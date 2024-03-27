Достаточно одной рюмки: вернется ли Михаил Ефремов к запоям после освобождения из тюрьмы

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Четыре года назад Михаил Ефремов в нетрезвом виде сел за руль и стал участником смертельного ДТП. После вынесения приговора артист ни разу не пил. Смог ли он побороть зависимость?

Сложно представить застолье без горячительных напитков. В особых случаях для распития алкоголя даже не нужен повод, об этом свидетельствует статистика Росалкогольрегулирования за 2023 год. По данным ведомства, 58% россиян употребляют спиртное хотя бы раз в год, а это более 70 миллионов населения страны.

Главная опасность алкоголя заключается в его расслабляющем эффекте. Пьяный человек попросту неспособен адекватно воспринимать реальность. В 2020 году это привело к страшной аварии, участником которой стал заслуженный артист России Михаил Ефремов. В состоянии алкогольного опьянения он вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину, в результате чего погиб невинный человек. Актеру вынесли приговор — 7 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Однако отбыв 4 года, он готовится выйти на свободу досрочно.

Смог ли за этот период Михаил Ефремов избавиться от пагубной привычки, как вообще возникает и развивается алкогольная зависимость и реально ли навсегда отказаться от рюмки, эксклюзивно Пятому каналу рассказал нарколог Владимир Каторгин.

После какой рюмки возникает зависимость от алкоголя

Зависимость от алкоголя — это тяжелое состояние, которое формируется постепенно. Первым шагом к нему зачастую становится регулярное распитие спиртного по вечерам после работы в целях расслабления. Врачи называют это явление бытовым пьянством, когда человек прикладывается к бутылке минимум 2-3 раза в течение недели.

Постепенно организм привыкает к присутствию алкоголя и требует все больших и больших доз для достижения желаемого эффекта. И все же невозможно стать заядлым алкоголиком за короткий срок. Обычно развитие болезни длится несколько лет. За это время «тихий убийца» буквально уничтожает мозг человека, который впоследствии не может избавиться от пагубной привычки без помощи специалистов.

«Переход от, так сказать, бытового пьянства, периодического употребления, к которому большое количество населения относится, — это две-три порций алкоголя в неделю в расчете: на одну порцию — 50 миллилитров чистого спирта. Поэтому для формирования зависимости нужны нередко месяцы, а вообще годы», — рассказал эксперт.

Алкоголь — это не только способ расслабиться после тяжелого трудового дня. На частое употребление спиртного также может сподвигнуть:

Сильный стресс и переутомление;

Депрессивные эпизоды;

Утрата близких;

Проблемы в семье;

Кроме того, нельзя преуменьшать влияние окружения и генетические факторы. Согласно исследованиям, у детей из семей, где оба родители злоупотребляют алкоголем, в пять раз выше шансы повторить их судьбу.

И все же, несмотря на разнообразие причин, многие от употребления спиртного хотят одного — временно заглушить тревожные мысли и получить порцию дофамина (в народе — гормона счастья — Прим.ред.).

Всего выделяется три стадии развития зависимости:

Неврастеническая — сильное и неудержимое желание употреблять алкоголь. Нередко в качестве объяснения люди на данном этапе говорят, что им нравится чувство опьянения и расслабленности. Между тем, при сокращении количества выпитого, человек становится раздражительным и агрессивным. Похмельный синдром — на этой стадии происходит интоксикация организма. На утро после шумного застолья появляются сильная головная боль, тошнота, головокружение, сухость во рту, тремор. Избавиться от симптомов помогает лишь новая порция алкоголя. Заключительная — стадия хронического алкоголизма. Человек всецело зависит от алкоголя и пьет в огромных количествах, нередко переходя на более дешевый аптечный спирт: травяные настойки и бальзамы. На этом этапе особенно часто развиваются депрессия, цирроз печени, а также психоз.

«Конечно, можно справиться с зависимостью. Но есть свои трудности. Влияет то, на какой стадии вы придете к врачу. Вот это имеет значение, ведь чем раньше, тем лучше. Например, на третьей стадии пациент вряд ли приходит, его должны уже принести», — отметил врач.

Жизнерадостный пьяница: как алкоголь разрушил жизнь Михаила Ефремова

Актерская династия Ефремовых известна многим, однако помимо сценического таланта, семейство также знаменито своим пристрастием к алкоголю. От запоев страдал отец Михаила Ефремова, народный артист СССР Олег Ефремов, что серьезно сказалось на его здоровье.

Сын признанного актера тоже перенял пагубную привычку, вот только привело это к значительно худшим последствиям. Сам Михаил Олегович долгое время проблемы с алкоголем не признавал, называя себя в шутку жизнерадостным пьяницей. При том объяснял, что крепкие напитки дают ему вдохновение, потому он от них он отказываться не планировал.

Вот только вскоре спиртное стало напрямую влиять на карьеру. В 2018 году он оказался в эпицентре скандала, произошедшего в театре «Современник» в Самаре. Тогда начало спектакля задержали на целых 35 минут из-за опоздания Михаила Ефремова.

Появившись на сцене, пьяный артист произносил свои реплики тихо и невнятно, из-за чего зрители попросили говорить громче, на что актер ответил в крайне грубой форме. Оскорбленные гости театра начали покидать свои места, постановка сорвалась. За случившийся инцидент извинения так и не были принесены. Михаил Олегович сказал, что «это Пинтар, черная английская комедия, немножко не догнали, вот и все», и его вины в произошедшем нет.

О том, что забытый текст и пьяная игра не редкость на спектаклях с участием Ефремова, впоследствии делились многие пользователи. Остановиться и завязать актер смог только принудительно после трагической аварии. Это случилось 8 июня 2020 года. Артист стал участником смертельного ДТП в центре Москвы.

Будучи в нетрезвом состоянии он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которой вскоре скончался. На первых порах артист свою вину не признавал, тогда же ему припомнили давно произнесенные слова: «Что плохого в том, чтобы быть пьяным?».

Актер выплатил семье погибшего 800 тысяч рублей в качестве компенсации. После этого адвокат Ефремова Роман Филиппов перечислил на счета родственникам потерпевшего один миллион рублей. Самому артисту, полностью признавшему вину, вынесли приговор — тюремное заключение сроком семь с половиной лет в колонии общего режима.

В 2021 году суд отказал артисту в смягчении приговора. Вторая попытка произошла в 2023-м, тогда он подал в суд ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Однако уже в февраля 2024 самостоятельно попросил прекратить рассмотрение просьбы.

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Достаточный срок: сможет ли Михаил Ефремов перебороть зависимость

Сказать наверняка, изменило ли страшное ДТП отношения Михаила Ефремова к алкоголю, все же нельзя, так как затяжная пауза в употреблении спиртного была вынужденной мерой, а не личным желанием. Если бы артист самостоятельно принял решение завязать с пагубной привычкой, то результат его стараний был бы более предсказуемым.

«Срок вполне неплохой 4,5 года. Но вопрос: достаточно ли для того, чтобы не вернуться в запой? Он повис в воздухе. Здесь это зависит от многих факторов. Насколько сильной была до этого зависимость? Один из возможных вариантов — он никогда больше не выпьет, поскольку понимает и осознает, что он совершил под влиянием алкоголя», — подчеркнул нарколог.

По статистике, около 80-90% алкоголиков при должном лечении полностью излечиваются и живут трезво. Кроме того, достаточно отказаться от алкоголя на период от 2-3 месяцев до 3 лет в разных случаях, чтобы навсегда убить тягу вновь приложиться к бутылке.

И все же в данном случае куда важнее внутренние ощущения, если человек имеет хорошую силу воли и не позволяет себе выпить, хотя все его мысли крутятся вокруг спиртного — риск рецидива зависимости крайне высок.

«Иногда можно не пить десять лет и вдруг на какой-нибудь вечеринке выпить рюмку, и все пойдет насмарку», — предупредил специалист.

Однако, так как Михаил Ефремов самостоятельно отклонил просьбу о замене тюремного срока на принудительные работы, можно предположить, что он глубоко раскаивается в случившемся и вряд ли допустит повторения трагической ситуации.