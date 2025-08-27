Начинается переосмысление: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2025

Фото, видео: 5-tv.ru

Профессиональный астролог Татьяна Рубина рассказала, чего стоит ожидать в этом месяце.

В сентябре произойдет мощное астрологическое явление — «коридор затмений», связывающий лунное и солнечное затмение. В эти дни создается особая энергетическая обстановка, способная повлиять на подсознание и поведение людей.

Период с 7 по 21 сентября запускает процессы, результаты которых проявятся в ближайшие 18 лет. Энергия этих дней несет риски нестабильности, эмоциональных срывов и необдуманных решений. В это время стоит избегать важных соглашений и конфликтов, не торопиться с серьезными обязательствами в рамках отношений и началом новых финансовых проектов.

Затмения активируют ось Рыбы — Дева, подразумевающую трансформацию на уровне тела и души. Это время служит некой гранью между отпусканием иллюзий и состояния жертвенности, присущего знаку Рыб, и обретением рациональной, практической организованности Девы.

Ключевая тема полнолуния и лунного затмения 7 сентября — глубинная эмоциональная очистка, отпускание токсичных связей и нереализованных надежд. Водная энергия Рыб усилит интуицию и способствует духовным прозрениям. Многие столкнутся с необходимостью пересмотра своих глубинных убеждений.

Для гармоничной трансформации чувств используйте творческую терапию — музыку, рисование, медитации. Меркурий на оси затмения подчеркивает, что необходимо подключить рассудок к эмоциям, а также указывает на важность коммуникации и проговаривания своих чувств.

Солнечное затмение и новолуние произойдет 21 сентября в Деве. Это темы налаживания эффективного рабочего процесса, здоровья, обязательств и заботы о ком-то, организации бытовых дел.

Читайте также Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Уверенность в правильности выбора зависит от ясности и порядка в вещах, мыслях, эмоциях и отношениях. Наведите порядок в тех областях жизни, где его пока нет. А также постарайтесь быть более терпимыми к несовершенствам в этом мире.

Так как Солнце практически весь месяц пребудет в Деве, то фокус нашего внимания будет сосредоточен на здоровье, повседневных привычках, организации рабочего пространства. Рекомендуется усилить профилактические оздоровительные меры, добавить регулярную физическую активность, составить детальные планы на осень–зиму.

Сейчас легче перейти на диету и сбросить вес, привести в порядок внешность. Повышаются полезные свойства лекарственных веществ и косметических препаратов.

Знак Девы еще больше усилит Меркурий. Со 2 сентября он напрямую взаимодействует со Светилом и подарит ясность ума, улучшение памяти, усилит интеллектуальные способности. Учеба, работа, бизнес становятся продуктивнее, особенно если оснащены современной техникой и оборудованием.

До 18 сентября наилучшее время для обновления и покупки технических устройств, получения дополнительного образования, прохождения курсов повышения квалификации или получения консультации экспертов.

Смягчит деловую обстановку первой половины месяца Венера в знаке Льва. Она добавит в отношения страсти, творчества, романтики, а также «элемент драматизма».

Влюбленным рекомендуется уделять больше внимания друг другу, а также допустить немного интриги и игры. К тому же и Марс в Весах, под воздействием Плутона, значительно усиливает страстную составляющую отношений.

Во второй части месяца ряд планет совершит смену знаков зодиака, тем самым предлагая нам новые пути жизненного витка.

18 сентября Меркурий — посредник между мирами, перемещается в Весы, где спешит создать наиболее благоприятные условия для развития коммуникативных навыков, юридических дел, новых знакомств, сотрудничества и построения отношений.

В переговорах с деловыми и личными партнерами, клиентами, преподавателями пригодятся дипломатические навыки. Покупка гаджетов и подарков тем, кого вы любите, окажется заряженной магическими энергиями Урана и Плутона.

Читайте также Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 2025

Следом Венера перейдет в практичную Деву и задаст стиль партнерства более стабильный и ориентированный на долгосрочные перспективы. Этот период благоприятен для построения серьезных деловых связей или принятия важных решений в личной жизни.

Очень актуальна становится чистоплотность — от гигиены тела до порядочности в отношениях. Имидж должен быть не кричащим, а практичным и удобным. Подойдет классика и деловой стиль с преобладанием пастельных тонов.

Знаковый день — 22 сентября. Во-первых, постепенно закрывается «коридор затмений». Во-вторых, Солнце присоединяется к Меркурию и озарит Весы — знак равновесия, знаменуя наступление астрономической осени. День осеннего равноденствия на Руси считался магическим и сильным.

По поверью, рябиновые кисти, собранные в этот день и помещенные на окне, будут служить оберегом и охранять дом в течение года. Наступает период, когда мы с радостью впускаем в личную и профессиональную жизнь других людей. Хочется проводить больше времени с партнером, а если его пока нет — усилится желание найти вторую половину. Нарастает ощущение, что быть вдвоем гораздо лучше.

И, наконец, третье событие этого дня — Марс, олицетворяющий мужество и выносливость, перемещается в знак своей силы — Скорпиона. Он сулит возможности и достижения спортсменам, бизнесменам и другим представителям мужских профессий.

Активизация этой энергии добавляет в общую картину месяца элемент напряжения и агрессии, усилит сексуальные желания и потребность во внутренней работе над собой. Семейные пары имеют возможность сделать более глубокими эмоциональные связи.

Так как в это время обостряется ревность и инстинкт собственничества, то важно найти баланс между страстью и доверием, научиться мудро управлять эмоциями. Женщины почувствуют влечение к ярким и сильным личностям.

В финансовом плане активность Марса может провоцировать амбициозные решения, но при этом позволяет расширять территории своего влияния. Соперничество становится катализатором роста. Хорошее время для крупных инвестиций и рискованных операций, обновления технических устройств и вложений в самосовершенствование.

В течение всего месяца, вследствие разворота Урана в ретроградное движение, будет создаваться определенный фон в интеллектуальном русле. Он заставит задуматься о том, что действительно имеет ценность. Происходит переосмысление информации, полученной за последние полгода. Это влияние несет исцеляющий эффект тем, кто готов к внутренней работе.

Таким образом, сентябрь предлагает мощный шанс для завершения отживших циклов и закладки новых системных изменений. Сочетание напряженных и гармоничных влияний создает уникальную возможность для глубоких позитивных перемен во всех сферах жизни.

Ключом к успешному прохождению этого периода станет баланс между активным действием и внутренней работой. Звезды предоставляют нам инструменты для роста — важно использовать их мудро и ответственно.