Юпитер шагнул в созвездие Тельца: трем знакам причитается большой подарок в июне 2023
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В ближайшее время царь планет покажет характер. Кому не стоит бояться, а кому пора взяться за ум?
Юпитер готовит новые сюрпризы для представителей всех знаков Зодиака — с 16 мая 2023 планета «большого счастья» переехала в гости к Тельцу и проведет здесь ближайший год, до 25 мая 2024-го, — примерно на столько он задерживается в каждом из 12 созвездий.
Переход ознаменуется переменами в финансах, карьере и личных делах. И это неудивительно — гигант Солнечной системы на мелочи не разменивается: если планы, то ураганы; если успех, то оглушительный; если неудача, то полная.
О том, когда Юпитер покажет характер, кому будет симпатизировать, а кому нет и почему — на эти и другие вопросы в эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Евгения Шустина.
Кого ждут подарки от Юпитера
Господствовать в созвездии Тельца Юпитер начал с 16 мая. И уже вот-вот начнутся сюрпризы. Но бонусы полагаются тем, кто прежде хорошо потрудился, пока царь планет последние четыре месяца, по 15 мая включительно, завершал дела в гостях у Овна.
Время было непростым, хлопотным и полным сюрпризов — кто-то за место под солнцем боролся не на жизнь, а на смерть. Агрессия и зло так и преследовали по пятам. Справились сильнейшие, и примерно через месяц Юпитер перейдет к церемонии награждения — кому-то — финансы, кому-то — любовь, кому-то — и то, и другое.
«Пока Юпитер находился в знаке Овна, мы могли очень многое сделать, если действовали конструктивно. А тем, кто так действовал в течение четырех с половиной месяцев, причитается подарок», — уверяет эксперт.
В мае 2023 придет пора замедлиться
Пока же — в ближайшие недели — придется снизить темп. На первый план выйдут материальные и профессиональные вопросы, предупреждает астролог.
«Будет три вектора нашего с вами движения. Если у вас небольшая жилплощадь, очень захочется переехать в большую. Если небольшая зарплата или невысокая должность, тоже захочется это изменить. Что я хочу сказать — дерзайте! Профессиональное развитие сейчас как нельзя кстати», — подчеркивает Шустина.
И третий вектор — личный комфорт. На этом вопросе сосредоточится почти треть населения. Одни будут решать его за счет тотального ремонта, другие городской жизни предпочтут загородную. Все средства окажутся хороши ради душевного уюта.
«Юпитер в Тельце — это время, когда хочется наслаждаться тем местом, где ты живешь, местом работы, например. Партнером, с которым хочется расслабиться и отдохнуть», — добавляет эксперт.
Юпитер заставит знаки начать поиски себя
Еще один важный момент для данного периода — поиск себя. Многие вдруг поймут, что находятся не на своем месте и начнут с чистого листа. Будет цель — будет и результат: кто-то взлетит по карьерной лестнице, а кто-то в конце концов почувствует себе цену в виде хорошего заработка.
«Люди начнут искать ту работу, которая будет приносить и удовольствие, и материальный достаток», — подчеркивает астролог.
Нерешительным Юпитер принесет трудности
А вот бесцельная жизнь — трясина. На чудеса и благосклонность Юпитера в таком случае рассчитывать не стоит. Царь планет амбициозен и любит себе подобных. Потому лучше взять себя в руки и распрощаться раз и навсегда с ролью жертвы. Иначе придется трудно, особенно в ближайший месяц.
«Часто нет сил, чтобы справиться с внешними обстоятельствами, у тех людей, которые не видят цели перед собой. Рекомендую всем и каждому поставить цель — так легче переживать сложные периоды. Можно почитать об этом в любой литературе и принять это к действию», — советует астролог.
Если смелости не хватит сделать первый шаг, Вселенная это просто так не оставит — обстоятельства все равно вынудят принять решение и к начать чему-то стремиться.
По мнению астролога, против страха хорошо работает девиз: боюсь, но делаю. С таким настроем надо продержаться хотя бы вторую половину мая.
Кому из знаков зодиака Юпитер принесет подарки
Зато потом, в июне, — райский период. Особенно для тех, кто верой и правдой трудился в первой половине 2023-го года, и до сегодняшнего дня. Особенно щедрым Юпитер будет к Девам и Козерогам, а серебро припас для Тельцов.
«Но на втором месте Тельцы только при том условии, если они не ленились. А у них был очень большой соблазн на это. Кто-то делал чуть меньше, чем требуется, значит, не так много будет причитаться», — отметила Евгения Шустина.
Остальным же придется подождать до второй половины июня. На этот период царь планет приготовил презенты для представителей всех знаков зодиака.
Гороскоп на июнь 2023 для всех знаков зодиака
Так, у Овнов будет возможность найти свою цель в жизни. Представители огненного знака и прежде об этом задумывались, но душа ни к каким вариантам не лежала — скоро все изменится.
Тельцам в свою очередь наконец удастся повысить свой авторитет, а Близнецы сосредоточатся на вопросе материального благосостояния и не напрасно — шансы добиться своего очень велики.
Для Раков все сложится так, что получится найти очень близкого человека или научиться чему-то важному. Львы же, вероятно, решат проблему с жилплощадью — шансы приобрести квадратные метры попросторнее очень высоки. У некоторых, возможно, на вторую половину июня запланирован праздник, и они отметят его с большим размахом — воспоминания останутся на всю жизнь.
Дев ждут внушительные успехи в бизнесе, а Весов — в поиске работы мечты.
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Скорпионы в конце концов найдут общий язык с партнерами по бизнесу, а кто-то разрешит все недомолвки с союзниками по жизни.
Для Стрельцов выдастся прекрасная возможность получить из ниоткуда финансы и выйти на новый уровень. А Козероги, скорее всего, совершат прорыв в профессии — многим предложат стать наставниками и отказываться от этого не стоит.
Водолеи тоже стремительно поднимутся по карьерной лестнице — и сами не заметят, как окажутся на две-три ступеньки выше.
Рыбам же повезет с единомышленниками, а для кого-то наступит звездный час — популярность накроет с головою.