Начало осени готовит важные повороты судьбы. Но какие именно и все ли смогут с ними справиться?

В сентябре каждого поджидают сразу два астрономических явления: полное лунное и неполное солнечное затмения. Они, в свою очередь, приведут к явлению, которое в астрологии называют коридором затмений. Но что он принесет? Кому стоит быть особенно внимательным? Как правильно использовать это время?

На эти и другие вопросы эксклюзивно Пятому каналу ответила астролог Наталья Андрианова.

Когда в сентябре 2025 пройдет коридор затмений

Так что же из себя представляют затмения? И как часто они бывают?

«Это особый случай полнолуний и новолуний, которые происходят дважды в месяц. Но затмения случаются реже — от четырех до шести раз в год. Когда Луна попадает в тень Земли, то происходит лунное, а когда закрывает Солнце — солнечное. В древности люди боялись этих явлений и видели в них мистический знак. Сегодня есть понимание — это энергетические точки судьбы, время, когда завязываются новые события и меняется ход жизни», — объясняет астролог.

Итак, в первый месяц осени будет два затмения: полное лунное 7 сентября в Рыбах и частичное солнечное 21 сентября в Деве.

Наталья Андрианова особо подчеркнула, что коридор затмений длится не две недели, а целый сезон. Его корни уходят в августовское новолуние от 23 числа. Влияние начнется еще тогда, а первый результат будет получен как раз в сентябре. Закончится все только 7 октября. Однако иногда воздействие коридора бывает более продолжительным и растягивается от полугода до полутора лет. А в отдельных случаях — от 9 до 18 лет.

Что принесет лунное затмение 7 сентября 2025

Лунное затмение 7 сентября произойдет в 15 градусе Рыб на северном узле. Это значит, что всем нужно шагнуть в новое и научиться слушать не только разум, но и интуицию.

Тема лунного затмения: забота, милосердие, возвращение долгов семье и родителям, помощь близким. Особо оно затронет частную жизнь — отношения и дом.

«Внимательными в это время стоит быть Рыбам, Девам, Стрельцам и Близнецам, рожденным в середине знака — с 25 по 7 число. У них возможны разочарования, потери, крупные новости. А вот Тельцы, Скорпионы, Раки и Козероги середины знака могут получить поддержку, возможности, даже бонусы судьбы», — отметила Наталья Андрианова.

У Водолеев, Львов, Овнов и Весов это затмение проявится скорее внутренне –либо через напряжение, либо через необычный подъем. Но внешних событий может не быть.

Что принесет солнечное затмение 21 сентября 2025

Солнечное затмение пройдет 21 сентября в 29 градусе Девы.

«Последний градус всегда критический. Это точка завершения — порог пройден, пора ставить точку и делать выбор», — заметила астролог.

Особенно сильное влияние распространит негативная оппозиция Сатурна и Нептуна. Она принесет проверку на прочность, на честность, на готовность отказаться от старого и привычного и шагнуть в неизвестное новое.

Для кого солнечное затмение сложное? Для Дев, Рыб, Стрельцов и Близнецов, рожденных в последние 10 дней знака, то есть с 12 по 22 число. А также для Овнов, Раков, Весов и Козерогов первых 10 дней знака — с 21 по 1 число. Для них это время кризисов, отказов, испытаний, особенно в работе, а также в вопросах здоровья.

А вот Раки, Скорпионы, Тельцы и Козероги, рожденные в последние 10 дней знака, получат поддержку и возможности. Еще удача может улыбнуться Львам. Водолеям, Близнецам и Стрельцам первой декады. У них появится шанс занять чье-то место и использовать чужие ошибки себе во благо или же проявить свои лучшие качества.

Что можно и нельзя делать во время коридора затмений в сентябре 2025

По словам Андриановой, общие рекомендации просты: за два дня до затмений и во время них не стоит начинать новые дела. То есть не нужно выходить на новую работу, увольняться, начинать новые проекты, переезжать, а также выходить замуж или жениться.

«Даже если кажется, что выбора нет, лучше взять паузу, потому что часть картины будет скрыта и ошибка может стоить дорого, а последствия — растянуться на годы», — подчеркнула астролог.

Как загадать желание в коридор затмений в сентябре 2025

Затмение — это время, когда особенно сильны практики и медитации на желание.

На лунное лучше загадывать желания, связанные с личной жизнью, с домом, семьей, с близкими, с внутренним состоянием. На солнечное — с карьерой, социальной реализацией успеха, признанием.

Важно понимать, что у каждого затмения есть цена. Иногда, чтобы получить что-то новое, придется отказаться от старого. Сентябрь дарит всем развилку — кому-то проверку, кому-то награду, а также шанс увидеть свое будущее под другим углом.