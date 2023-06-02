Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Фото, видео: 5-tv.ru

Кому из 12 знаков этим летом суждено бесповоротно влюбиться, угодить в финансовые сложности и решать проблемы на работе, рассказала астролог Ксения Шахова.

В первой декаде июня разойдутся в оппозиции Венера и Плутон, которые сообщают, в первую очередь, острые переживания в личной жизни, финансах. Время бурления чувств, усиления внутренних конфликтов по части нереализованности в отношениях с противоположным полом, а также невозможности по каким-либо причинам получить нужную сумму денег. Особенно остро это будет переживаться фиксированными знаками — Львом, Водолеем, Тельцом, Скорпионом (а также теми, у кого выражены эти знаки зодиака в личном гороскопе, например, там находится асцендент).

Вовлечение в напряженную конфигурацию Юпитера в Тельце также раздувает самомнение и отдаляет от реальной оценки происходящего: человек может испытывать неудовлетворенность, но при этом потакать своей лени и проявлять расточительность там, где следовало бы сэкономить. В целом преобладание планет в устойчивых знаках зодиака склоняет нас придерживаться прошлых линий поведения и ничего существенно не менять. Если вы хотите скорых перемен в жизни, не оглядывайтесь назад и действуйте.

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С 14 по 17 июня Сатурн начнет постепенно входить в ретроградную фазу, поэтому середина июня неудачна для деловых мероприятий, первого контакта с органами власти и официальных визитов. Стопорится будут не только вопросы государственного порядка, но и те дела, которые требуют быстрого оформления и подписаний. В первой половине июня стоит ориентироваться на собственные ресурсы и не начинать проектов на короткое время — высоки шансы, что дело растянется на долгий срок и потребует большого внимания и личной преданности.

21 июня Солнце переходит в знак домовитого Рака, что обращает сознание людей на темы недвижимости, семьи и отдыха. Третья декада месяца отлично подходит для путешествий по воде, встречи с родственниками, а также всех работ, направленных на благоустройство дома и дачного участка.

Ксения Шахова

Астролог

Как астрономическое положение планет скажется на судьбе каждого из знаков зодиака и на какие сферы жизни нужно обратить внимание в июне, июле и августе, эксклюзивно для Пятого канала рассказала астролог и психолог Ксения Шахова.

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В июне для вас еще будет звучать идея избавления от надоевшей работы, но внешняя среда еще удерживает вас на одном месте. В июле, чем бы вы не были заняты, потребуется вдвое больше усердия. Это месяц сосредоточения. К августу вы поймете стремление своей души и будете двигаться в сторону раскрытия истинного предназначения.

При том этот вопрос будет для вас актуальным и важным на протяжении всего ближайшего года. Первая половина лета благоприятна для эмоционального реагирования на события, творческого преобразования энергии и вашего освобождения от иллюзий. Многие из вас почувствуют себя привлекательными в настоящий момент, что позволит и дальше выражать себя более ярко и динамично. Это будет способствовать вашему раскрепощению.

С 23 июля по 4 сентября ретроградная Венера попадает в символический сектор любви. Это затронет ваши личные отношения, не исключено, что вас потянет к прошлому опыту.

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Несмотря на то, что вы самый терпеливый знак зодиака, в июне вашей выдержки может не хватать. Деловая жизнь будет сумбурной, финансовая сторона во многой неустойчивой. Наиболее это почувствуют предприниматели, которым придется столкнуться с высокой нагрузкой, материальными рисками и повышенной ответственностью.

В июле вы постепенно начнете выходить в подходящий для себя ритм и придерживаться золотой середины в работе. Август — время сосредоточиться на себе и не искать каких-то инновационных способов вложения денег. Самое важное — извлекать пользу из того, что уже у вас есть.

Первая половина лета подарит представителям вашего земного знака чувства глубокой связи с родным домом. Это и дополнительные заботы по хозяйству, и ощущение что родные стены помогают. В вопросах красоты и здоровья — лучше не экспериментировать. Придерживайтесь простых и проверенных способов ухода.

С 28 июля по 4 сентября ретроградная Венера, между прочим покровитель вашего знака, попадает в символический сектор недвижимости. Акцентирует потребность в косметическом ремонте либо красивой перестановки мебели.

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Фото, видео: 5-tv.ru



В июне стоит сосредоточиться на рутинной работе, которая ранее казалась вам неподъемной ношей. Завершив непопулярные дела в первой половине лета, с июля вы сможете приступить к новым проектам. До середины августа — удачный период для работы и социальной реализации. А вот с третьей декады августа дела немного затормозятся. Для вас сейчас главное сосредоточить свой личный потенциал на конкретном плане, и не отвлекаться на мелкие дела, которые уводят вас от большой цели.

В летний период ваш ум обращен на любовь и романтику, из которых можно подчеркнуть вдохновение на прозу, стихи, красивые письма и новые путешествия.

С 23 июля по 4 сентября ретроградная Венера попадает в символический сектор поездок. Именно они послужат решениям в вашем личном вопросе. Отношения на расстоянии сейчас имеют все шансы перерасти в нечто более интересное, а также подарить объем новых контактов и ярких впечатлений. Не исключено, что к вам приедут долгожданные гости, либо будет хороший повод встретиться со старыми друзьями.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Влияние Юпитера в Тельце и Сатурна в Рыбах помогают вашему водному знаку во всех делах, связанных с карьерой и статусом. А также приближают к достижению заветных целей. В том числе это касается предпринимателей, которые только начинают свой проект. Если сфокусироваться на точной задаче, то вы легко реализуете заветное.

В июне может немного стопориться контакт с официальными инстанциями. В июле и августе — горит зеленый свет для наемной работы, развития собственного бизнеса. В июне можете взять отпуск и заняться чем-то приятным для своего тела, побаловать себя спа-процедурами, съездить на море или насладиться пейзажами загородной природы.

С 23 июля по 4 сентября ретроградная Венера попадает в символический сектор денег, а значит ключевым моментом в вопросах эстетики и здоровья будет способность оплатить выбранные процедуры. Чтобы не уйти в минус и выбрать качественные услуги — займитесь собой в первой половине лета.

Лев — гороскоп на зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru

В июне что-то будет получаться не с первого раза. Эта ситуация ударит по самолюбию. Здесь стоит запастись терпением, потому что не только от вас, но и от общей мировой ситуации зависит развитие глобальных проектов. Вы любите скорость, а лето это период не столь насыщенный событиями. В июне есть риск следованию за иллюзиями, в июле вы сможете проявить силу и власть, а в августе появится импульс на новые свершения и новую работу.

С 23 июля по 4 сентября ретроградная Венера попадает в символический сектор вашей личности, потому что планета будет развиваться в секторе огненного знака Лев. Это справедливо в отношении всего лета, поэтому вы не останетесь не замеченными. Львы — звезды этого периода. Причем сезон слияния со своей истинной природой и ее выражения, время наслаждения своей красотой и укрепления здоровья. В июне есть риск иммунного спада, а в июле и августе многие процессы для вас обновятся и все личные дела пойдут в гору.

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Фото, видео: 5-tv.ru



Летом вы эффективны в работе, что благоприятно отражается на доходах и в вопросах самореализации. В июле Марс переходит в сектор вашего знака, подбрасывая новые вызовы профессиональной жизни. Если вы на что-то не решались долгое время — реализовать, исполнить — в июле и августе будет возможность принять на себя ответственность сделать окончательное решение и кардинально сдвинуться с места.

С 23 июля по 4 сентября ретроградная Венера попадает в символический сектор подсознания, поэтому влияния планеты вы можете напрямую не заметить. При этом она будет подсвечивать ваше внутреннее пространство и нерешенные ситуации с возлюбленными, бывшими супругами и, возможно, друзьями. Это время сосредоточения на решении для вас важных психологических и духовных задач, а не усугубления каких-то ситуаций и состояний долгим пребыванием в прошлых неудачах.

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Фото, видео: 5-tv.ru



В июне внимание приковано к финансам, в деловой и личной жизни могут кипеть настоящие страсти. Связь Венеры, Марса и Лилит активирует чувства неудовлетворенности и заставляет вас искать новые пути самовыражения, новые способы заработка. В июне и июле будет энергия для творчества, а в августе можно отдохнуть.

С 23 июля по 4 сентября ретроградная Венера попадает в символический сектор дружбы и общественной жизни, поэтому все внимание будет приковано к отношениям в группе. А также к способам заручиться поддержкой у вышестоящих. В этот период не рекомендуется экспериментировать с внешним видом, поскольку результаты вас в последующем не удовлетворят. В июне и в августе можно заниматься своим здоровьем, июль — время оздоровительного отдыха.

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Фото, видео: 5-tv.ru



Июнь и август весьма нейтральны для работы, а вот в июле придется отстаивать свое мнение и проявлять власть. Поддержка вашего знака от Сатурна в Рыбах создаст защитный фон, когда любые манипуляции будут вам на руки. Лето в целом благоприятно для продолжения развития проектов, углубления знаний и оттачивания профессиональных навыков в выбранной области. В июне у вас есть шанс повысить самооценку, избавиться от сдерживающих блоков — это период нового импульса к женственности и красоте.

С 24 июля по 4 сентября ретроградная Венера попадает в символический сектор цели, а значит не все получится осуществить быстро, особенно в личной жизни. С этого времени меняется ваше позиционирование. Захочется на время спрятаться от людей и довольствоваться тем, что уже есть. Косметические процедуры делайте до ретроградной Венеры, чтобы впоследствии не пожалеть о каких-либо манипуляциях со своей внешностью.

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Фото, видео: 5-tv.ru





Лето подарит вам не только яркие краски, но и серьузную оценку своего профессионального пути. Для части из вас это будет точка выхода из профессии и перехода в новую область. Для других — принятие ответственности и обязательств. Сатурн в Рыбх не проходит бесследно, особенно для представителей вашего огненного знака, развивая в вас чувство времени, умение избавляться от ненужного, разрывать контакты с некоторыми людьми. Помогает реально посмотреть на вещи, без лишнего оптимизма и иллюзии, к которым вы склонны на протяжении всей жизни.

С 23 июля по 4 сентября ретроградная Венера попадает в символический сектор путешествий, отчего многие из вас отправятся в романтическую поездку, потому что Венера связана с чувствами и любовью. Если вы планируете отдых, то выбирайте эту часть лета, чтобы наполниться красотоц природы, укрепить своей жизни. Для эстетических процедур ретроградная Венера неудачна — есть риск переборщить с объемом и не достчиь удовлетворения.

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Фото, видео: 5-tv.ru





Июль и август наиболее перспективное время для работы, в том числе для трудоустройства. Позаботьтесь об этом до фазы ретроградного Меркурия в конце августа. Здесь поддержка от Марса и Юпитера в земной стихии. Подъем по карьерной лестнице, рост авторитета и многих возможностей. Счастливое время для занятых в сфере образования, науки, туризма и права.

С 23 июля по 4 сентября ретроградная Венера попадает в символический сектор риска. Поэтому это время может переживаться вами болезненно, создавать определенные напряжения в личных отношениях. Вам захочется быть чаще в тесном контакте с партнером, а вот он может не разделять ваше движение сердца. Ищите баланс через самопознание и раскрытие своей сексуальности.

Водолей — гороскоп на зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru





Лето — противоположныц период вашему сезону, а значит пространство будет привлекать новых людей в вашу жизнь. Во всяком случае влияние окружающих будет особенно важным для вашей карьеры. Не закрывайтесь от мира, который бережно направляет вас в новое пространство, к новым горизонтам и победам. Это путь личного преодоления с последующей трансформацией вашего духа и тела. В июне наслажадйтесь собой и всем, что вдохновляет ваш ум и сердце. Это месяц самопрезентации, счастливых встреч.

С 23 июля по 4 сентября ретроградная Венера попадает в символический сектор партнерства. Много внимания будет отводиться другим людям. Для свободолюбивых Водолеев это шанс обрести счастье вдали от дома. Отслеживайте свои ощущения и мысли, потому что здоровье в этот период зависит не только от физической формы, но и от вашей психической регуляции.

Рыбы — гороскоп на зиму 2023



Фото, видео: 5-tv.ru



В июне еще активны разногласия, с которыми вы сталкивались ранее. В работе и личных делах нужно проявить больше уверенности, настойчивости. Июль более удачен для работы. При этом это прекрасный месяц для отпуска у воды, прогулок вблизи водных пространств. В августе вы встретитесь с объемом противоречивых задач.

С 23 июля по 4 сентября ретроградная Венера попадает в символический сектор здоровья, поэтому не занимайтесь самолечением. А также по воможности исключите все новые косметические процедуры, если они имеют отношение к хирургии. Ваш ключ к красоте этого лета — естественность, природные цвета и ткани. Вы становитесь более чувствительны, и Венера во Льве делает вас также более романтиным и сердечным человеком.