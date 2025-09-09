Теперь будут дружить парами? Прилучный благословил новый брак Муцениеце

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Агата Муцениеце и Петр Дранга недавно сыграли свадьбу. Во сколько обошлось торжество, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Агата Муцениеце вышла замуж за заслуженного артиста РФ Петра Дрангу. Где знаменитости отпраздновали свадьбу? Почему многих удивила дата, которую выбрала пара? Кого ждут молодожены: мальчика или девочку? Смогла ли Муцениеце уладить конфликт с Павлом Прилучным? Как на замужество бывшей супруги отреагировал артист? И кто угрожает его адвокату? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Агата, моя подружка, я поздравляю тебя с днем свадьбы, большой вам любви, скорейшего пополнения в семействе. Очень мы рады за ваш союз», — говорит актер Иван Чуйков.

«В нашем шоу-бизнесе, к сожалению, все напоказ, все для камер, а по итогу до ЗАГСа не доходит. Поэтому молодцы ребята, это красивый союз», — заявляет светский журналист Олег Цуриков.

Агата Муцениеце и Петр Дранга — теперь официально муж и жена. Актриса продемонстрировала подписчикам обручальное кольцо и сменила фамилию. Правда, пока только в соцсетях.

«Смена фамилии — это просто безумная радость. Потому что каждый раз, когда мы произносим фамилию, мы неправильно делаем ударение. Поэтому Агата Дранга сейчас это и легко, и красиво», — подчеркивает журналист Цуриков.

«Петя — красавчик, очень классный человек, очень интересный, обаятельный. Почему бы и не влюбиться в него?» — отмечает певица Настя Крайнова.

Торжество прошло в столичном яхт-клубе. И, по подсчетам экспертов, обошлось молодоженам примерно в шесть миллионов рублей. К алтарю невесту вел отец жениха, а кольца вынесли дети Агаты Муцениеце: дочь Мия и сын Тимофей.

«Они уже вместе отдыхали, отдыхали на курортах. Я не скажу, что это новый папа у детей, потому что папа у детей всегда будет один, но если это любящий человек, который готов воспитывать ее детей, то ему честь и хвала. Молодцы», — уточняет журналист Цуриков.

Поклонники актрисы обрадовались, что она наконец-то помирилась с наследником. Ведь мать и сын не общались в течение нескольких месяцев. Тимофей уехал жить к отцу Павлу Прилучному, после чего оборвал связь с Агатой Муцениеце. Актриса и ее адвокат винили во всем актера.

«Ребенок находится под сильнейшим давлением», — заявляет адвокат артистки Наталья Мелешкина.

Муцениеце пыталась решить вопрос с местом проживания сына через суд. В конце концов ей удалось добиться своего. На слушании, которое состоялось в июле, судья объявила: Тимофей должен остаться с матерью. Мальчик вернулся домой.

«Я думаю, что он просто соскучился по этой любви и захотел вернуться к маме, к родной энергетике, к родным стенам. Плюс он же сам заявил, 25 июля был суд, на котором он сказал: „Я выбираю маму“», — рассказывает светский журналист Дмитрий Иноземцев.

На вечеринке, которую Агата Муцениеце и Петр Дранга устроили, чтобы узнать пол своего будущего ребенка, Тимофей был с ними. И очень радовался, когда услышал, что у него появится еще одна младшая сестра.

«Это говорит уже о многом, о том, что ребенок, в общем-то, готов к Петру, как пусть и не своему родному отцу, но отцу», — считает Иноземцев.

Судя по совместным фото и видео, мальчику вполне комфортно рядом с матерью. Вот только Павел Прилучный считает иначе. Актер уже подал апелляцию и намерен добиться изменения решения суда. Актер подготовил против бывшей жены еще один иск.

«Те события и обстоятельства, которые происходили как-то в 2020 году, когда Агата, собственно, и приобрела некую известность за счет того, что опорочила честь моего доверителя по части неких побоев и избиений. События и факт никакого подтверждения не нашли. Мы будем привлекать Агату к уголовной ответственности», — уточняет адвокат Прилучного Оксана Даниелова.

По ее словам, артист не изменил своих намерений даже после новостей о беременности Агаты Муцениеце. А вот сама Оксана Даниелова, возможно, уже сожалеет о сотрудничестве с артистом. Недавно женщина призналась: после того, как ее клиент подал иск о клевете, она начала получать угрозы от неизвестных. А в конце августа на территорию ее дома якобы проникли несколько мужчин, отключили коммуникации, оборвали электрические провода и забаррикадировали входную группу.

«По моему оценочному мнению и суждению, исходя из обстоятельств произошедшего, характера полученных угроз, это есть несостоявшаяся, однако до настоящего времени длящаяся попытка оказания на меня давления в связи с инициированным мной уголовным производством в отношении небезызвестного вам лица», — заявляет Даниелова.

Некоторые увидели в словах адвоката намек на Муцениеце. Однако никаких доказательств того, что она причастна к этой истории, не нашлось. Сама актриса комментировать ситуацию не стала. У нее были другие заботы. Звезда готовилась к свадьбе.

Друзья рады, что актриса, наконец, оправилась от тяжелого развода и нашла новую любовь. Правда, некоторых смутил выбор даты праздника. Муцениеце и Дранга расписались в третью годовщину свадьбы Павла Прилучного и его новой жены Зепюр Брутян. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что актриса таким образом решила отомстить бывшему.

«Зная Агату, она могла это сделать назло Павлу. Их отношения приобрели форму соревнований. Они наблюдают друг за другом», — делится мнением он.

Сам Прилучный считает: это просто случайное совпадение. И говорит, что рад за Муцениеце и Дрангу.

«Да нет, я думаю, просто красивая дата. Мне кажется, что 25.08.25 у многих была свадьба. Счастья молодым», — отмечает Зепюр Брутян.

«Да, красивая дата, почему нет… Совет да любовь, как говорится», — добавляет Прилучный.

Поклонники Муцениеце согласны с актером и надеются, что брак с музыкантом принесет артистке счастье. А все судебные тяжбы останутся в прошлом.