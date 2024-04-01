Роман с Абдуловым, опала из-за Талькова, выкидыш и фиктивная свадьба: что едва не погубило Азизу

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Судьба певицы наполнена большим количеством трагичных и скандальных страниц.

После феноменального успеха в конце 80-х Азизе пришлось пережить гонения, распри, на время податься в целительство, а затем вернуться на сцену уже обновленной. Как вышло, что фаворитка самых ярких мужчин в отечественном шоу-бизнесе оказалась в немилости и что помогло артистке пересобрать себя с нуля?

Биография певицы

Азиза Мухамедова родилась 10 апреля 1964-го в Ташкенте в семье композитора и солистки Государственной академической хоровой капеллы Узбекской ССР. Ее отец Абдурахим Мухамедов родом из семьи потомственных пекарей, но первым нарушил традицию и добился успехов в музыке. Успехи отца вдохновили Азизу пойти по его стопам. Уже с детства Мухамедова отличалась невероятной любовью к пению, но до последнего сомневалась, действительно ли она хочет всю себя посвятить искусству.

Первое страшное потрясение Азизе пришлось пережить, едва ей исполнилось 15: из жизни внезапно ушел горячо любимый отец. Сублимировать переживания будущая артистка решилась в творчестве: первые песни, написанные рукой Азизы, были посвящены утрате главного человека в жизни.

Уже через год Мухамедова выступала в ташкентском вокально-инструментальном ансамбле «Садо» — таким образом певица изо дня в день отдавала дань памяти человеку, открывшему ей путь в мир искусства. Окончив консерваторию, она отправилась на конкурс молодых исполнителей в Юрмалу.

Победу певица не завоевала, зато получила приз зрительских симпатий. После решила продолжить карьеру в Москве.

Расцвет популярности

Первой ступенькой в «большом шоу-бизнесе» для Азизы стала песня «Милый мой, твоя улыбка». Именно с нее началось восхождение артистки на вершину творческого Олимпа. Достаточно быстро Мухамедовой удалось нащупать свой фирменный стиль, который Азиза в итоге и пронесла спустя годы.

Очень быстро певица стала своей в музыкальных кругах: повторить ее фирменные мелизмы не мог практически никто.

Наравне с творческими успехами личная жизнь Азизы била ключом. Привлекательную и обаятельную певицу с восточными корнями тут же заприметил уже популярный на тот момент Александр Абдулов.

У поймавшего волну артиста отбоя не было от предложений сняться в кино. Поклонницы увивались за актером, стерегли его у подъезда, но свое расположение артист театра и кино выказал тогда именно Азизе.

Очень быстро стало понятно, что отношения, о которых так мечтали и Абдулов, и Мухамедова, явно не сложатся. В тот период с трудом справлявшийся с нахлынувшей на него славой актер пытался найти утешение в бутылке алкоголя. Уже позже выяснится, что именно пристрастие артиста к спиртному и стало причиной расставания влюбленных: Мухамедова была просто не готова терпеть постоянные загулы.

В разное время в «списке» фаворитов Азизы был даже Николай Караченцов. Писали, что легендарный актер готов был бросить Людмилу Поргину ради восточной красавицы, но в последний момент передумал.

Любовь, похожая на помутнение рассудка

Самым громким скандалом в карьере Азизы стала история с трагической смертью певца Игоря Талькова. Летом 1991 года певица закрутила роман с автором песен Игорем Малаховым. Отношения были настолько бурными, что артистка быстро забеременела и уже собиралась отправиться в декрет, но партнер уговорил певицу погастролировать еще несколько месяцев. Это и стало для артистки роковой ошибкой.

6 октября 1991 года Игорь Малахов попросил организаторов концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге перенести номер Азизы ближе к концу программы, так как у артистки был токсикоз, и ей требовалось время, чтобы прийти в себя. Планировалось, что Азиза поменяется местами в очереди на выступление с Игорем Тальковым.

Малахов, желая помочь избраннице, отправился с Тальковым на разговор. Однако, вместо вменяемой беседы между артистом и автором песен завязалась потасовка, которая закончилась трагично.

Малахов вытащил пистолет, Тальков, как оказалось, расчехлил свой. Завязалась то ли перестрелка, то ли просто посыпались угрозы, но уже в следующий момент музыкант оказался ранен. Спасти артиста прибывшие на место врачи не сумели — он скончался от кровотечения, вызванного попаданием пули в легкое.

Кто выстрелил в певца — остается загадкой: лишь спустя тридцать лет оказалось, что в деле о гибели Талькова был третий фигурант.

Директор артиста Валерий Шляфман дал показания против возлюбленного Азизы и против самой певицы, но спустя годы оказалось, что в критический момент Шляфман сам пытался предотвратить «драку на пистолетах» и вырывал из рук Малахова оружие, но рука стрелка дрогнула.

Азиза не участвовала в драке, однако, по мнению поклонников Талькова, могла предотвратить трагедию. Обескураженная случившимся певица всеми силами пыталась доказать, что не причастна к смерти певца, но ни увещевания, ни мольбы ее от всеобщего порицания не спасли.

Нервный стресс спровоцировал у Азизы выкидыш: спустя годы певица сознается, что многолетняя опала, из-за которой она не могла выступать, чуть не свела ее в могилу. Из-за подобных домыслов и роли в истории возлюбленного певицы Мухамедова подверглась травле и ее перестали приглашать на съемки и концерты.

С тех пор стать матерью певице так и не удалось: Азиза всегда называла утраченную возможность самой большой своей бедой.

Есть еще порох в пороховницах

Подняться с колен певица смогла только к 2005 году. Сумевшая пережить потерю ребенка Азиза вознамерилась во что бы то ни стало доказать всем, что есть еще порох в пороховнице. Артистка возобновила гастроли по стране, сблизилась с Филиппом Киркоровым и даже нашла новое счастье в отношениях.

Избранником Азизы стал итальянец Алессандро Лортэ, который практически годится ей в сыновья. Лишь спустя время оказалось, что мужчина, представлявшийся влиятельным бизнесменом, вовсе не имеет итальянских корней, родился и вырос в России.

А уже в 2022 году внезапно выяснилось, что певица рассталась с Лортэ из-за препятствий непреодолимой силы прямо накануне фиктивной свадьбы. Якобы отношения разладились из-за проживания на расстоянии: после начала СВО Лортэ уехал в Италию, Азиза решила остаться верной России.