Папина копия: как живет внебрачный сын актера Валерия Золотухина

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Иван очень скучает по любимому отцу. Иногда знаменитость приходит к нему во сне.

Иван Золотухин появился на свет как внебрачный ребенок от отношений Золотухина старшего с актрисой Ириной Линдт. Ей было всего 24, когда завязался их служебный роман. Валерий ей спокойно в отцы годился в свои 60 с хвостиком. К этому моменту он состоялся и как актер, и как семьянин, прожив много лет со второй супругой Тамарой. Отношения двух людей не распались даже после самоубийства их общего сына Сергея. Тем не менее Валерий все равно посмотрел в сторону.

На молодой коллеге Ирине жениться артист не собирался, как и разводиться с Тамарой. А вот стать в третий раз отцом, пусть и внебрачного ребенка, не отказался.

«Мне, конечно, порой было обидно, когда он уходил к жене. Тамара была очень одинока. У нее никого, кроме Валеры, не было. Он должен был быть там», — цитирует «Экспресс Газета» избранницу актера, Ирину.

Более того, вторая супруга Валерия Золотухина помогала растить Ваню. И к счастью, мальчик успел запомнить отца. Но когда ребенку было восемь лет, у звезды «Бумбараша» нашли злокачественную опухоль мозга — глиобластому.

После артист прожил всего несколько месяцев и до самой кончины так и не узнал о своем диагнозе. Ему говорили, что это микроинсульт и нужно время, чтобы встать на ноги. Иван помнит, как узнал о болезни папы.

«Мама пришла и сказала: „Очень тяжело у папы со здоровьем!“. Я ответил: „Да все хорошо будет, не переживай“. А отца уже не было», — вспоминает сын Золотухина.

Валерия нет уже целых девять лет, а его сын за это время стал обаятельным, симпатичным юношей, который идет по стопам знаменитого отца. Уже в три года мальчик сыграл первую роль вместе с мамой в картине «Любовь одна», также в детские годы учился актерскому ремеслу в театральном центре «Премьера», а сегодня он студент Театральной школы им. О. Табакова. Кстати, в прошлом году Иван Золотухин сыграл главную роль в спектакле «Истории одного городка», который поставила его мама Ирина Линдт.

По наследству Иван получил от отца не только талант, но и внешность. О том, что он как две капли воды похож на Валерия, ему твердят с самого детства. Но тогда он не понимал, почему его все время сравнивают.

«Я с садика слышал, что похож на папу. Все говорили: „Одно лицо“. Тогда это казалось странным», — отмечает Иван.

Он признается, что ему очень не хватает папы. Ведь им явно было бы о чем поговорить. Правда, иногда они все же встречаются, хоть и во сне.

«Сейчас мне бы очень хотелось поговорить с ним, очень его не хватает. Бывает, что он мне снится», — говорит юноша.

Кстати, Иван — единственный из детей Золотухина, кто пошел стопам знаменитости. Первый сын Золотухина Денис, от Нины Шацкой, стал священником, а второй, Сергей, — барабанщиком в группе «Мертвые дельфины», но потом свел счеты с жизнью.

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