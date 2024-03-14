Толкования от Миллера, Фрейда и мисс Хассе: к чему могут сниться ноги

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Иногда подсознание способно предупредить об опасности или рассказать о психологических проблемах человека. И зачастую это происходит именно во сне.

Во сне человек может увидеть самые неожиданные образы и события. Психологи, психиатры, ученые, экстрасенсы и астрологи в течение многих веков пытаются разобраться в тайном смысле сновидений и их влияний на реальную жизнь.

Работая над этой проблемой, эксперты заметили закономерность — некоторые символы, которые люди видят по ночам, зачастую говорят об их переживаниях, другие могут помочь заглянуть в будущее. Этих символов великое множество, и у каждого своего значения. К чему, например, снятся ноги?

Сонник Миллера

Согласно популярному соннику Густава Миллера, если во сне вы любуетесь красивыми и стройными женскими ножками, это может говорить о грядущем совершении безрассудного поступка из-за влюбленности. Ослепленный в сновидении изяществом дамских форм человек, скорее всего, теряет бдительность и может вскоре разочароваться в своей избраннице.

Непривлекательные ноги сулят невыгодный контракт или проблемы на работе, а также ссоры с близкими. А раны на них предрекает потери, разорение и всяческие лишения.

В необычных снах, когда к вам является человек с множеством ног, подсознание пытается намекнуть человеку, что он слишком много фантазирует и планирует, но откладывает активные действие. А если ваши собственные ноги во сне заплетаются и не слушаются — это к бедности, полагал Миллер.

Сонник Фрейда

По старой доброй своей традиции господин Зигмунд Фрейд сравнивает ногу с фаллосом. Соответственное, если конечность мощная, сильная и здоровая, скорее зовите девушку на свидание — сможете ее приятно удивить.

Если же она наоборот, худая, вялая или грязная, скорее всего, существуют некоторые проблемы с потенцией. Обутая нога, как нетрудно догадаться, символизирует стремление к безопасному сексу.

А вот больные и хромые ноги в сновидениях говорят о тяге к нетрадиционным сексуальным приключениям (никакой дискриминации, это все Фрейд!). Сломать во сне ногу — вообще страшное дело и катастрофа, так как это предзнаменование полной утраты интимной жизни.

Сонник мисс Хассе

Прорицательница мисс Хассе тоже связывала образ ноги с дружбой, вероятно, как символ уверенности, поддержки и опоры, надежного тыла. Поэтому в ее соннике потеря ноги предрекает расставание с другом. Перелом конечности может означать карьерный провал — понижение, увольнение, неудачный проект и тому подобное.

Распухшая нога говорит об убытках, потерях, проблемах с деньгами и лишениях. Хотя Фрейд, вероятно, с таким толкованием мог бы и поспорить. Если во сне вы целуете чьи-то ноги — связь с реальной жизнью тут прямая: значит, придется подчиняться, слушаться, заискивать.