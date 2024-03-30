Болезни, скандалы и одиночество: как сейчас живут советские звезды Фатеева, Федосеева-Шукшина и Семина

Фото: Кадр из х/ф «Воскресение» Режиссер: Михаил Швейцер. 1960 г.

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Красота и слава — это временные ресурсы. С возрастом даже знаменитостям приходится сталкиваться с проблемами «простых смертных».

Эти женщины уже многие годы остаются признанными кумирами. Многих из них можно назвать настоящими легендами в кино. Однако в личной жизни у них не все сложилось гладко. Кому-то пришлось пережить предательства и судебные тяжбы, а кто-то вот уже многие годы борется с болезнями. О том, как живут российские знаменитости преклонного возраста, — в материале 5-tv.ru.

Лидия Федосеева-Шукшина

globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов

Лидия Федосеева-Шукшина — талантливая актриса, чья неповторимая харизма и естественность на экране до сих пор притягивают взгляды зрителей. Она снялась во многих культовых фильмах, среди которых небезызвестные «12 стульев», «Вам и не снилось», «Виват, гардемарины!».

Народной артистке РСФСР в сентябре 2023 года исполнилось 85 лет. За свою жизнь она пережила немало личных трагедий и крупных скандалов, которые не утихают и сейчас. Из-за постоянных разбирательств у артистки начались серьезные проблемы со здоровьем. Ее несколько раз госпитализировали в разные клиники.

В начале лета актриса оказалась в больнице с головной болью и судорогами. Врачи диагностировали у нее обширный инсульт, из-за которого звезде пришлось устанавливать кардиостимулятор.

Дочь актрисы Ольга Шукшина уверена, что здоровье мамы пошатнулось из-за семейных скандалов. Громкий развод, напряженные отношения родственников и обманы со стороны самых близких людей не прошли бесследно.

Дело в том, что расторжение пятого брака с Бари Алибасовым повлекло за собой череду громких скандалов, связанных с имуществом актрисы, которое продюсер якобы незаконно продал своему помощнику.

Адвокат музыканта утверждал, что «Шукшина подарила Алибасову квартиру, а потом решила забрать обратно при помощи своего адвоката Юлии Вербицкой-Линник». Но по словам самой Федосеевой-Шукшиной, муж заставил ее подписать документы на продажу квартиры, когда та была под действием лекарственных препаратов и ничего не понимала.

После тяжелого развода актриса оказалась в лечебном учреждении по решению младшей дочери Ольги. Лидию Николаевну позже выписали и предложили заниматься лечением дома. Артистка регулярно проходит обследования, за ней ухаживают дочь Ольга и сиделки.

Совсем недавно звезда снова попала в разбирательства из-за недвижимости. Вот уже несколько месяцев ее выселяют из собственной квартиры в Финляндии. Ее дочь Ольга Шукшина рассказывала, что мать лишилась квартиры в Хельсинки и вынуждена забрать оттуда имущество до 28 февраля 2024 года. Кроме того, Федосеевой-Шукшиной предстоит оплатить задолженность по коммунальным платежам по пришедшему ей из Хельсинки счету.

Сейчас звезда проживает вместе со своей младшей дочерью Ольгой, и совместно с ней разрабатывает новые творческие проекты.

В Финляндию артистка пока не выезжает. Из-за политической ситуации дела по поводу квартиры сейчас не ведутся — имущество фактически заморожено. Артистка ожидает, когда изменится положение, например, когда будут оформлены соответствующие документы, которые позволят гражданам РФ защищать и реализовывать свои права на иностранное имущество.

Тамара Семина

Бобылев Сергей / ТАСС

Звезде советских и российских экранов, народной артистке РСФСР Тамаре Семиной в октябре 2023 года исполнилось 85 лет. Широкую известность актриса получила благодаря сериалу «Вечный зов». В числе лучших фильмов с ее участием также «Коллеги», «Воскресение», «Одиноким предоставляется общежитие», «Золотой теленок», «Трактир на Пятницкой», «Еще люблю, еще надеюсь». Всего на счету артистки почти 100 ролей в кино и сериалах. С 1961 года Семина состоит в труппе Театра-студии киноактера.

Несмотря на возраст, актриса продолжает сниматься — в прошлом году она работала над многосерийным проектом «Не дождетесь». Это история о мошеннике, скрывающемся от преследователей в доме престарелых, его отношение к пожилым людям меняется при близком знакомстве. Компанию Семиной составили такие легендарные коллеги, как Эммануил Виторган, Светлана Немоляева, Наталья Варлей и другие.

Актрисе посчастливилось встретить большую и единственную любовь, которой она остается верна уже долгие годы. Будучи студенткой ВГИКа, Семина вышла замуж за своего сокурсника Владимира Прокофьева. После кончины любимого мужа Семина живет одна, так как детей у супружеской пары не было.

Ранее она признавалась в том, что вела войну с назойливыми родственниками. После смерти мужа Тамары ей начали названивать пожилая тетя Павлина Васильевна с наследницей Тамарой, которые долгие годы относились к ней с неприязнью.

Женщины стали звонить актрисе, призывали выйти на связь. Но Тамара Петровна была настроена категорично: она не хотела общаться с людьми, которые не раз бросали ее в тяжелых ситуациях и пытались нажиться на горе. Так, например, после смерти отца Семиной Павлина Васильевна хотела присвоить себе его имущество, а в дом актрисы не раз приводила посторонних людей.

Наталья Фатеева

Зиновская Ольга / ТАСС

Звезда советского фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева — самая красивая актриса 1960-х годов. Ее ярко-голубые глаза не оставляли равнодушным никого, а вместе с очаровательной улыбкой они делали Фатееву иконой шоу-бизнеса.

На ее счету — 80 ролей в кино, она играла главных героинь, исполняла роли второго плана и участвовала в эпизодах. Например, в «Джентльменах удачи» она была хозяйкой дачи.

Однако последние годы Наталья ведет затворнический образ жизни. У артистки наблюдаются серьезные проблемы с ногами. Ей провели шесть операций, заменив суставы, после которых она стала передвигаться на костылях.

Помощница звезды Татьяна отмечала, что Фатеева около десяти лет живет в одиночестве в своей московской квартире. Рядом с ней всегда сиделка, которая помогает ей передвигаться, так как каждый шаг дается актрисе с большим трудом. Известно, что после хирургического вмешательства в ее организм попала инфекция, из-за чего теперь она не может самостоятельно ходить.

Периодически о ней заботится лишь один ее друг — продюсер Бари Алибасов. Он оплачивает врачей и предоставляет свою машину практически обездвиженной артистке.

Фатеева трижды была замужем: от второго и последнего браков у нее остались дети — дочь Наталья и сын Владимир. Однако с близкими теплых отношений у нее не сложилось.

Известно, что дочь актрисы Наталья забеременела в девятом классе от сына режиссера. На свет появился мальчик, но в доме Фатеевой его никто так и не видел. Позже стало известно, что актриса заставила дочь отказаться от малыша. Усыновили мальчика бабушка и дедушка со стороны папы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни.