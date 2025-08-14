Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 2025

Фото, видео: 5-tv.ru

В осенние месяцы знаки зодиака будут пожинать плоды прошлого. Правда, на некоторые денежные проступки звезды готовы закрыть глаза. Кому из знаков благоволит судьба, а кого ждет тотальное разрушение?

В сентябре, октябре и ноябре в финансовом мире пройдут серьезные противостояния. Среди планет уже выделились стражи кармы: Сатурн, Уран и Нептун. Именно им предстоит оказаться в оппозиции Солнцу — источнику бесконечных денег. От исхода битвы зависит, как пройдет раздел завоеванного богатства.

Одни знаки зодиака обретут все, другие же все потеряют.

Что сулит представителям четырех стихий их денежная карма, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Влияние астрологических событий осени 2025 на финансы

Этой осенью благосостояние знаков зодиака будет зависеть от их денежной кармы за последние пять-семь лет. Более того, в царстве небесных тел грядет ряд событий, исход которых отразится на достатке за сентябрь, октябрь и ноябрь.

Так, Плутон и Луна начнут подсвечивать финансовые сферы. Планеты усилят как денежные поступления, так и потери.

Не успеют знаки зодиака свыкнуться с контролем Плутона и Луны, как 7 сентября откроется коридор затмений. Он начнется лунным, а завершится солнечным частичным затмением, датой которому станет 21 сентября.

На следующий день, 22 числа, произойдет осеннее равноденствие.

«В общем, великие весы финансового благополучия будут влиять на жизнь каждого из нас», — подытожил астролог.

Овен — гороскоп финансов на осень 2025

События астромира сильнее всего повлияют на представителей кардинального знака огненной стихии.

«Овнам заранее рекомендуется запастись финансовой подушкой безопасности на ближайшие три месяца. Ведь если денежная карма окажется негативной, период жестких ограничений, краха и финансового кризиса продлится всю осень», — подчеркнул Харрис.

Если же карма была позитивной, и на пути к деньгам Овны не нарушали своих моральных и этических принципов, — можно расслабиться и ожидать награды от Вселенной.

Телец — гороскоп финансов на осень 2025

Все ошибки Тельцов этой осенью, к сожалению, будут умножаться на 10.

«Любой небольшой проступок, который был совершен на пути зарабатывания денег, рискует обернуться финансовым крахом», — предостерег эксперт.

Чтобы не навлечь гнев Вселенной, лучше все крупные покупки и серьезные вложения совершить до 20 сентября. На остальные два месяца деньги стоит отложить заранее, ведь это время предстоит переживать с осторожностью и осмотрительность.

Близнецы — гороскоп финансов на осень 2025

Стражи кармы в осенние месяцы будут умножать потенциал Близнецов.

Если воздушный знак зодиака в прошлом и совершал небольшие ошибки, Сатурн, Уран и Нептун закроют на них глаза и, напротив, попытаются подтолкнуть Близнецов к достижению финансового благополучия.

«Эта осень позитивна для них в денежном плане. Возможно, даже получится купить какую-то небольшую радость», — отметил астролог.

В общем, представители воздушной стихии наконец-то смогут не переживать за свой достаток.

Рак — гороскоп финансов на осень 2025

Планеты-блюстители кармы в сентябре, октябре и ноябре оценят Раков по тому, как на пути зарабатывания денег они обходились с окружающими.

Если представители стихии воды ранее помогали другим раскрываться, звезды одарят их подобным отношением: их станут замечать нужные люди, а необходимые связи будут устанавливаться сами собой.

«Но если Раки все-таки нарушали эти принципы, в ближайшие три месяца их никто не будет слышать, у них ничего не будет получаться, а деньги начнут только уходить», — добавил Харрис.

По этой причине знаку зодиака лучше финансово перестраховаться.

Лев — гороскоп финансов на осень 2025

Львам этой осенью крупно повезет — с 20 по 22 сентября они вполне могут сорвать большой финансовый куш. Неожиданная прибыль станет вознаграждением за период ограничений, которому огненный знак подвергался ранее.

«Каждого Льва ожидает небольшой подарок судьбы. Чаще всего, как показывают моя практика, это крупные покупки. Возможно, кто-то улучшит свое жилищное положение, кто-то приобретет новый автомобиль, а кто-то внезапно получит большую сумму денег», — рассказал астролог.

Так что Львам стоит ожидать финансово комфортной осенней поры.

Дева — гороскоп финансов на осень 2025

Самым финансово благополучным периодом Девам покажется начало осени, ведь весь сентябрь и начало октября планеты-покровители денег будут пребывать в их знаке.

Транзит Меркурия и Венеры наделит красноречием и особой притягательностью. Именно эти качества подарят земному знаку зодиака возможность в нужный момент оказаться среди нужных людей — тех, кто откроет путь к заработку любимым делом.

«Девы, не упустите этот период! Весь сентябрь нужно быть наготове: больше общаться, не упускать новые идеи и не бояться менять свою жизнь — тогда и денег получится заработать в разы больше», — подчеркнул астролог.

Весы — гороскоп финансов на осень 2025

Весов ждет колоссальная трансформация. Вселенная будто толкает их на путь установления гармонии с собой, заработка нужной суммы.

Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2025

Представители воздушной стихии часто занимаются не своим делом и подвержены из-за этого выгоранию. Поэтому, если у этого знака зодиака получится оставаться в потоке, звезды разрушат все ненужное, а Вселенная подскажет, как получить за любимый досуг достойное вознаграждение.

Произойдет это, скорее всего, в начале ноября.

Скорпион — гороскоп финансов на осень 2025

Кармические силы будут проверять Скорпионов в начале осени, поэтому поступлений крупных сумм в этот период ждать не стоит. Тем не менее, первые месяцы нового сезона могут преподнести подарки судьбы.

«Но уже примерно с середины октября и весь ноябрь через этот знак будет транзит Марса, к которому присоединится Меркурий. Это время молниеносных, подобных грому, озарений сознания, которые подскажут, как нужно зарабатывать деньги», — объяснил эксперт.

Звезды не советуют водному знаку сидеть на месте и плыть в этот период по течению. Действовать придется мощно, чтобы не упустить финансовый прорыв и действительно большие деньги. В этом Скорпионам поможет планирование будущего, размышления о смене работы или попытки монетизировать определенные навыки.

А вот в случае бездействия знак зодиака может просто смыть космическим потоком.

Стрелец — гороскоп финансов на осень 2025

Спокойное начало осени обернется для Стрельцов мощным финансовым взрывом после 18 октября.

«На протяжении всего ноября они будут обладать уникальным магнетизмом: смогут создать бизнес, повести за собой большие массы людей, пройти классное собеседование и получить высокооплачиваемую работу», — считает Харрис.

Все три осенних месяца Вселенная будет полностью на стороне Стрельцов — негативной кармы можно не бояться. Напротив, звезды советуют постараться быть во внутреннем ресурсе, чтобы подготовиться к подаркам судьбы.

Козерог — гороскоп финансов на осень 2025

Осень подготовила Козерогам вознаграждение от Вселенной за негативное влияние Плутона на их жизни в прошлом. Больше подавлять потенциал земного знака зодиака планета не будет. По крайней мере, в ближайшие три месяца.

Негативной кармы Козерогам остерегаться не стоит — для них наступает спокойное время.

«Можно заранее планировать крупные покупки, а если денег сейчас нет, они обязательно придут в период с 15 по 20 ноября», — подчеркнул эксперт.

В начале осени все будет стабильно, даже неизменно, а затем постепенно пойдет в гору.

Водолей — гороскоп финансов на осень 2025

Представителям воздушной стихии в ближайшие три месяца придется научиться видеть знаки Вселенной.

«Плутон очень активен всю эту осень, он постоянно заигрывает с Луной, а это означает, что знак Водолея должен все-таки разбудить в себе внутренний потенциал», — подметил астролог.

Если не замечать, что показывает планета, можно лишиться достатка на ближайшие пять лет. Поэтому звезды советуют Водолеям подмечать случайные знаки на билбордах и советы в Интернете.

Все это подсказки, как зарабатывать деньги, ведь Плутон любит соцсети, трансляцию внутреннего потенциала и тех, кто готов брать на себя ответственность за большое количество людей. Если найдутся на это силы — прокачать соответствующие качества лучше в сентябре. Тогда в течение осени Плутон поможет раскрыть потенциал и разбогатеть.

Рыбы — гороскоп финансов на осень 2025

Рыбы — третий знак зодиака, попавший под пристальное внимание стражей кармы этой осенью.

«Если за последние 10 лет они кого-то серьезно обидели или нарушили кармический баланс в плане денег: где-то недоплатили, где-то пытались схитрить, то тотальное разрушение войдет в их жизнь», — убежден Харрис.

Период финансовых потерь может затянуться до двух лет.

Если есть подозрения в нечистоте кармы, звезды советуют воспользоваться секретным днем. Только 22 сентября Рыбы получат возможность все исправить. Если получится, финансовый баланс восстановится, если нет — в ближайшее время не избежать финансового кризиса.