От славы до забвения: что стало со звездами сериала «Участок»

Фото: Кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 г.

Многие именитые российские артисты не дожили до 20-летия сериала о российской глубинке.

В 2003 году на телеэкраны вышел «Участок» о жизни милиционера в российской деревне. Он полюбился отечественным зрителям в том числе за множество колоритных и веселых героев, роли которых воплотили известные актеры. В честь скорого 20-летнего юбилея сериала редакция 5-tv.ru решила рассказать, как сложилась судьба у снимавшихся в нем артистов.

Сергей Безруков

Сергей Безруков. Фото: кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 г.; © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В начале ноября 2023 года Сергей Безруков отметил свое 50-летие. Жизненной энергии народного артиста России можно только позавидовать. Он успевает сниматься во множестве фильмов и сериалов, не только играет на сцене, но и руководит Московским Губернским театром, занимается музыкой и управляет собственной телевизионной компанией.

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Известность к артисту пришла после роли Саши Белого в бандитском сериале «Бригада». Затем молодого актера буквально завалили приглашениями в другие проекты. Одним из них была роль честного милиционера в «Участке». Также за свою карьеру Безруков успел сыграть в таких проектах, как «Мистер Нокаут», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Адмиралъ» и множестве других.

Зрителям известно о нескольких романах Безрукова. У актера были отношения с Ириной Лифановой, которая впоследствии стала его женой, и Кристиной Смирновой, родившей артисту двоих детей. Сейчас кумир миллионов женат на режиссере Анне Матисон.

Татьяна Догилева

Татьяна Догилева. Фото: кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народной артистке РФ Татьяне Догилевой досталась роль Нюры Сущевой. Актриса родилась в 1957 году в столице России. Повзрослев, она поступила в ГИТИС, где еще во время обучения начала играть различные мелкие роли.

Догилева дважды была замужем. Первый брак закончился спустя три месяца. Второй — с сатириком Михаилом Мишиным — продлился 18 лет. В жизни актрисы было множество суровых испытаний: ее дочь долгое время страдала анорексией, из жизни ушел брат.

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Однако Догилева с достоинством выдержала все трудности, став одной из наиболее признанных и узнаваемых российских актрис. Она успела сняться во множестве картин: «Многоэтажке», «Докторе Лизе», «Поздней встрече» и множестве других. Также Догилева состоялась как режиссер, писательница и ведущая.

Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 г.; www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов родился в семье офицера милиции. Театром он заболел еще в школе, записавшись в местный драмкружок. Артист признавался, что в его роду не было никого «из актерской братии».

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В кино Кузнецов пришел лишь в 37-летнем возрасте, до этого поработав в нескольких театрах. Зачастую ему предлагали роли второго плана, на которые он соглашался. Настоящую известность принес сериал «Улицы разбитых фонарей». Актеру досталась роль подполковника Петренко. В «Участке» Кузнецов прекрасно справился с ролью инвалида Дуганова. Сейчас актер продолжает свою карьеру.

Александр Семчев

Александр Семчев. Фото: кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 г.; Валерий Шарифулин / ТАСС

Детство Александра Семчева было непростым. Мать воспитывала его вместе с бабушкой, когда отец ушел из семьи. Кем только будущий заслуженный артист Российской Федерации не мечтал стать: и врачом, и священником. Но в конце концов понял, что его привлекает профессия актера. Впервые Семчев сыграл Бабу-Ягу в школьном спектакле.

Актера приняли в Театральный институт имени Бориса Щукина. Однако через пару месяцев его отчислили.

«Постоянные бессонные ночи: вино, девушки. А наутро нет сил проснуться, поэтому первую пару я обычно пропускал», — вспоминал актер.

Однако упорство дало свои плоды. Семчев поступил заново, закончил ВУЗ и устроился в МХТ.

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В кино актер попал в конце 90-х. За свою карьеру он сыграл в таких фильмах, как «История весеннего призыва», «День выборов», «Колхоз интертейнмент» и множестве других. В «Участке» Семчеву досталась роль капитана Терепаева.

К сожалению, у актера были серьезные проблемы со здоровьем. Из-за большого веса у него развился сахарный диабет. Однако к 2019 году артист сбросил около 100 килограммов.

Роман Мадянов

Роман Мадянов. Фото: кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 г.; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Кто точно был в курсе всех сплетен на участке, так это председатель села Андрей Ильич Шаров, роль которого мастерски исполнил Роман Мадянов. Для заслуженного артиста России появление в «Участке» стало настоящим трамплином. Талантливого актера заметили режиссеры и стали приглашать его в различные проекты. К примеру, он великолепно вжился в роль замполита Колобкова в «Солдатах».

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С именем актера не связано никаких скандалов. Вот уже 30 лет он счастлив в браке, где у него родился сын. Свое свободное время Мадянов старается проводить вместе с семьей. Правда, из-за высокой загруженности сделать это не всегда удается.

Андрей Краско

Андрей Краско. Фото: кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 г.; www.globallookpress.com / Andrey Fedechko

Андрею Краско досталась эпизодическая роль колоритного Юрия Савичева. Также он успел сыграть во множестве других лент. Зрители запомнили его по таким картинам, как «72 метра», «9 рота», «Я остаюсь» и «Блокпост». Артист мастерски воплощал на экране как положительных, так и отрицательных героев.

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Однако мужчина скончался в возрасте 48 лет. Краско внезапно стало плохо на съемках сериала «Ликвидация» под Одессой в 2006 году. Причиной смерти назвали сердечный приступ из-за алкогольной интоксикации. К сожалению, артист не успел сняться во всех эпизодах с участием своего героя. Создатели сериала приняли решение передать его роль Сергею Маковецкому.

Нина Русланова

Нина Русланова. Фото: кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народная артистка Российской Федерации Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове Харьковской области. Прохожие обнаружили двухмесячную девочку на полустанке под Харьковом. Малышку определили в детский дом, где ей придумали имя, фамилию и отчество.

После восьми лет в школе девушка пошла учиться на маляра-штукатура. Однако ей всегда хотелось блистать на сцене. Русланова поступила в Харьковский театральный институт. Затем она перепоступила в Москву.

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В кино актриса дебютировала в 1967 году, но успех к ней пришел после съемок в драме «Тени исчезают в полдень». В «Участке» ей досталась роль учительницы химии Марии Антоновны Липкиной. Через шесть лет после съемок в сериале у женщины начались проблемы с сердцем. В 2010-м ей установили митральный клапан. После операции Русланова стала чувствовать себя гораздо лучше.

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Алексей Булдаков

Алексей Булдаков. Фото: кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Один из самых известных российских актеров, который прославился благодаря роли Иваныча в фильме «Особенности национальной охоты». Фильм вышел на экраны в 1996 году. Однако изначально Алексей Булдаков вообще мечтал стать летчиком. Для осуществления своей мечты в детстве народный артист Российской Федерации активно занимался спортом и посещал авиамодельный кружок.

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Но все изменил просмотр картины «Большая жизнь». Молодой человек решил связать свою жизнь с кино и театром. После переезда семьи в Казахстан окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Чехова. Однако с выступлениями не задалось, и Булдаков ушел работать на завод. Там он пристрастился к «горячительным» напиткам. От вредной привычки удалось быстро избавиться, и актер вернулся на сцену. На съемочную площадку Булдакова пригласил режиссер Бергункер. Он утвердил актера на роль Разговорова в драме «Родился в Сибири…».

В «Участке» Булдаков сыграл механизатора Николая Микишина.

Актер скончался в 2019 году в Улан-Баторе из-за оторвавшегося тромба. Булдаков почувствовал себя плохо, но рядом никого не оказалось, чтобы оказать помощь.

Владислав Галкин

Владислав Галкин. Фото: кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 г.; www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Роль ревнивого супруга Людмилы Ступиной Виталия в «Участке» мастерски воплотил заслуженный артист Российской Федерации Владислав Галкин. Он родился в Ленинграде в 1971 году. Первой актерский талант в мальчике заметила его бабушка. Женщина отвела внука на пробы, и уже в девять лет тот получил роль Гекльберри Финна. Также он успел сыграть в «Ворошиловском стрелке», «Дальнобойщиках, «В августе 44-го» и многих других фильмах и сериалах.

Несмотря на короткую жизнь, Галкин был женат четыре раза. Каждые его отношения обещали долгий брак и счастливую старость вместе с любимой женой. Однако из-за пристрастия мужчины к алкоголю все они заканчивались слишком быстро.

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Актер скончался 25 февраля 2010 года. Рядом с его телом обнаружили бутылку водки. Врачи в качестве причины смерти указали сердечную недостаточность. Однако отец Галкина не верит в это. По его словам, сын завязал со спиртным, так как только закончил лечить панкреатит.

Валерий Золотухин

Валерий Золотухин. Фото: кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 г.; www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Народный артист РСФСР Валерий Золотухин с детства отличался трудолюбием и целеустремленностью. Актер родился в небольшом селе под названием Быстрый Исток, что находится на Алтае. В семилетнем возрасте мальчик травмировал колено. Врачи не смогли подобрать правильное лечение, и из-за туберкулеза костей Золотухин остался инвалидом.

Однако травма не помешала ему с первого раза покорить Гитис. Первым фильмом с участием Золотухина стала картина «Пакет», где актер исполнил роль молодого красноармейца. Режиссер Владимир Назаров высоко оценил его талант и позвал в свой следующий фильм — «Хозяин тайги». В «Участке» Золотухин сыграл старика Хали-Гали.

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В жизни актера было несколько женщин, которых он любил. Однако из-за своей натуры не мог ужиться с ними. После нескольких лет жизни с первой женой Ниной Шацкой Золотухин ушел к скрипачке Тамаре Золотухиной. Уже в пожилом возрасте артист влюбился в молодую актрису Ирину Линдт. Золотухина не стало в 2013 году. Причиной смерти называют опухоль в головном мозге.

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов. Фото: кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов в «Участке» великолепно исполнил роль Льва Ильича Шарова. Но, конечно, это был далеко не единственная его известная роль. Актер появлялся в таких картинах, как «Курьер», «Ночной дозор», «Легенда № 17», а также снял «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Любовь и голуби», а также множество других.

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Меньшов родился в Азербайджане. О актерской карьере Меньшов задумался в выпускном классе. Однако в Институт кинематографии его не взяли. Несколько лет спустя молодой человек смог поступить на актерский факультет Школы-студии МХАТ, а затем и аспирантуру ВГИКа на кафедре режиссуры художественного фильма. В 1980-м году Меньшов получил премию «Оскар» в номинации «Иностранный фильм» за картину «Москва слезам не верит». Однако сам он не смог приехать на церемонию в США.

К сожалению, великого деятеля не стало в 2021 году. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.

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