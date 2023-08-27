Лежал в номере, без надежды на помощь: как умирал Алексей Булдаков

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Есть мнение, что знаменитому актеру в момент трагедии никто не мог помочь. Что с ним случилось?

Народный артист России Алексей Булдаков ушел из жизни в 2019 году. Не секрет, что он долго сражался с раком. Но так или иначе сам мужчина считал, что у него крепкое здоровье. После фестиваля «Байкальская рыбалка» мужчина не рассчитал свои силы и отправился в Монголию. Там у него было запланировано несколько выступлений. Но чувствовал себя актер очень плохо. В результате его нашли мертвым в номере отеля. Неужели ничего нельзя было сделать?

Умер актер 3 октября 2019 года в столице Монголии Улан-Баторе. Булдаков попросил водителя заехать за ним. Шофер прождал звезду три часа, но он так и не появился. Затем водитель попросил горничных позвать актера. И когда работницы отеля вошли в номер, то перед ними возникла шокирующая картина. Бездыханное тело актера лежало на полу.

Причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб. До этого актер регулярно жаловался на боли в груди, но к врачам решил не обращаться, так как он устал от медицинского вмешательства за годы борьбы с онкологией.

Могила Алексея Булдакова. Фото: 5-tv.ru

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