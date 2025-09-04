Катерина Шпица опять вышла замуж за собственного супруга: зачем она пошла на такой шаг

Катерина Шпица и ее муж решили еще не раз устроить процедуру бракосочетания

Катерина Шпица и ее муж устроили новую процедуру бракосочетания. Почему они хотят еще не раз повторить этот опыт, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Катерина Шпица снова вышла замуж. Как избранником звезды сериалов оказался ее собственный законный супруг? И почему молодые решили, что еще не раз устроят процедуру бракосочетания? Что за испытания довелось пережить актрисе на пути к женскому счастью? Из-за каких тяжелых отношений она была вынуждена обратиться к психологу? И кто помог артистке справиться с потерей ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На днях Катерина Шпица вернулась из летнего отпуска, который вместе с мужем Русланом Пановым провела на Бали. Как и положено медийной персоне, первым делом она отчиталась об отдыхе на своей странице в соцсети. На острове влюбленные играли в гольф, знакомились с местной культурой и даже приняли участие в костюмированной азиатской вечеринке. Но каково же было удивление поклонников, когда до них дошло, что в действительности это бракосочетание артистки с собственным супругом.

«Как-то раз мы вдруг поняли, что можно жениться когда угодно и сколько хочешь и, конечно же, не разводясь между свадьбами. Надо просто захотеть сотворить праздник любви вне рамок и предрассудков», — заявляет Катерина Шпица.

Впрочем, в шоу-бизнесе давно гуляет тренд на повторные свадьбы. И, как правило, известные супруги приурочивают их к годовщинам или памятным датам. Но Шпица призналась: это был практически экспромт.

«Я стихийная. Я могу иногда взять билеты куда-нибудь за два дня до вылета и прекрасно себя при этом чувствовать», — признается артистка.

«Мне кажется, это классная традиция — каждый год делать свадьбы. Это укрепляет союз двух молодых, если им есть о чем повспоминать, о чем подумать вместе», — говорит солистка группы «Фабрика» Екатерина Москалева.

«Женщине всегда приятно, когда мужчина, даже будучи в браке уже много лет, оказывает ей особые знаки внимания, потому что не каждый мужчина пойдет на такой шаг. И раз ее муж на это идет, значит, романтические чувства не погасли», — объясняет психолог Марианна Абравитова.

Поклонникам креативность актрисы понравилась. Тем более фанаты рады, что Катерина Шпица наконец-то счастлива. Долгое время звезде сериалов «Реальные пацаны» и «Полярный» не везло в личной жизни. Школьная влюбленность, по ее признанию, была невзаимной. А первый серьезный роман не привел к штампу в паспорте.

«Я думаю, каждый человек знает, что такое разочарование. Так или иначе, мы все это испытываем», — отмечает артистка.

В 2011 году Екатерина стала жить гражданским браком с каскадером Константином Адаевым. Через год родила ему сына Германа. Но вскоре, по признанию актрисы, они вдруг поняли, что по-разному смотрят на жизнь.

«Тебя упрекают все время: ты звездишь, звездишь. На самом деле ты просто в чем-то кого-то превзошел. Такое тоже случается», — уточняет знаменитость.

«Знаете, это как какой-то инструмент, который вы все время чините, чините, он бесконечно ломается. Может, проще взять новый?» — говорит актриса Ирина Безрукова.

Артистка без сомнений разорвала связь с Адаевым и практически сразу вступила в другие отношения. Но, как выяснилось позже, этот опыт стал тяжелым и мучительным для знаменитости. Катерина Шпица так и не раскрыла имени мужчины, но откровенно рассказала, что в течение нескольких лет подвергалась тирании. А после завершения романа даже обратилась к психотерапевту.

«Если не хочешь разочаровываться, не очаровывайся. Завышеннее ожидания и вообще, в принципе какие-либо ожидания от жизни — это гарантия получить не то, что ты ждешь», — заявляет актриса.

Ей приписывали отношения с Игорем Верником, режиссером Марюсом Вайсбергом. Но реальный выбор Шпицы стал полной неожиданностью даже для ее коллег. С фитнес-тренером Русланом Пановым актриса познакомилась в спортивном центре. И хотя взаимный интерес возник почти мгновенно, они не стали торопить события. Долго общались на «Вы» и осторожно узнавали друг друга.

«У меня душа расцветает, и это очень приятные ощущения, которые потом заряжают еще не один день», — признается звезда.

В 2018 году Руслан преподнес избраннице кольцо прямо на сцене театра Булгакова, где Шпица играла в спектакле Шекспира. Но пожениться влюбленные смогли лишь три года спустя. А в 2023-м в их семье должно было случиться пополнение. Но уже на первом скрининге врачи сообщили, что не слышат сердцебиения плода. Позже актриса призналась: справиться с горем ей помогли психолог и заботливый любящий муж.

«Каждый раз — это индивидуально. Каждая беременность, каждые роды — это отдельная история. Поэтому ты можешь в начале беременности думать одно, а в финале совершенно кардинальным образом измениться», — подчеркивает звезда.

Сейчас супруги сосредоточены на воспитании 13-летнего сына артистки. Катерина Шпица уверяет, что Герман растет рассудительным парнем и не доставляет им особых забот. Но если у подростка возникают трудности, семья идет к психологу.

«Мы соблюдаем личные границы. Их в любом случае должны родители и дети соблюдать. У родителя есть вещи, о которых он не обязан, да и не должен ни в коем случае рассказывать. И ребенок тоже имеет право на свои тайны», — отмечает актриса.

У Руслана тоже есть наследница от предыдущих отношений, которая прекрасно ладит и с Катериной Шпицей, и со сводным братом. Но поклонники надеются, что однажды у пары появятся общие дети. И тогда жизнь актрисы заиграет еще более яркими красками.