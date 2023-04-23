Резко похудевшего Александра Семчева заподозрили в алкоголизме: и фляга тут

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Артист так долго шел к цели — здоровому образу жизни. Что могло испортить планы?

Актер Александр Семчев вроде бы только привел себя в порядок, похудел и стал хорошо выглядеть, как снова начал запускать себя. Как пишет KP.RU, у знаменитости пагубная привычка — пристрастие к алкоголю.

Недавно звезду встретили на одном из мероприятий, где Семчев не расставался с красной фляжкой, наполненной горячительным напитком.

По его словам, он ничуть не против «повысить градус», пока находится на официальном мероприятии. Кстати, его поклонники уже заметили явные изменения во внешности — синяки под глазами, усталый вид и бледный цвет лица.

Ведь пять лет назад знаменитость сбросил 90 килограммов и все ради здоровья. При весе в 200 килограммов мужчина страдал ужасной одышкой, у него были проблемы с сосудами и он стал плохо видеть.

Как он смог этого добиться? Актер сделал серьезную операцию по уменьшению размера желудка и липосакцию. Плюс ко всему, долгое время занимался спортом и сидел на различных диетах.

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