21:19 по мск. Оба полушария Земли освещены одинаково, Солнце находится ровно над экватором;

Лунное затмение: 7 сентября;

Солнечное затмение: 21 сентября. На территории России его не будет видно, пиковая фаза с 20:30 до 01:00 по мск.

Здоровье

С точки зрения здоровья по китайской народной медицине, китайские долгожители советуют подстраиваться под ритмы природы, чтобы поддерживать здоровье внутренних органов, мысли и энергию на высоком уровне. Для этого стоит корректировать диету, распорядок дня и физические нагрузки под каждый сезон года.

Осенью хорошо включать в рацион продукты белого и серебристого цвета — рис, белая рыба, допустимы молочные продукты, хорош редис, белый кунжут, груши особенно хороши для легких и дыхательной системы, которая нуждается в особенном внимании осенью. Жирную и острую пищу лучше ограничить. Больше пейте теплой воды и не переохлаждайтесь.

Хороши будут прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения, практики цигун и йоги. Спать желательно ложиться в 22:30.

Элемент металла связан с эмоциями грусти, печали, тоски, дыхательные упражнения могут помочь скорректировать негативный эмоциональный фон.

Фэншуй

По пространству энергии будут распределяться следующим образом:

Самыми сложными секторами будут восток и северо-запад. Если здесь находятся ваши входные двери, спальные места, любимые кресла для работы или отдыха, ждите проверок на прочность.

Интенсивные энергии земляных звезд будут способствовать появлению сложностей в вашей жизни, связанных с финансами и здоровьем — по принципу «где тонко, там рвется». Чтобы этого избежать, северо-запад и восток внутри вашего дома желательно держать в тишине.

Хорошие сектора будут запад, юго-запад, юг и юго-восток. Север относится к нейтральным. Если вы сосредоточите свое пребывание в доме в этих секторах, вас, наоборот, ждут приятные спокойные эмоции и новые возможности в общении, финансах и вообще в целом.