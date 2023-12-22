Глубинный голос: что означают самые популярные сюжеты снов

Фото: www.globallookpress.com / E. Teister

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Как разобраться в потаенных знаках вашего бессознательного?

Природа снов не изучена до конца, а потому зачастую они вызывают массу впечатлений и эмоций: кто-то считает, что ночные грезы — это своеобразное предзнаменование судьбы, а другие ищут в них сигналы своего подсознания. О том, что могут значить самые популярные сюжеты сновидений, изданию KP.RU рассказала психолог Светлана Эрик.

Почему нам могут сниться определенные сны

Отмечается, что бояться сновидений не стоит — это вполне естественный процесс, когда «бессознательное я» берет вверх. Глубинное сознание хранит в себе потаенные желания и переживания, которые могут быть скрыты от самого человека в повседневной жизни.

Психолог считает, что сны не могут стать «хорошими» или «плохими». Скорее, важно понять, что именно вы увидели в них, и какие какие внутрипсихические процессы сейчас происходят.

К чему снятся зубы

Очень многие хотя бы раз в своей жизни во сне видели выпавшие зубы. Это может быть связано с мыслями о семье и своем роде — зубы вплотную прижаты друг к другу.

Подобные сновидения часто несут в себе переживания из-за сепарационного процесса в семье, а также непрожитое горевание по умершим родственникам. Кроме того, по словам эксперта, такие ночные картинки порой связаны с агрессивными мыслями и нежеланием смириться с чем-либо.

«Так что тут стоит покопаться в индивидуальных особенностях развития человека и с чем конкретно в его жизни или в жизни рода связан этот конкретный мотив сновидения», — посоветовала специалист.

Почему снится смерть

Данная тема достаточно обширна, и сновидения про смерть могут быть совершенно разными. Например, если человек видит ночью уже покинувшего этот мир близкого человека, чей образ «наполняет душу» — скорее всего, он не может смириться с его потерей, и так психика пытается «удержать» любимого.

«Если во сне сновидец начинает ругаться с покойником, мол, что ты пришел, то это говорит о застревании на определенном этапе горевания, на этапе гнева на умершего. Психика понимает, что этот человек умер, но злость на него за то, что он „бросил“, не проходит», — объяснила Эрик.

Но бывает так, что человеку снится, будто умирает он сам. Такие мысли могут говорить о внутренней трансформации и процессах, которые сейчас происходят — отмена установок или рождение новых целей.

Что означает измена во сне

Как рассказала Эрик, измена партнера во сне чаще всего говорит о серьезном кризисе в отношениях, который требует разрешения. Так, это могут быть ситуации, когда женщина не получает желаемых изменений от своего возлюбленного.

«Так что, измена во сне может носить такой компенсаторный характер, проявлять желание, чтобы кризис разрешился будто сам собой», — считает психолог.

К чему снится убийство

В «убийственных» сновидениях значение имеют многие факторы: какое было оружие, место преступления, как оно свершалось. Многие детали должны быть подробно рассмотрены.

Причем, если вдруг некоторые подробности стремительно стираются из памяти, это может говорить о нестабильном эмоциональном состоянии человека в данный момент жизни.

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