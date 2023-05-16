Неудачи по всем фронтам: названы самые опасные дни лета 2023

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Планеты на небосводе в жаркий сезон могут негативно повлиять на положение дел в разных сферах жизни.

Лето традиционно считается порой отпусков и свадеб. Многие рассчитывают, что смена обстановки или получение нового социального статуса благоприятно повлияют на дальнейшую биографию. Однако у вселенной свои планы на каждого.

При организации важных мероприятий и принятии судьбоносных решений в период с июня по август 2023 стоит учитывать неблагоприятные даты, указанные в астрологическом прогнозе. Чтобы не упустить удачу, нужно отказаться от определенных событий в неблагоприятные даты. Иначе удары судьбы помешают реализации задуманного.

Как не навлечь на себя беду летом, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Мария Чернышева.

Неблагоприятные дни в июне 2023

Положение космических объектов в начале лета приведет к сложностям с коммуникацией между людьми. Повысится конфликтность и неуступчивость. Стоит воздержаться от ссор и негатива в адрес окружающих и контролировать собственные эмоции.

Планеты на небосводе также отрицательно скажется на работе бытовой техники и транспорта.

«В июне напряженными днями станут 3, 4 и 5 числа. В указанные даты случится полнолуние, а также Меркурий соединится с Ураном. Эти события приводят к повышенной аварийности. <…> Нежелательно совершать длительные авиаперелеты, отправляться в далекое путешествие на автомобиле. <…> Соблюдайте технику безопасности и не превышайте скорость», — посоветовала эксперт.

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Удача не будет сопутствовать тем, кто в начале лета запишется на курсы вождения. Любые действия, связанные с техникой, в указанные три дня проводить нежелательно. Даже доверять свое транспортное средство другим людям не рекомендуется.

Следующими напряженными днями июня по астрологическому прогнозу станут 17, 18 и 19 июня. В эти даты Солнце будет напряжено Нептуном, отвечающим за интуицию и способность находить выход из любой ситуации. Как правило, при подобных изменениях на небосводе люди лишаются бдительности. Они не замечают недостатков в окружающих, словно смотря на них через розовые очки. Рекомендуется быть начеку и не поддаваться на уговоры совершить что-либо противоправное.

«Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям, вероятны ситуации обмана, мошенничества и денежных махинаций. В данное время могут вскрыться тайны, измены, финансовые спекуляции. И важно в эти дни не нарушать закон», — предупредила астролог.

Положение планет также может повлиять на состояние здоровья человека.

«Возможны отравления. Важно не принимать в указанные дни медикаменты впервые, не злоупотреблять алкоголем», — предостерегла специалист.

Особую осторожность нужно проявлять с 17 по 19 июня с водой. Эта стихия может представлять большую опасность. Стоит проверить сантехнику, чтобы избежать затопления соседей, а также помнить правила безопасного купания.

Неблагоприятные дни в июле 2023

Неприятности во второй месяц лета, возможно, начнут происходить 3 июля. Особенно сильным влияние планет скажется на эмоциональном фоне и здоровье женщин.

«Этот день по энергетике созвучен с 8 и 9 августа, когда Венера будет конфликтовать с Ураном. Такие астрологические события характеризуются гормональным сбоем у женщин. Дамы могут стать более нервными, капризными и склонными к разрыву отношений», — отметила эксперт.

Нежелательно в этот день отправляться в путешествия и командировки. Удовольствия подобные выезды не принесут, к тому же, могут возникнуть непредвиденные расходы и траты из-за внезапных поломок или травм. Бюджет, выделенный на тур, придется серьезно увеличивать.

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Особую осторожность надо проявлять 10 июля, когда Меркурий встанет в оппозицию с Плутоном, а Солнце начнет конфликтовать с Луной. Напряженный аспект планет по астрологическому прогнозу способен негативно воздействовать на людей, провоцируя их на конфликты, особенно по поводу каких-то формальных документов и ранее оговоренных тем.

«Это неудачный день для договоренностей, подписания деловых соглашений, получения предложений руки и сердца. Запланированные поездки и мероприятия могут неожиданно отменяться», — рассказала эксперт.

В связи с этим астролог посоветовала воздержаться от командировок и семейных путешествий, так как в дороге вероятны сложности с транспортом или ссоры с коллегами и близкими людьми.

В конце месяца ожидается целая напряженная неделя — с 19 по 24 число. В эти дни Солнце выстроится в оппозицию к Плутону, что приведет к сложностям с властными структурами. Бюрократические проволочки, конфликты с представителями административных организаций вызовут отрицательные эмоции. Главное — держать себя в руках и не наговорить лишнего в порыве гнева. Доказывать свою правоту окажется бессмысленно.

В названные даты лучше избегать массовых собраний. Влияние толпы может привести к негативным последствиям.

«Нежелательно в эти дни находиться в гуще событий, принимать участие в агрессивных протестах, поскольку эти дни характеризуются насильственными действиями в наш адрес. Опасно нарушать закон, сталкиваться с силовыми структурами, так как можно поплатиться за провинности и получить наказание вплоть до тюремного заключения», — особенно выделила эксперт.

В неблагоприятную неделю второго месяца лета, как утверждается в астрологическом прогнозе, сложности могут возникать в вопросах здоровья. Необходимо внимательно следить за самочувствием пожилых родственников.

Неблагоприятные дни в августе 2023

Август ознаменует самый сложный период. Усугублять ситуацию будет движение Луны и ретроградное положение Венеры. На первый план в данное время выйдет сфера любви. Последний месяц лета по астрологическому прогнозу считается неподходящим для вывода отношений на новый уровень и свадеб, но если торжество уже запланировано, следует всячески подготовиться к различного рода неприятностям.

«Позаботьтесь о том, чтобы у вас было как минимум запасное платье, а ваша прическа крепко держалась, <…> потому что в день свадьбы вероятны случаи, что вас не устроит внешний вид или потребуется срочное вмешательство: сломается каблук, растреплются волосы. Постарайтесь себя подстраховать, чтобы в торжественный день выглядеть безупречно», — порекомендовала эксперт.

В последний месяц лета выпадет одиннадцать неудачных дней. Уже в начале периода потребуется держать себя в рамках. 1 и 2 августа нужно проявить больше бдительности и концентрации внимания, особенно пристально нужно следить за самочувствием.

«Дело в том, что случится полнолуние, а также Меркурий выстроится в конфликтный аспект с Сатурном. Это травмоопасный период. <…> Необходимо беречь здоровье и ограждать себя от лишней физической нагрузки», — поделилась астролог.

Другой аспект, который надо держать на контроле в начале августа, — это карьера. Полнолуние негативно отразится на деловых отношениях.

«Вероятны ситуации увольнения и неприятные разговоры с начальством. Важно не планировать походы к руководству с целью получения для себя преференций», — посоветовала эксперт.

Не следует принимать решения в эмоциональном порыве и пытаться что-то объяснить начальству на повышенных тонах. Важно соблюдать субординацию, иначе можно потерять работу.

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Напряжение вернется 8 и 9 августа. В указанные дни по астрологическому прогнозу влияние Венеры приведет к затруднениям в быту и конфликтам на этой почве.

В середине месяца — 15, 16 и 17 августа — возможно возобновление проблем со здоровьем. Особенно беречь себя нужно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Эти дни опасны возникновением инфарктов и инсультов. Сердце у слабых людей может не выдержать. Важно оберегать пожилых родственников от лишних волнений», — посоветовала специалист, сверяясь с астрологическим прогнозом.

Рекомендуется воздержаться от посещения мест общепита и культурно-массовых мероприятий, так как вполне возможны воспламенения и неприятности, связанные со стихией огня.

Нежелательно устраивать конфликты и решать сложные вопросы на эмоциях в названные три даты.

«Мы можем выплеснуть то, что у нас накипело, потому на 15, 16 и 17 августа возможны определенные волнения в обществе. Эти дни неблагоприятны для авиаперелетов, а также вероятны случаи аварий и несчастных случаев на дороге», — поделилась специалист.

Напряженным в плане романтических отношений окажется 22 августа.

«Женщины и мужчины могут вести себя неадекватно. Эта дата неблагоприятна для отношений. Представители сильного пола станут склонны к изменам, а женщины будут недовольны всем на свете. Не принесут удачу признания в любви, романтические свидания и свадьбы в указанный день», — отметила астролог.

Подумать о здоровье пожилых родственников нужно и 26 и 27 августа. В эти дни вероятны травмы. Также положение планет на небосводе может способствовать давлению со стороны вышестоящего руководства. Желательно не назначать важные карьерные и деловые мероприятия на конец лета.

В полнолуние, которое случится 31 августа в знаке Рыб, как утверждается в астрологическом прогнозе, вероятны проблемы с желудочно-кишечным трактом и отравления. Не следует злоупотреблять алкоголем.

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