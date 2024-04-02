Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Предательство в карьере и горе в семье. Сегодня, 2 апреля, актриса ушла из жизни в возрасте 92-х лет.

Актриса Татьяна Конюхова была безусловно талантлива. Она снялась в множестве культовых картин, но так или иначе ей пришлось столкнуться с огромными трудностями, которые было очень тяжело пережить. Об этом рассказало издание KP.RU.

Проблемы в творчестве

В 1956 году в советском прокате вышел фильм «Карнавальная ночь». Но причем тут Конюхова? Дело в том, что режиссер картины Эльдар Рязанов изначально видел в главной роли именно ее, но только вот женщина сама отказалась от съемок.

Она посоветовала попробовать в образе Лены Крыловой актрису Людмилу Гурченко. А причиной отказа стала мечта. Конюхова очень хотела сняться в картине «Хождение по мукам». И главную роль как раз утвердили за ней.

Затем ей предлагали сыграть в фильме «Летят журавли», но в предвкушении съемок картины по романам Алексея Толстого она была вынуждена отказаться и от этого произведения.

И тут судьба сыграла с женщиной злую шутку. Ей позвонили с «Мосфильма» и сообщили, что там решили отдать роль в «Хождение по мукам» другой актрисе.

«Я чуть не сошла с ума, у меня был какой-то тик. Я перестала есть, даже глотать не могла. Лежала в кровати и рыдала от этого предательства», — признавалась актриса.

Личная жизнь

На личном фронте дела обстояли более трагично. Конюхова была замужем три раза. С первым супругом Валерием Кареном она прожила в браке десять дней. Но тот оказался очень ревнивым человеком. Поэтому актриса его прогнала.

Вторым мужем Конюховой стал звукорежиссер Борис Венгеровский. Они прожили в браке больше четырех лет. Актриса вкалывала на съемках и постепенно любовь ушла. А потом она встретила легкоатлета Владимира Кузнецова. Именно он стал ее третьим мужем.

Пара прожила вместе 27 лет, но мужчина рано покинул этот мир. Ему было 54 года. У него нашли онкологию, но сделали это очень поздно. Актриса лежала с ним в больнице полтора месяца, но не смогла назвать ему настоящий диагноз.

«Врач, не сказав нам ни слова, уехала в отпуск. Пришел другой доктор, сел и сказал: „Владимир Васильевич, мы все для вас сделали, и ваша жена хочет забрать вас домой“. Я опешила, потому что об этом и разговора не было», — вспоминала актриса.

Доктор тогда рассказал мужчине, что у него рак. И перед смертью муж Конюховой не мог поверить в то, что любимая женщина ему врала и не назвала настоящий диагноз.

Актриса плакала и пыталась убедить мужа в том, что врач ничего не знает. В итоге он испытал паралич и клиническую смерть. Вскоре супруга актрисы привезли домой. Там Кузнецов скончался на руках у Конюховой и своей матери.

Сегодна ушла из жизни народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Знаменитой актрисе было 92 года. Об этом трагичном событии сообщает Гильдия актеров Союза кинематографистов России.

Известно, что актриса умерла вследствие продолжительной болезни. Пока неизвестны дата и место прощания. Самые известные ее картины — «Майская ночь, или Утопленница», «Женитьба Бальзаминова», а также «Карьера Димы Горина».

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