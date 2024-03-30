Эпатажные выходки, жены-иностранки и жизнь в США: судьба Александра Баширова

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Актер известен многочисленными ролями негодяев. Но каким он является в жизни и что о нем известно?

Российский актер Александр Баширов наиболее известен зрителю по ролям в фильмах «Мама не горюй», «Золотой век» и «Груз 200». За свою долгую он карьеру успел сняться в 170 фильмах.

Александр родился 24 сентября 1955 года в поселке Согом под Ханты-Мансийском. После окончания школы он переехал в Санкт-Петербург, где поступил в ПТУ, а затем ушел в армию. Когда будущий актер вернулся со службы, он сразу поступил на режиссерский факультет ВГИКа.

Первую волну популярности актеру принес фильм «Асса». После этого он снимался в картинах «Игла», «Агент национальной безопасности», «9 рота», «Жмурки», а также «Мастер и Маргарита».

Коллеги отзываются об Александре как о творческом человеке, отмечают его как разносторонне одаренного режиссера, продюсера, сценариста и артиста.

Интересно, что актер играл, в основном, негодяев и заключенных. Однако сам Баширов говорит, что спокойно относится к негативным ролям и даже не против эпатировать публику.

Личная жизнь

В юности Александр женился на шведке Марии Ценскен, однако их брак распался спустя всего несколько месяцев.

Потом актер женился на своей однокурснице — американке по имени Сара Венди Ньютон. Семейная пара решила даже перебраться в США, где у них родился сын Кристофер.

Позже артист признался, что переезд дался ему очень тяжело. Он чувствовал себя там абсолютно чужим и «не в своей тарелке», хотя старался изучать английский язык и даже поступил в Колумбийский университет.

«Это судьба русского человека. Если я бываю где-нибудь за границей, то уже через три дня чувствую себя очень плохо. Ну не могу я жить в Америке», — рассказал Баширов.

Актер собирался строить там карьеру и хотел выступать в одном из театров Нью-Йорка, но все же не смог прижиться в чужой для себя стране.

Семейное счастье в итоге также не сложилось, актер развелся со своей женой. В отношениях супругов начала сказываться различия в менталитете. При этом сын актера Кристофер живет на данный момент в Америке и работает в сфере экологии.

«Сарочка чуть ли не с первого взгляда очаровала Сашу. У них такие романтичные отношения завязались! Саша ее на руках был готов носить. Он, кстати, большой романтик, хотя показывает это только очень близким людям. Правда, рассталась она в конце концов с Сашей», — рассказывала в интервью «Экспресс газете» родственница актера про брак Александра и Сары.

Александр вернулся в Россию, но никогда не прекращал общение с сыном. С Кристофером он поддерживает теплые отношения и по сей день. Его сын приезжал в Россию и даже был на родине отца.

Позже Александр женился на певице Инне Волковой и воспитывает дочь Александру-Марию, родившуюся в 1997 году. Примечательно, что дочка пошла по стопам отца и поступила во ВГИК.

Эпатажные выходки

Александр всегда славился своим эксцентричным поведением. Например, еще во времена учебы во ВГИКе на студенческих этюдах, где будущие режиссеры представляли сценки из драматических произведений, он появился перед всеми голым.

«Нам дали задание поставить сцену появления пуделя в „Фаусте“. Режиссер посоветовала мне снять всю одежду, объясняя это тем, что дьявол красив и обнаженным. Я не знал, что все действо будет проходить на кафедре. Разделся, вышел голым на сцену. Это был шок. А мне понравилось, потому что есть что показать», — признавался Александр в передаче на одном из федеральных телеканалов.

В 2011 году в различных масс-медиа активно обсуждали новости о том, как актер в пьяном виде ползал по дорожке «Кинотавра». Баширов тогда изрядно выпил и решил проползти это «препятствие» в виде красной дорожке, чтобы, видимо, немного взбодрить присутствующих. При этом он заявил, что «юродивым все можно».

Кроме того, личные счеты с Александром имеют поклонники Виктора Цоя. Дело в том, что Баширов рассказал однажды про свое знакомство и общение с известным музыкантом и заявил, что Цой был двуличным, лживым и неискренним человеком. Поклонники, конечно, не смогли простить актера за это и обрушились на него с критикой и осуждением.

Помощь Донбассу

Актер никогда не скрывал своей политической позиции. Он с 2014 года активно помогает жителям Донбасса, собирая деньги и гуманитарную помощь.

«Русскому человеку свойственно проявлять свою широкую душу. Но есть люди слабые духом, многие боятся проявить свой гуманизм и антифашистскую позицию. Боятся лишиться работы, стать для кого-то нерукопожатными», — рассказывал актер в интервью MK.RU.

В 2018 году Министерство культуры Украины внесло актера перечень лиц, «представляющих угрозу нацбезопасности страны». На этот жест Баширов заявил, что он поражен «бесконечностью деградации» украинской власти.

После начала спецоперации актер также продолжает помогать жителям Донбасса и приезжает туда.

Карьера актера сейчас

На данный момент Баширов активно снимается в сериалах. Например, в сериале «Домашний арест», «Зулейха открывает глаза», «Закрыть гештальт», «Король и Шут» и другие. Помимо этого, в 2023 году с ним вышел также фильм «Елки-10».

Актер проживает в Санкт-Петербурге, но периодически приезжает на съемки в Москву.

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