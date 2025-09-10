Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Лето 2025 года запомнилось рядом громких бракосочетаний. Чье торжество стало самым дорогим, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Самые дорогие звездные свадьбы прошедшего лета. Где отметили свой праздник Павел Деревянко и Зоя Фуць? В какую сумму обошлось торжество Ксении Бородиной? Из-за чего церемония бракосочетания американского миллиардера Джеффа Безоса едва не оказалась под угрозой срыва? И почему молодожены запретили гостям приносить подарки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Да. Все происходило на основе дружбы. А потом я вдруг понял, что это лучшая женщина», — признается Павел Деревянко.

Свадьба актера и его возлюбленной Зои Фуць стала одним из самых обсуждаемых событий минувшего лета. В первую очередь, конечно, из-за размаха мероприятия. После росписи в ЗАГСе влюбленные отправились в подмосковный яхт-клуб, где закатили грандиозную вечеринку.

Как сообщает пресса, общая стоимость церемонии составила 15 миллионов рублей, плюс еще десять миллионов на кольца и наряды жениха и невесты.

«На торжество молодожены подъехали на собственной яхте. Это было очень красиво, это было очень феерично. И за все мероприятие невеста сменила около четырех образов», — уточняет светский журналист Александра Кошкина.

Но, по оценкам экспертов, самый дорогой праздник среди российских звезд в 2025 году закатила Ксения Бородина. Организаторы говорят: за торжество в красивой усадьбе телеведущая и ее третий супруг Николай Сердюков выложили не менее 30 миллионов рублей.

«Свадебная вечеринка Бородиной прошла на одной из самых стильных и модных площадок. Это была роскошная вилла в итальянском стиле. На улице сделали очень необычное модное оформление. Определенный концепт с зеркальными шарами, и все это смотрелось настолько космически необычно и стильно, что, естественно, привлекало внимание абсолютно всех», — отмечает свадебный организатор Екатерина Акимова.

«Все клюют Ксюшу, потому что вот, говорят, столько мужей, понимаете? А я считаю, что пусть 99-й, но зато хороший. Потому что Ксюша, как никто другой, заслуживает женского счастья. Она классная, добрая, открытая, откровенная. И, естественно, рядом с ней должен быть достойный мужчина», — заявляет светский журналист Денис Сорокин.

Это лето вообще выдалось богатым на звездные свадьбы. Поженились актеры Аглая Шиловская и Александр Устюгов. Гимнастка Дина Аверина вышла замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева. Звезда «Ералаша» Анна Цуканова-Котт стала женой режиссера Михаила Врубеля. Они, кстати, решили отказаться от шумного праздника и ограничились росписью в ЗАГСе и ужином в кругу семьи.

«Есть люди, которые хотят скрыть свою личную жизнь ото всех, потому что счастье любит тишину. А есть те, кто, как правило, за любой хайп», — подчеркивает журналист Кошкина.

Но самой запоминающейся свадьбой, без сомнений, стало бракосочетание американского миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес. Эксперты подсчитали, что бизнесмен потратил на торжество 50 миллионов долларов (более четырех миллиардов рублей).

«Мне кажется, это больше показуха для того, чтобы показать: смотрите, сколько у нас всего есть, завидуйте и следите за нами. Хотите так же — попробуйте повторить», — говорит певец Илья Гуров.

Это мероприятие оказалось и самым скандальным. Влюбленные собрались обвенчаться в Венеции. Для этого они выкупили практически весь город на три дня. Полностью забронировали пять лучших отелей. Местный аэропорт подготовили для принятия девяноста частных бортов, а порт — к швартовке роскошных яхт. Эти действия вызвали волну протестов среди жителей. Начались забастовки с требованием перенести свадьбу в другое место.

«На момент проведения мероприятия город был практически парализован, и коренные жители Венеции не особо обрадовались этому», — рассказывает свадебный организатор Акимова.

«Хотели на надувных крокодилах перекрыть венецианские мосты для того, чтобы помешать этой свадьбе. Даже надували куклы Санчес и Безоса и выставляли на всеобщее обозрение плакаты, что тебе здесь не место», — уточняет Александра Кошкина.

В итоге Безосу и Санчес действительно пришлось изменить локацию. Правда, из Венеции они никуда не уехали. Но вместо дворца в центре города расписались в здании Венецианского Арсенала, въезд в который доступен только по разводному мосту. Из-за недовольства народа организаторам пришлось усилить охрану, а жениху заплатить за это в пересчете 160 миллионов рублей.

«На свадьбе было более 200 гостей. Все эти люди были либо представители власти, либо голливудские актеры, актрисы, и рисковать никто не хотел. Там была даже воздушная охрана, была охрана спецподразделения США. Там такое, очень серьезные габариты были», — делится светский журналист Кошкина.

Невеста сменила 27 нарядов. А на ее безымянном пальце сияло сразу два кольца: помолвочное весом в 20 карат и стоимостью в 200 миллионов рублей и обручальное в 45 карат за 480 миллионов.

«В качестве гримерки для артистов была яхта Безоса. Представляете, яхта стоимостью полмиллиарда евро превращается в гримерку. Люди не могут себе позволить прокатиться на такой яхте, а тут гримерка для артистов всего лишь», — говорит Екатерина Акимова.

Среди гостей были мировые звезды музыки, кино и телевидения: сестры Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Орландо Блум, Леди Гага, а также дочь президента США Иванка Трамп с семьей, королева Иордании Рания и предприниматель Билл Гейтс.

«Я знаю, что на каждого гостя был выделен бюджет порядка десяти тысяч долларов. Им дарили какую-то эксклюзивную посуду ручной работы, а также изделия из пекарен и кондитерских», — уточняет Кошкина.

Кстати, молодожены запретили друзьям приносить с собой подарки. Вместо этого попросили всех сделать пожертвование в венецианское отделение ЮНЕСКО, организацию по исследованию важных экосистем лагун или в Венецианский международный университет. Таким образом супруги решили поддержать город, в котором провели одни из лучших дней в своей жизни.