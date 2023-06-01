Сезон в ретрограде: какие астрологические события изменят жизнь каждого летом 2023

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Небесные тела уготовили человечеству масштабные перемены в летний сезон. Чтобы уберечь себя от несчастий, нужно особенно подготовиться к этому периоду и запомнить мистические даты.

Летом грядет период сложных испытаний. Причиной глобальных трудностей станет ретроградное движение некоторых планет. Еще древние астрологи заметили, что каждое небесное тело имеет определенный цикл перемещения и время от времени меняет траекторию, как бы начиная «пятиться» назад.

Нынешние исследователи космоса говорят, что это лишь оптическая иллюзия, вызванная вращением Земли и других планет Солнечной системы по определенным орбитам, но специалисты в области астрологии и эзотерики уверены, что перемещение небесных тел способно серьезно воздействовать на жизнь людей.

Считается, что в периоды, когда космические объекты начинают двигаться вспять, нужно быть особенно внимательными и осторожными. К тому же, важно помнить: каждая планета отвечает за определенную сферу жизни, поэтому необходимо подготовиться к любым испытаниям.

Часто в период ретроградности люди начинают испытывать проблемы со здоровьем. Возможны рецидив старых заболеваний или усугубление хронических диагнозов. Летом 2023, как утверждается в гороскопе, нужно больше внимания уделять самочувствию, не переутомляться и следить за питанием. При возникновении недомоганий важно как можно быстрее обратиться к врачу. Это позволит не допустить ухудшений в период, когда иммунитет и защитные свойства организма будут серьезно снижены.

Однако астрологи говорят, что все не лето в 2023-м окажется наполнено мрачными событиями, а неудач и потерь в тяжелые астрологические моменты удастся избежать, если придерживаться определенных правил.

Гармоничное начало лета 2023

Июнь 2023 наполнит сердца людей гармонией и умиротворением. Все оттого, что между Юпитером и Сатурном сложится благоприятный аспект. Благодаря удачному расположению небесных тел, согласно гороскопу, успех получат люди, занимающиеся социальной и политической деятельностью. Различные инициативы в данных областях станут развиваться максимально удачно.

В начале лета каждого ждет успех в карьере. Именно в первый месяц сезона, возможно, случится неожиданная прибавка к зарплате или повышение. Те, кто ищет работу, смогут найти свое место в жизни и поправить материальное положение.

Но задумываться о старте проектов и переменах в работе надо в первой половине месяца. Из-за долгих раздумий можно безвозвратно упустить удачное время.

Ретроградный Сатурн: как предотвратить беду 17 июня — 4 ноября

Уже 17 июня грядет первая масштабная перемена на небосводе — Сатурн из благосклонного помощника в новых свершениях превратится в «сурового учителя», как о нем писали в древних текстах. Каждому придется ответить за ранее совершенные неблаговидные поступки.

В астрологии считается, что планета отвечает за контроль, дисциплину, материальное благополучие и карьерные успехи. Судя по гороскопам, Сатурн влияет на духовное развитие и стабильность во многих сферах жизни.

В ретроградный период замедляется темп жизни. Стоит подготовиться к тому, что процессы будут протекать неспешно. Быстро достичь желаемого не получится. Возможно, решить какие-то дела окажется сложно из-за бюрократических проволочек. Но отступать от намеченной цели не следует. Планета покровительствует уверенным и упрямым, потому рано или поздно их заветная мечта обязательно исполнится.

Чтобы успешно пережить практически пять месяцев, которые Сатурн будет двигаться в обратном направлении, надо соблюдать определенные рекомендации:

завершить ранее начатые дела и проекты;

проявлять внимательность и проверять подписываемые документы;

соблюдать дисциплину и продумывать каждое действие;

отложить принятие судьбоносных решений на более благоприятный период;

рационально распоряжаться деньгами;

покончить со старыми обидами и враждой.

Период ретроградного Сатурна благоприятно подходит для того, чтобы взять паузу в делах и здраво оценить то, что было сделано ранее, выявить ошибки и исправить их. Главное, на что рекомендуется обратить внимание, как указывается в гороскопах, — это область планирования. Тяжело придется тем, кто не может навести порядок в мыслях и четко соблюдать дедлайны.

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Ко всем вопросам нужно относиться серьезно и ответственно, проявлять терпимость. Придется научиться договариваться и отстаивать свои интересы мирным способом. Летне-осенний период не подходит для переездов, смены имиджа, кардинальных перемен и выяснения отношений. Нежелательно брать кредиты и занимать деньги.

День летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать 21 июня

Мощным с энергетической точки зрения выдастся день летнего солнцестояния, которое состоится 21 июня. С древних времен дате придавали особое символическое значение. Предки верили, что это благоприятный момент для проведения различных ритуалов, по укреплению семьи, а также гаданий на суженого.

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Также, как утверждается в гороскопах, нужно больше внимания уделить близким. Следует обязательно поблагодарить членов семьи за их поддержку и любовь. Можно выбраться вместе с родными и друзьями на природу. Это позволит зарядиться положительной энергией на целый год. Возможно, надо устроить пикник или выбраться на речку. Если график не позволяет совершить подобную вылазку, рекомендуется просто вечером прогуляться по парку.

21 июня подходит для того, чтобы загадывать желание. Считается, если провести определенные обряды, то задуманное обязательно осуществится в течение года. Однако получить задуманное удастся только, если душа свободна от негатива. В день летнего солнцестояния ни в коем случае нельзя ссориться и злиться.

Ретроградный Нептун: какие способности могут проснуться 30 июня — 6 декабря

В конце первого летнего месяца особое влияние станет оказывать Нептун. Его ретроградное положение заставит погрузиться в мир иллюзий. Самая удаленная планета Солнечной системы оказывает воздействие на подсознание, таланты и мистические способности.

Как указано в гороскопах, во второй половине 2023-го у людей может проснуться экстрасенсорный дар. В период ретроградного Нептуна способствовать удаче будет особо тонкая интуиция. Не надо пренебрегать внутренними ощущениями. Следуя предчувствию, можно уберечь себя и своих близких от бед и неудач.

Неудачи по всем фронтам: названы самые опасные дни лета 2023

Несмотря ни на что надо здраво оценивать ситуации, которые будут происходить, и принимать только взвешенные решения. Договоренности обязательно следует фиксировать на бумаге, чтобы избежать неприятностей.

Как утверждается в гороскопах, ретроградный Нептун позволит по-новому взглянуть на жизнь, пересмотреть ценности и наконец выявить важные аспекты, которым следует уделять больше внимания.

Соединение планет: какие события ожидаются в июле 2023

Июль начнется с того, что на небосводе произойдет, как говорят астрологи, «танец страсти». Так называют соединение Венеры и Марса, планет, отвечающих за женское и мужское начало. При их сближении, как говорится в гороскопах, высвобождается мощная энергия, которая одаривает каждого невероятной силой и привлекательностью.

Особый душевный подъем 1 июля население Земли почувствует и из-за того, что Венера и Марс встретятся в созвездии огненного Льва. Ожидается проявление пылких чувств со стороны избранника. Те, кто пока не находится в отношениях, наконец получат возможность наладить данную сферу жизни.

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Благоприятно заниматься решением финансовых вопросов. Не следует быть излишне расточительным и брать деньги в долг.

Позитивное влияние астрологическое событие окажет на людей творческих профессий. Возможно, в текущий день они создадут что-то особенное, а их талант наконец оценят по достоинству.

В конце месяца — 27 июля — Венера переместится и окажется в соединении с Меркурием. Этот день благоприятен для получения новых знаний и воплощения творческих замыслов. Желательно участвовать в конференциях, бизнес-миссиях и различных собраниях. Успех придет и к тем, кто заключит договор о сотрудничестве или проведет переговоры. Гороскопы предполагают, что выдастся позитивный момент для решения вопросов в сферах торговли, транспорта, юриспруденции и рекламы.

Нельзя бездумно предаваться удовольствиям и развлечениям, несерьезно относиться к различным аспектам своей деятельности. Ко всем мероприятиям, назначенным на 27 июля, важно тщательно подготовиться.

Ретроградная Венера: каких перемен в любви ожидать 23 июля — 4 сентября

Венера, в отличие от других планет, уйдет в ретроградное положение только на сорок дней. Однако этот период окажет серьезное влияние на судьбы людей. Летом 2023 планета максимально приблизится к Земле, потому влияние ее на жизнь станет максимальным.

Так как Венера покровительствует романтическим и финансовым отношениям, ее обратное движение может неблагоприятно сказаться на делах в данных областях. Головокружительные романы и рискованные вложения приведут к большим потерям.

Однако стоит обратить внимание на взаимоотношения с окружающими, в том числе, со второй половинкой. Так как Венера, ранее затуманивавшая сознание, снимет чары, каждый сможет наконец здраво взглянуть на вещи и сделать правильные выводы. Согласно гороскопу, не рекомендуется устраивать в данный астрологический момент серьезные мероприятия: свадьбы, помолвки, деловые встречи и переговоры. Не рекомендуется увольняться и менять сферу деятельности. Кардинальные перемены следует отложить.

Те, кто долго испытывал какие-либо трудности, выявят их источник и избавятся от преград на пути к цели.

Люди станут более эмоциональными и ранимыми. Стоит избегать поспешных выводов и принимать происходящее вокруг близко к сердцу. Ссорами добиться желаемого не получить. Решать волнующие вопросы требуется в спокойной обстановке и только дипломатическим путем.

Период ретроградной Венеры, как указывается в гороскопах, удачно подходит для составления планов и анализа ситуации.

Ретроградный Меркурий: какие изменения произойдут 23 июля — 15 сентября

Меркурий, покровительствующий коммуникациям и социальным связям, спустя три месяца вновь уйдет в ретроградное положение. Это произойдет 23 июля. Возможно, в жизни начнут проявляться неприятные неожиданности: срыв сделок и переговоров, сложности в оформлении документов, проблемы с выражением мыслей.

Не стоит начинать важные дела и запускать новые проекты, пока Меркурий не возвратится в обычное положение, чтобы избежать неприятных результатов. В сфере финансов нежелательно совершать крупные вложения и устраиваться работу. На пути к цели в данный момент возникнут препятствия, а глобальные перемены только усугубят ситуацию.

В гороскопе сказано, что многим окажется психологически сложно справляться с трудностями, которые принесет ретроградный Меркурий. Наиболее чувствительные люди ощутят подавленность, опустошенность, в голову станут закрадываться тревожные мысли. Чтобы избежать негативных последствий, желательно заняться духовными и творческими практиками. Не стоит планировать переезды и отправляться в длительные путешествия, однако короткие вылазки можно не отменять, на них Меркурий не повлияет.

Важно прислушиваться к собственной интуиции. Именно внутреннее чутье убережет от неприятностей в конце лета — начале осени. Рекомендуется заняться собой. Если есть проблемы с лишним весом, то диеты и различные манипуляции помогут снизить массу тела и получить фигуру мечты.

Два суперлуния: почему нельзя доверять интуиции 3 июля и 1 августа

Другими удивительными астрологическими явлениями летом станут суперлуния. Как сообщается в гороскопах, что в момент, когда спутник Земли максимально приближается к планете и достигает полной фазы, происходят серьезные происшествия. Узнать, какие события ожидать, можно, если выяснить положение космического объекта на небосводе.

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Первое летнее суперлуние ожидается 3 июля. Небесное тело окажется в созвездии земного знака зодиака Козерога, что немного смягчит негативное влияние на землян. Радоваться этому факту преждевременно. В текущий день, судя по гороскопу, возможны конфликты и ссоры. Главной причиной такого поведения способно стать истощенное эмоциональное состояние. Люди станут менее собранными и внимательными. Давать волю эмоциям нельзя. Уже на следующий день все может встать на свои места, а конфликтная ситуация еще долго будет напоминать о себе.

Второе суперлуние лета придется на последний месяц сезона. Спутник Земли к этому времени переместится в созвездие Водолея, благодаря чему весь негатив придется в основном на интеллектуальную сферу. В первый день августа не следует принимать важные решения, начинать обучение, проходить семинары и образовательные курсы. В данный день начнет страдать память. Умственные занятия будут малоэффективными.

Подводить начнет и интуиция, поэтому к предчувствиям нужно относиться с осторожностью. Лучше отложить важные дела на другую дату.

Ретроградный Уран: что категорически нельзя делать 29 августа 2023 — 1 января 2024

С конца августа до Нового года Уран будет находиться в ретроградном положении. Негативное влияние планеты смягчит ее нахождение в созвездии земного знака зодиака Тельца.

Особенно ощутимым станет желание наконец почувствуют свободу и пуститься во все тяжкие. Некоторые решат разрушить то, что по крупицам создавали годами, и кардинально поменять свою жизнь. Однако поспешные решения принимать не следует, уже в ближайшее время можно пожалеть о содеянном. Потом придется приложить множество усилий, чтобы достичь былого уровня.

Не упусти счастье: астролог назвала самые удачные дни лета 2023

Вероятно, в период ретроградного Урана начнут всплывать ситуации, связанные с обманом и лицемерием. Благодаря этому, возможно, удастся выявить завистников среди ближайшего окружения или коллег. Не рекомендуется врать и пытаться манипулировать. Весь негатив вернется сторицей.

Голубая Луна: какие позитивные события ожидать 31 августа

Завершится лето уникальным астрологическим явлением, которое называют Голубой Луной. На самом деле светило не поменяет своего желтоватого оттенка. Так называют второе полнолуние в одном календарном месяце. Данное событие случается раз в два-три года.

В астрологии Голубую Луну считают благоприятным моментом, к тому же в последний день лета небесное тело окажется в созвездии Рыб. В гороскопе такое положение спутника предупреждает о том, что в умах людей станут возникать озарения и позитивные идеи, которые принесут успех.

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