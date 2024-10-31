Тревожное предвестие? К чему снится выпадение зубов

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Практически у каждого были подобные сновидения. Как их толковать?

Многие верят, что если во сне увидеть зубы, неважно, здоровые они или больные, то это предвещает неудачу наяву. Чтобы понять значение сновидения наверняка, стоит обратиться к соннику.

К чему снится выпадение зубов по соннику Ванги

Потеря зубов во сне предвещает неожиданную смерть кого-то из вашего окружения (если с кровью — то родственника).

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Если же вы потеряли все зубы, то вам предстоит прожить интересную, но одинокую старость, поскольку вы переживете своих родных и друзей.

К чему снится выпадение зубов по соннику Фрейда

Психоаналитик связывал сновидения о зубах с желанием заниматься самоудовлетворением и страхом, что это станет известно окружающим.

Потеря зуба (неважно, была ли она вызвана его удалением или он выпал сам) символизирует страх быть наказанным за мастурбацию.

Если во сне вы намеренно расшатывали зуб, чтобы он выпал, это может указывать на то, что самоудовлетворение приносит вам больше удовольствия, чем сексуальные отношения с партнером.

К чему снится выпадение зубов по соннику Миллера

Сон, в котором вы теряете зуб, может предвещать неприятности, даже если это происходит в кабинете стоматолога. В этом случае вас ждут серьезные и длительные проблемы со здоровьем.

Также о болезнях, как своих, так и близких, может говорить сон, в котором вы видите, как выплюнули зубы.

Если вы просто потеряли зуб во сне, это может означать, что наяву ваша гордость не выдержит испытаний, а ваши усилия окажутся напрасными.

Количество выпавших зубов также имеет значение. Один зуб — к печальным новостям, два — к ряду неудач из-за вашего небрежного отношения к делам, три — к серьезным неприятностям, все зубы — к несчастью.

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К чему снится выпадение зубов по соннику Нострадамуса

Если вам приснился такой сон, то будьте внимательны и сосредоточены в жизни, иначе из-за своей нерешительности и растерянности вы можете разрушить все свои планы.

Если после того, как зуб выпал, осталась пустая лунка, то вы можете преждевременно состариться, поскольку будете быстро терять жизненные силы. В этом случае стоит уделить внимание своему здоровью.

К чему снится выпадение зубов по соннику Лоффа

Психоаналитик интерпретировал подобные сновидения как отражение тревоги, связанной с опасением потерять лицо в обществе и оказаться в неловком положении.

Есть и научное объяснение подобным снам

Израильские ученые провели исследование, чтобы объяснить, почему людям часто снятся сны о выпадении зубов. Его результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

В эксперименте приняли участие 210 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Его участники заполнили анкеты, указав темы своих сновидений, уровень стресса, качества сна и ощущения в полости рта: скрежетание зубами во сне и наличие ощущения болезненности во рту при пробуждении.

В результате исследования была обнаружена связь между такими снами и раздражением зубов при пробуждении. Ученые предполагают, что многие люди не осознают скрежетание зубами во сне, но замечают раздражение после пробуждения.

Они пришли к выводу, что сны о проблемах с зубами — это распространенное явление. Около 39% людей хотя бы раз видели такие сны. По их мнению, сны о зубах не связаны с психологическим стрессом или качеством сна. Исследователи предполагают, что эти сны могут иметь физическую основу, а не быть чисто символическими.

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