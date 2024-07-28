Кто-то желает вам зла? К чему снятся ведьмы и экстрасенсы

Фото, видео: Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

В каких случаях необходимо анализировать такие сновидения?

Сновидения, в которых появляются маги, ведьмы и другие персонажи со способностями, могут предупреждать о негативном влиянии извне или возникновении недоброжелателей в жизни человека. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал оккультист и экстрасенс Андрей Харрис.

Сперва важно определить, является ли сон обычной «игрой разума». Об этом будут сигнализировать несколько критериев: черно-белая картинка, неспособность повлиять на происходящее в видении. Также такие сны достаточно быстро забываются.

Никакой опасности эти сновидения в себе не несут, искать по истине глубокого смысла в них не стоит, считает Андрей Харрис.

Однако есть и вторая категория снов, так называемые «путешествия в астральный мир». Они отличаются следующими критериями.

«Первый — это цветные, очень яркие краски. Второе — вы являетесь непосредственным участником событий», — объяснил экстрасенс, отметив, что такие сновидения обычно четко и ярко запоминаются.

Эксперт отметил, если все три критерия совпали — значит сон требует анализа.

«Это означает, что, возможно, на вас оказывается магическое воздействие. Кто-то из этих людей хочет на вас каким-то образом повлиять. Также это говорит о том, что в вашем поле могли появиться недоброжелатели, которые также могли обращаться за магическими услугами», — предупредил экстрасенс.

По его словам, такие недруги могут и своей силой мысли направлять определенную негативную энергию против человека. Кроме того, такие сны могут также сулить проявления экстрасенсорных способностей.

«Не стоит бояться никаких сновидений, ведь они, прежде всего, нам даны для того, чтобы нас о чем-то предупредить, чтобы мы сделали выводы, сделали свою жизнь более безопасной и экологичной», — объяснил Харрис.

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