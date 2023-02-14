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Артист был предан одной театральной сцене целых 20 лет. Что заставило знаменитость попрощаться с ней на пике карьеры?

Звезда картин «Дети Арбата» и «Доктор Живаго» Роман Мадянов объяснил, почему расстался с одним из лучших театров страны — имени Маяковского. Там знаменитость прослужил почти четверть века — 20 лет, но до победного оставаться на родной сцене не стал.

«Не могу назвать точную причину. Наверное, время настолько стремительно пошло вперед, и я понял: «Ну что сидеть? Какие дальше перспективы?» — сказал актер в интервью aif.ru.

Знаменитость провел параллели между своей ситуацией и той, что происходит в спорте. Пришел момент, когда он почувствовал потребность в новой высоте, но в театре ему этого предложить не смогли.

«Если сравнивать со спортсменами: научились мы прыгать на полтора метра, а дальше что? Мне предлагают прыгать нормы ГТО, а мне не нужны эти нормы. Вы мне планочку поднимите, хотя бы метр семьдесят», — пояснил он.

В итоге смысла оставаться в труппе актер не увидел. На самые высокие звания и регалии он не падок. Возможно, в ближайшее время его заслуги перед отечеством и признали бы на государственном уровне, а дальше что?

«А потом ходить с этим званием и с пылесосом, чтобы песок за собой собирать?» — недоумевает знаменитость.

Что касается опыта — этого багажа у артиста тоже с лихвой. На сцену он выходил с лучшими актерами страны и заслужил их уважение. Теперь пора двигаться дальше, но уже играть по своим правилам. От проходных ролей Роман Мадянов планирует отказываться и браться только за те проекты, которые ему действительно интересны. При этом с театром навсегда знаменитость завязывать не собирается, но не исключено, что будет браться только за отдельные работы в качестве приглашенного артиста.

Роман Мадянов — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Первый успех к нему пришел в десять лет — мальчика утвердили роль в фильме Георгия Данелии «Совсем пропавший», до этого успел сняться в эпизодической роли фильма «Перевод с английского». После дебюта в кино так и остался верен актерскому ремеслу, окончив Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского.

После этого сразу был зачислен в Театр имени Владимира Маяковского. За свою карьеру успел сыграть в более 200 фильмах, сериалах. Среди них «Орел и решка» (1995), «Досье детектива Дубровского»(1999), «Женщин обижать не рекомендуется» (1999) и многих других. В 1995 году артист признан заслуженным в Российской Федерации. Также он — обладатель премий «Золотой орел» (2007, 2014), лауреат премии «Ника» (2008, 2009, 2011, 2014). В театре за плечами артиста несколько десятков ролей.

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