Тяжелый развод, дружба с Ельциным и большой теннис: судьба Евгения Кафельникова

Теннисист Кафельников о разводе с женой: До сих пор это больная тема

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Головокружительный успех в карьере, но не в семейной жизни известного спортсмена, так и не принес ему желанного счастья. Что известно о личной жизни экс-первой ракетки мира?

Первый чемпион «Шлема», самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников добился многих успехов в карьере, но не в личной жизни. Первая жена спортсмена — модель Мария Тишкова — принесла Евгению немало боли.

Роман юных и красивых влюбленных начался в 90-е годы. Родители Александра не сразу приняли Машу. Одной из причин стало то, что у нее был ребенок от другого мужчины. Но теннисист был по уши влюблен, и этого было достаточно для брака. По настоянию семьи Кафельникова, Мария все же подписала брачный договор, согласно которому не претендовала на доходы супруга.

Вскоре, в 1998 году, у пары родилась дочь Алеся. А уже спустя три года в прессу просочились новости о проблемах в молодой семье. Ходили слухи, что Тишкова связалась с запрещенной сектой. А Мария отмечала, что ей надоело сидеть дома и скучать, пока ее муж весело проводил время с другими людьми. После развода опекуном девочки стал Кафельников. Дочка осталась жить с папой. Для спортсмена эта глава жизни — до сих пор больная тема.

«Для меня до сих пор это больная тема. Все твердят, что время лечит, но это пустые слова. Речь ведь о матери твоего ребенка, которую сильно любил. Не могу говорить о ней плохо. Я не из тех, кто живет по принципу: с глаз долой — из сердца вон. Для меня любые отношения всегда серьезный этап. Их, как ластиком, не сотрешь. Есть мужчины, которые после расставания с одной подругой быстро заводят другую. Я не такой», — делился своими чувствами спортсмен в интервью «Спорт-Экспресс».

Кафельников ударился в карьеру. Он стал очень успешным и богатым спортсменом. Бывшая первая ракетка мира заработал на теннисе почти 24 миллиона долларов призовых денег. Но проблемы в семье продолжали его преследовать. Дочь Алеся, полные права на воспитание которой теннисист отсудил у супруги при разводе, как и мама — связалась с плохой компанией.

До седьмого класса девочка ладила с отцом, но в период переходного возраста начала конфликтовать с родственниками и искать утешения не там, где нужно. Алеся признавалась, что ее психика сломалась из-за сильного контроля со стороны близких.

Алеся пошла по стопам матери и стала довольно успешной моделью. Девушка закрутила роман со скандальным репером Глебом Голубиным, известным как Pharaoh. Также Алеся боролась с наркотической зависимостью. К счастью, она смогла ее побороть, выйти замуж и родить ребенка. С папой у нее отношения наладились. Замужем Алеся за бизнесменом Георгием Петришиным с мая 2021 года, дочь пара назвала — Киарой.

А весной прошлого года ее мать заявила, что зять применяет эмоциональное насилие по отношению к Алесе. Затем появились слухи, что бизнесмен весь в долгах. Однако Алеся ничего не подтверждает. И вообще, когда она остепенилась, то практически не выходит в свет.

Сама же Мария Тишкова очень долго моталась по свету и не могла себя найти. Сейчас она живет хорошо. Женщина уделяет особое внимание своей внешности. Также она наладила отношения с Алесей. Мария признавалась подписчикам, что по-прежнему не понимает, почему не смогла сохранить семью, и жалеет об этом.

Большой талант

Евгений родился в семье волейболиста, поэтому с самого детства у будущего чемпиона была страсть к спорту. Впервые взял ракетку в руки в пять лет, а первым тренером Евгения стал друг его отца Валерий Песчанко. И уже в семь лет Евгения включили в олимпийский резерв сборной СССР, а в 15 лет он стал чемпионом СССР.

В 1992 году в 18-летнем возрасте теннисист перешел в профессионалы под руководством Анатолия Лепешина. Россиянин стал первым с 1989 года игроком, кто по итогам сезона входил в ТОП-5 теннисистов мира в одиночке и в паре. В 1996 году Кафельников принес России первый титул Большого шлема. Спортсмен стал первым с 1968 года (после австралийца Кена Розуолла) и последним на данный момент теннисистом, которому удалось сделать дубль на турнире Большого шлема. Его особенность — универсальность.

За всю карьеру он одержал 609 побед в одиночном разряде, выиграв 99 матчей на турнирах Большого шлема и 117 поединков на «Мастерсах».

Завершил карьеру в 29 лет, когда упал в конец ТОП-50 рейтинга. Для большинства игроков такая позиция остается несбыточной мечтой, но для экс-первой ракетки мира она стала нестерпимым фактом.

«Я начал опаздывать. В теннисе голова имеет большое значение, но физические данные важнее всего. Это в 80-е годы хватало техники, удары были слабые. А в 90-е все подавали за 200 километров в час. Меня тошнило от поражений! Сжиться с этим было невозможно! Под конец карьеры я был совсем не тот, что прежде. Видел — уже не могу на равных выступать с лучшими теннисистами. В рейтинге скатился до 40-го места. Я очень самолюбивый человек — отсюда и апатия», — рассказывал великий теннисист.

Интересные факты

Кафельников нашел себя не только в теннисе, но и в гольфе. С 2005 года Евгений принимал участие в турнирах высшего уровня, а в 2011-м выиграл чемпионат России. Он также стал членом Ассоциации гольфа России, первым вице-президентом и членом президиума Ассоциации гольфа России.

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Азартному спортсмену не хватало риска после завершения карьеры, и он пристрастился к покеру.

«Это было уже после того, как закончил с теннисом. Появилась масса свободного времени, недоставало общения. К тому же человек я азартный. И покер в какой-то момент позволил разом решить все проблемы. Играл постоянно в течение трех лет. Но последние полтора года к картам не притрагиваюсь. Ага, наскучило. Разве что перед сном изредка захожу в интернет и играю в покер. По пять долларов», — делился Кафельников с журналистами в 2009 году.

Кафельников дружил с бывшим президентом России Борисом Ельциным, который являлся большим поклонником тенниса. На следующий день после победы на Australian Open в 1999 году Евгений даже получил телеграмму от главы государства, в которой говорилось: «В первый раз за 122-летнюю историю тенниса российский спортсмен стал лучшим в мире. Это большое достижение для нашего спорта. Как человек, играющий в теннис, я понимаю, как тяжело было добиться подобного результата». Они дружили и постоянно общались с 90-х и вплоть до смерти Ельцина, 2007 года.

«Часто и подолгу говорили обо всем. Сколько раз приезжал к нему на дачу. Наина Иосифовна всегда пекла пирожные. Сидели, беседовали, пили чай», — вспоминал Евгений.

Интересно, что легенда тенниса является большим поклонником футбольного клуба «Спартак».

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