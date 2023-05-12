Не упусти счастье: астролог назвала самые удачные дни лета 2023

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Чтобы летом хорошо отдохнуть, наладить личную жизнь и заручиться поддержкой высших сил, нужно все начинания планировать на самые благоприятные дни сезона.

Лета многие ждут с большим предвкушением. Палящее солнце пробуждает в людях огромный поток позитивной энергии. Именно на этот сезон приходится большое количество планов и ожиданий. Одни мечтают о судьбоносной встрече, другие в приятном волнении готовятся к предстоящему свадебному торжеству.

На период с июня по август приходится и время отпусков. Любители путешествий уже планируют маршрут своей поездки и внимательно следят за скачками цен на билеты. Что-то изменить в своей жизни стремятся и заядлые трудоголики. В этот момент они чаще всего достигают успеха и находят возможность получить желанную должность.

Чтобы легче получить желаемое следует правильно подгадать время для перемен. Астролог Мария Чернышева эксклюзивно Пятому каналу рассказала, в какие дни лета все дела будут складываться максимально удачно.

Благоприятные дни в июне 2023

Начнется плеяда удачных дней лета 11 июня. Одаривать позитивной энергией каждого будет Луна. В этот день она составит благоприятный аспект с Венерой, покровительницей любовных отношений, и Нептуном, усиливающим чувства эмпатии и понимание.

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«Это гармоничный день с точки зрения подписания важных договоров. Также можно оказаться в нужное время в нужном месте. В этот день будет легко завязать отношения на долгую перспективу не только в любовном плане, но и с целью делового сотрудничества», — поделилась эксперт.

В конце июня также настанет благоприятное время для перемен в сфере карьеры. Стоит лишь запланировать важные дела на 28, 29, 30 июня или даже 1 июля.

«В указанные дни Солнце и Меркурий будут гармонично стоять по отношению к Сатурну. Это прекрасное время для того, чтобы решать деловые вопросы. В эти дни можно найти работу мечты или выйти на новую должность, получить выгодные предложения», — отметила астролог.

В конце первого месяца лета каждому будет сопутствовать деловая удача. Если долгое время не удавалось найти хорошую работу, стоит активизироваться, рассылать резюме в желанные компании и ходить на собеседования.

Благоприятные дни в июле 2023

Период удачи в июле начнется с первого дня месяца. Гармоничный аспект Солнца и Луны приведут к успешному разрешению карьерных вопросов.

Пора везения продолжится только в середине месяца. Планеты на небосводе наконец выйдут в благоприятную позицию. Особый успех в это время ждет предпринимателей и блогеров.

«В июле 14 и 15 числа — это дни везения, когда удача сама идет к нам в руки. Вы можете запланировать на указанные даты все, что связано с продвижением личного бренда, выступлениями и самопрезентацией. В данное время можно привлечь много внимания и стать баловнями судьбы. Воспользуйтесь этим, если хотите нарастить свою популярность», — порекомендовала специалист.

В конце июля настанет благоприятная пора для налаживания личных отношений. Подарок в любви во второй месяц лета всем жаждущим романтических приключений принесет соединение Меркурия и Венеры. Эти планеты отвечают за общение и любовный настрой. Пока небесные тела находятся в данном аспекте, стоит написать человеку, который давно нравился, или самому ждать откровенного признания. Особенный подарок от Вселенной получат те, кто пока не обзавелся парой.

«27 и 28 июля — отличные дни для того, чтобы обновить свою анкету на сайте знакомств или просто познакомиться с интересным человеком. Будьте в эти дни открытыми, посещайте интересные места, будьте готовы знакомиться. Постарайтесь выглядеть великолепно», — порекомендовала астролог.

Благоприятные дни в августе 2023

В августе, как отметила астролог, ожидается четыре благоприятных дня, в которые, вероятно, произойдут кардинальные перемены в жизни каждого.

«12 и 13 августа Солнце соединится с Венерой. Мы можем в эти дни получить подарки или заключить очень выгодные деловые соглашения. Благоприятное время для свадеб, если торжества были запланированы заранее, и вы не знали о периоде ретроградности планеты», — рассказала специалист.

Все мероприятия, назначенные на это время, пройдут с размахом и доставят много удовольствия и организаторам, и гостям.

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Новая порция удачи будет ожидать каждого 24 и 25 августа. В этот период лета Марс войдет в гармоничный аспект с Плутоном. Это соединение является позитивным событием.

Красная планета влияет на активность и упорство в достижении цели, а также покровительствует тем, кто стремится занимать лидирующие позиции. Несмотря на карликовые размеры, Плутон также внесет лепту в жизнь каждого. Считается, что он влияет на подсознание и особенности поведения людей. Это позволит интуитивно найти выход из сложных ситуаций и решить все накопившиеся вопросы всего за два дня.

«Это даты прорыва, победы в соревнованиях, в конкурентной борьбе. Если какое-то дело вы не могли сдвинуть с мертвой точки, то в эти дни можно решиться на этот смелый шаг», — поделилась астролог.

Особенное влияние 24 и 25 августа Марс окажет на мужчин. Возможно, в конце лета кто-то из представителей сильного пола по-новому посмотрит на отношения с избранницей и наконец сделает предложение. Девушкам брать паузу на раздумья не стоит, все решения, принятые в названные даты, будут удачными.