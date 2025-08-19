Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Фото, видео: 5-tv.ru

Осенью звезды превратят знаков зодиака в героев романтического романа. Как поступить, чтобы в конце повествования все жили долго и счастливо?

Осенью звезды превратят знаков зодиака в героев романтического романа: друзья могут стать супругами, незнакомцы — любовниками, а преданные партнеры — изменщиками.

Как поступить и к чему прислушаться, чтобы в конце повествования все жили долго и счастливо, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

Юлия Гикис

Астролог

Любовный гороскоп на осень 2025 — общий прогноз на сентябрь, октябрь и ноябрь

С 1 по 11 сентября череда неожиданных событий сблизит супругов, а приятелей заставит увидеть друг друга в ином свете — именно в начале сентября их дружба может перерасти в историю любви.

С 11 по 25 сентября Венера в благоприятном аспекте с Марсом — это значит, что знаки зодиака захотят ощутить сумасшедшую любовь. Планеты создадут импульсивную энергию, которая добавит в жизнь страсти.

«Это период очень резкого быстрого секса. Особенно, если пара только-только начала встречаться. Также, если произойдут скандалы, они дойдут до грубости. Тактичность в общении пропадет», — пояснила астролог.

Первая неделя второго осеннего месяца привнесет в любовные союзы много ревности. С 1 по 7 октября звезды пророчат много агрессии из-за подозрений в изменах.

Аспект Луны и Плутона породит скандалы и разборки. Не исключено, что в этот период неудовлетворенные браком или отношениями знаки зодиака ввяжутся в сексуальные связи на стороне, особенно с незнакомыми людьми.

С 7 по 18 октября представители четырех стихий будут сдержаны в проявлении чувств. Они постараются скрывать свои переживания, особенно в периоды обид и ссор. Все из-за того, что Венера с Сатурном находятся в оппозиции.

Знаки зодиака захотят уединения, и сами планеты создадут для этого условия: кого-то разлучит рабочая командировка, у кого-то никак не состыкуются даты для свидания, а кто-то и вовсе не сможет справиться с ленью и нежеланием помогать партнеру. Поэтому в этот период ожидается много разводов.

С 24 по 28 октября чувства в парах обновятся и перезагрузятся. Знаки зодиака наконец начнут экспериментировать в постели, даже рискнут отойти от общепризнанных взглядов на любовные союзы.

«Но при негативных аспектах Венеры и Урана женщина и мужчина в партнерстве всегда стремятся к своей свободе. Редко когда хочется отчитываться, но тут сами претензии и вопросы будут сильно раздражать», — добавила Гикис.

С 29 октября по 8 ноября знакам зодиака стоит остерегаться двойственных связей. В это время можно встретить человека, роман с которым придется скрывать.

Одни знаки зодиака станут чаще спорить, ругаться, а другие окажутся посредниками в чужих отношениях — попытаются урегулировать чей-то любовный конфликт.

С середины ноября и до конца осени много пар образуются именно из-за сексуальных контактов. Но это не означает, что эти союзы просуществуют долго — они закончатся, как только угаснет страсть.

«Даже бывает, что взаимодействие может продлиться всего лишь одну ночь. Но здесь надо понимать, что если мы заострили внимание на конкретном партнере из-за секса, мы все равно должны искать еще что-нибудь другое», — посоветовала астролог.

Под конец осени заключатся крепкие браки, в которых мужчина и женщина мыслят рационально. Также появятся союзы, в которые знаки зодиака привело творческое озарение: в ноябре под влияние Венеры попадут не только креативные личности, но и романтичные, тактильные.

Овен — гороскоп любви на осень 2025

Осенью Овнам придется пережить резкие перемены во взаимоотношениях.

Состоящие в браке представители огненной стихии ощутят обновление их союза, между мужчиной и женщиной вспыхнет искра. При этом не исключено, что жизнь Овна могут перевернуть с ног на голову бывшие партнеры, которым потребуется поддержка.

Но осенью заботы захочется не только им, и, скорее всего, знак зодиака никого не оставит без помощи.

Телец — гороскоп любви на осень 2025

У Тельцов осенью проснется склонность к развлечениям.

А еще им захочется больше отдыхать. При этом земной знак зодиака не прочь расслабляться и в паре. Если же партнер откажет Тельцу в развлекательном досуге, он без задней мысли отправится веселиться один.

В течение сентября, октября и ноября многие представители стихии земли осмелятся заключать браки, заводить новые романы. Женщин к ним подтолкнут подарки, в том числе денежные, — через них Тельцы почувствуют, что мужчина готов создавать им комфорт.

Близнецы — гороскоп любви на осень 2025

Три осенние месяца сосредоточат внимание Близнецов на семье.

Удивительно, но воздушный знак зодиака наконец захочет остепениться, успокоиться, хотя это ему и не свойственно. Близнецы займутся укреплением контакта со второй половинкой, их станет волновать, насколько поздно приходит домой супруг или как провести с возлюбленным выходные.

В общем, всю осень они особенно переживают за свою вторую половинку.

Рак — гороскоп любви на осень 2025

У Раков, особенно у свободных, неожиданно завяжется много знакомств и любовных связей.

Они почувствуют стремление к разнообразию, а о партнерстве совсем забудут. Мысли о том, обидят ли любовные похождения вторую половинку, вылетят из головы. Все, что заботит Раков с сентября по ноябрь — как бы скрасить все романтические приключения.

«Если кто-то об этом узнает — плохо, но они ничего с собой поделать не способны. Хотя этот знак зодиака и является самым семейным, это не означает, что он самый верный», — подчеркнула Гикис.

Лев — гороскоп любви на осень 2025

Лев осенью получит шанс образовать гармоничные союзы.

Все свидания, ухаживания в эти три месяца отличит красота и утонченность. Представители огненной стихии вправе смело рассчитывать на походы в дорогие рестораны, кино и театр.

В долгосрочных отношениях звезды предрекают стабильность и спокойствие. Львы постараются стабилизировать и укрепить существующий союз.

Дева — гороскоп любви на осень 2025

Девы осенью начнут проявлять свои лидерские качества.

Домохозяйкам захочется на работу, а те, кто трудятся в офисе, потребуют новых обязанностей. Такая активность связана с появлением у представителей земной стихии желания быть замеченными партнером.

У свободных Дев могут резко завязаться романы, или сексуальное влечение затянет их в интрижки. Думать о последствиях земной знак зодиака просто не в состоянии, он полностью окажется во власти чувств. Отчасти по этой причине представительницы стихии земли забудут и о женственности в спорах с партнером. Особенно сложным окажется взаимодействие в парах, где и мужчина, и женщина Девы по знаку зодиака.

Весы — гороскоп любви на осень 2025

Весам звезды подготовили тайные любовные романы — те, в которых чувства переполняют так, что появляется желание закрыть на все глаза и поверить в любые иллюзии.

И, к сожалению, как раз на этом фоне воздушный знак зодиака окружат партнеры-сказочники, обещающие золотые горы. Весы разрешат себе обмануться, но точно ли это пойдет им на пользу?

Свободные Весы осенью могут влюбиться, пленившись творческой, необычной профессией избранника. Например, их легко увлечет телепат, астролог или художник. Более того, некоторые представители стихии воздуха даже способны увидеть своего будущего супруга во сне.

Осень станет для Весов временем фантастических любовных происшествий и магических совпадений.

Скорпион — гороскоп любви на осень 2025

У Скорпионов в личной жизни все стремительно поменяется.

Даже в очень стабильном браке есть риск возникновения разлада: земному знаку зодиака покажется, что он устал от постоянства, его сердце требует страсти и экспериментов. Скорпионы в течение трех осенних месяцев захотят эмоциональной свободе и независимости.

«Если ваш партнер-Скорпион пришел с новой идеей для секса — не нужно даже удивляться. И поведение его может очень сильно отличаться от привычного: реакции на любое проявление контроля станут крайне острыми, хотя сам Скорпион контролировать не против», — рассказала астролог.

Стрелец — гороскоп любви на осень 2025

Стрельцы охладеют к своим партнерам, но раскрывать свои переживания не станут. Не помогут в этот период и новые знакомства — они не принесут никакого удовольствия. Напротив, огненный знак зодиака уйдет в себя и, даже если влюбится, не сможет это показать.

В стабильных отношениях проснется ревность. Причем даже эту эмоцию Стрельцы захотят держать в себе.

«Рекомендация одна — разговаривать, потому что весь холод перерастает в обиды, и потом уже не разобраться, кто виноват, а кто ни при чем», — посоветовала Гикис.

Козерог — гороскоп любви на осень 2025

У Козерога к осени станет больше романтических связей. Те из них, кто пребывал в поисках любви, стопроцентно ее найдут: сами звезды благоволят созданию любовных и семейных отношений!

«Партнерство и брак могут увеличить все совместно нажитое. Допустим, муж и жена вместе купят квартиру или оформят новый участок — то есть как будто улучшат свое положение», — добавила Гикис.

Одинокие же представители земной стихии встретят инициативных и деятельных партнеров. Очень много Козерогов-женщин познакомятся с мужчинами-покровителями, которые будут их оберегать и любить.

Водолей — гороскоп любви на осень 2025

Водолеев осенью будет заботить секс, но не каждая близость пойдет на пользу их личной жизни.

Привязаться к неподходящему человеку через интимность в этот период очень легко, как и подхватить от непроверенного партнера венерическое заболевание. Сексуальные связи станут для Водолеев проверкой на прочность. Готовы ли они войти в традиционные, стабильные отношения?

«Чтобы не попасть в бесполезную интрижку — имеется в виду быть любовниками и держаться вместе только на сексе — проще всего сдерживать эмоции, страсть и стараться найти в избраннике нечто другое, что может зацепить. Тогда никаких проблем у Водолеев не возникнет», — уточнила астролог.

Рыбы — гороскоп любви на осень 2025

Рыбы в три осенние месяца будут счастливы. Они, конечно, обожают уединение, но им также очень важно любить, сострадать, находиться под опекой. И в этот сезон найдутся партнеры, которые позаботятся о них.

Что касается взаимодействия в семье, звезды подарят Рыбам возможность сглаживать, урегулировать конфликты через глубокие разговоры. Если представители водной стихии не захотят разбираться в затянувшихся ссорах, не спровоцируют диалог — раздор никуда не пропадет. В тех же парах, где отношения гармоничны, Рыбы своими беседами только укрепят контакт.

Планета Хирон, будучи двойственной, некоторых в осеннюю пору подтолкнет к изменам. Рыбы задумаются, не сходить ли им незаметно от мужа или жены на свидание — никто же не узнает! Этих мыслей водному знаку зодиака стоит остерегаться: двойственная игра не пойдет им на пользу.