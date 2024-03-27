Суды, скандалы и интриги: как жизнь Полежайкина из «Папиных дочек» превратилась в сериал

Фото, видео: Кадр из сериала "Папины дочки", 2007-2013г.

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Актер Михаил Казаков в настоящее время активно не снимается. Почему жизнь Полежайкина из «Папиных дочек» даст форму многим сериалам, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью актера Михаила Казакова. Что случилось со знаменитым Полежайкиным из сериала «Папины дочки»? Из-за чего он чуть не погиб? И кто угрожал ему убийством? Чем сейчас занимается артист? Как несчастный случай разрушил его брак? И в чем Казакова обвинили бывшая жена и падчерица? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В этом серьезном мужчине с трудом можно узнать звезду детского сериала. И только когда на лице появляется задорная улыбка, солидный бизнесмен превращается в того самого двоечника Полежайкина из «Папиных дочек», в которого когда-то были влюблены все школьницы страны. И даже за ее пределами.

«Мы прилетали в Северную Африку. Люди, которые никогда не были в России, с тобой фоткаются, и ты говоришь: „А откуда вы вообще знаете про ‚Папины дочки‘?“. Они говорят: „Ты что? Мы все смотрели“», — рассказал актер.

Сейчас Михаил Казаков практически нигде не снимается. Но в последние годы его собственная жизнь напоминает сценарий остросюжетного сериала, в котором есть суды, скандалы и трагедии.

«Туалет под себя и две простреленных ноги. И улыбка, и лицо того человека, который тебе их сверлил со словами: „Извини, бро, вырубить не можем. Мы уже четыре смертельные дозы тебе по вене пустили, поэтому придется так сверлить“», — поделился артист.

В 2020 году с Казаковым случилась беда. Он упал с 12-метровой высоты. Чудом остался жив. Но едва не лишился обеих ног. Страшные переломы, сложные операции. Врачи смогли спасти конечности. Но никто не знал, сможет ли Михаил снова ходить. Ему установили аппарат Елизарова.

«Это был высокоэнергетичный перелом костей голени с обширным повреждением мягких тканей. Обычно после тяжелого повреждения костей и вообще конечностей речь о полном восстановлении не идет», — объяснил травматолог Павел Липинский.

«Изначально, когда все это дело произошло, мне сказали: 15 лет реабилитации», — уточнил Казаков.

В этот и без того тяжелый период актеру нанес удар самый близкий человек.

«В один момент мало того, что ноги ломаешь, от тебя уходит бывшая супруга. Я вообще, честно говоря, не знаю, как люди выходят из этой ситуации», — признался он.

Михаил и Елена поженились в 2011-м. Артист принял как родную маленькую дочь супруги. А через год у пары родился общий сын Мирослав. Со стороны они казались образцовой семьей. И Казаков не мог и предположить, что в самый тяжелый момент столкнется с предательством. Жена сразу сказала: жить с инвалидом не собирается.

«Потом уже, спустя, скажем, год развода, да, я узнаю, что, оказывается, моя бывшая супруга еще до моих сломанных ног тусила с каким-то непонятным, непонятно кем. Потом этот непонятно кто ходит вместе с ней на суды», — рассказал Казаков.

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Изначально Елена через суд требовала 100 тысяч рублей ежемесячно в качестве алиментов. Причем платить Михаил Казаков, по ее мнению, должен был за двоих детей. Актера это возмутило. Ведь для девочки он не являлся родным отцом. А на сына и так тратил огромные суммы.

«Я оплачиваю бассейн сыну. Я оплачиваю английский, немецкий. Он занимается испанским. Он занимается сейчас радиоэлектроникой. Его скрипка стоит 90 тысяч. Я покупаю ему одежду. Я покупаю ему обувь. Я тебе готов давать деньги за все это. Ты будешь это все оплачивать? Мне знаете что сказано? Нет, нет, нет, нет, это все подарки. Мне нужны деньги», — отметил Казаков.

Каждое судебное заседание оборачивалось скандалом. Бывшая жена то и дело затевала конфликты. А новый возлюбленный вставал на ее защиту.

«Он мне в паховую область этот идиот ударить решил. У меня 20 болтов в ногах, две пластины длиной с ноги. И тут человек просто позволяет себе такое. Который весит, извините меня, килограмм на 25 больше», — уточнил актер.

Но на этом разборки не закончились.

«Этот идиот приехал к моему дому, видимо, в пьяном состоянии. Он мне звонит, говорит: „Я у тебя здесь с заряженным стволом, короче. Давай выходи, поговорим“. Я думаю: ты вообще конченый. Это же просто конченые люди», — заявил Казаков.

Дальше — больше. Елена заявила, что артист сломал ноги, будучи под воздействием запрещенных препаратов. А ее дочь от первого брака обвинила знаменитого отчима в домашнем насилии.

«Это вообще трэш. Мы с сыном до сих пор просто так ржем над этим насилием. Это нечто. Первое жесткое насилие, этого никто не забудет никогда. Ей было пять, уже почти шесть лет. Ее, значит, поставили перед зеркалом, дали ей эту куртку и сказали: „Все, у тебя есть два варианта — либо ты застегиваешь и потом расстегиваешь, снимаешь. Либо просто стой и смотри на все это. Я не знаю, что еще сделать“», — поделился актер.

Но самое страшное, по словам Казакова, Елена и ее спутник настраивали против него Мирослава. Сын артиста остался с матерью.

«Мне звонит сын, говорит: „Пап, сделай что-нибудь, я больше не могу“. У него слезы, у него истерика, потому что это ребенок. Ему 10 лет. Сажают его в центр, садятся вокруг и говорят: „А ты знаешь, кто твой папа? А он вот такой плохой, а он вот такой-сякой“», — вспомнил актер.

Изначально Михаил и Елена договорились, что Мирослав проводит с папой только выходные. Но, по словам Казакова, в последнее время ребенок практически постоянно живет с ним.

«По сути, с восьми утра до восьми вечера он каждый день у меня. Соответственно, на всякие кружки, еще куда-то вожу его либо я, либо моя мама. Вы можете спросить, съездить в любую музыкальную школу: они вообще маму видели когда-нибудь? Они вообще знают, как мама выглядит», — отметил он.

Процесс по алиментам, наконец, подошел к концу. После того, как актер принес на очередное заседание целую стопку чеков за занятия, которые оплатил, суд встал на его сторону. И снизил сумму выплат до 14 тысяч рублей.

«Та сторона, когда подают в суд по факту, они не понимают, что сколько стоит. Они вообще не в этом мире живут. Что вы ребенка на 40 тысяч будете месяц одевать просто? Расскажите мне. Что у вас ребенок кушает дома на 40 тысяч? В Твери у людей нет таких зарплат, бывает», — высказался актер.

Сейчас Михаил Казаков сосредоточен на работе и здоровье. Он уже ходит без костылей. Но впереди еще долгая реабилитация. Актер живет на три города. Часто бывает в Москве и Петербурге. Не забывает и родную Тверь. Теперь он — предприниматель.

«Строительством мы здесь занимаемся, сносами, благоустройством», — уточнил Казаков.

Артист одинок. Говорит, что скандальный развод не подорвал его доверия к женщинам. И он не теряет надежды встретить новую возлюбленную. Ту, которая не предаст и будет рядом даже в самые сложные моменты.