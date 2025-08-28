Звездный беби-бум: у кого из знаменитостей произошло пополнение в семье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Недавно сразу у нескольких звезд произошло пополнение в семье. Кто из знаменитостей на очереди, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Очередное пополнение в звездных семействах. Как назвал свою вторую дочь рэпер Тимати? Собирается ли он жениться на матери девочки? С какой проблемой столкнулась блогер Ида Галич после родов? В чем беременную Агату Муцениеце заподозрили адвокаты Павла Прилучного? И почему дважды папа Jah Khalib попросил поклонников молиться за его ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Практически закончил музыкальную карьеру, чтобы проводить время с детьми каждый день», — подчеркивает Тимати.

Фанаты рэпера ликуют. Недавно артист сообщил на своей странице в соцсети о радостном событии: он стал отцом очаровательной малышки Эммы. Ее музыканту родила избранница Валентина Иванова. По данным СМИ, Тимати лично присутствовал в палате вместе с матерью Симоной. Бабушке даже доверили перерезать пуповину.

Читайте также Дочь сильно переживает: в семье Тимати разлад перед рождением третьего ребенка

«Наша семья стала больше. Спасибо маме и папе за то, что я снова смогла пережить эти незабываемые эмоции. Валюша, я искренне восхищаюсь твоей силой и выдержкой. Ты умница и точно будешь прекрасной мамой», — делится впечатлениями мать Тимати Симона Юнусова.

Эмма стала третьим ребенком певца. У него уже подрастают двое наследников: дочь Алиса от романа с Аленой Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Музыкант проводит с ними все свободное время. Воспитывать детей ему помогает Симона.

Правда, пока непонятно, хватит ли звездной бабушки на всех троих. Она признается, что старшая внучка отнимает у нее чересчур много сил.

«У нее большая потребность в общении. Вообще ругаю регулярно. Это она стесняется просто вам сказать. Мы обе очень эмоциональные, естественно, что приходится, да, конечно», — признается Юнусова.

Однако поклонникам куда интереснее другое: решится ли Тимати на брак с Валентиной, мамой своей новорожденной дочери? Ранее он расставался со всеми избранницами, как только становился отцом. Может, он захочет узаконить отношения на этот раз?

«Возможно, есть какие-то личные причины, о которых никто не знает, какая-то черта характера, которая не дает ему дальше развивать отношения», — предполагает певец Ляма.

Но, видимо, рэпер и не думает остепеняться. На свой недавний день рождения он укатил в Бодрум, где устроил на роскошной яхте праздник для друзей. Валентины и тем более Эммы с ним не было. При этом артист ответил на критику в сети.

«Нарцисс, абьюзер, ред-флаг и так далее — это все я. Бегите, пока не поздно, согласен. А то будете просиживать свою жизнь в этих комментариях, пока я просто живу свою», — заявляет он.

Впрочем, Тимати не единственный, кто принимает поздравления с пополнением в семье.

Недавно аист прилетел и к Иде Галич. 28 июля блогер родила дочь, имя которой молодая мама пока не спешит рассекречивать. Зато откровенно демонстрирует подписчикам то, как пытается восстановить фигуру. За время беременности знаменитость набрала 17 лишних килограммов.

«Я стартовала с 56 и сейчас вешу 63-64, где-то так. А рожала я 73, то есть десятка у меня уже спокойненько ушла, которая послеродовая. Теперь осталось шесть-восемь килограммов, и я буду супер», — рассказывает Ида Галич.

Фигуристка Александра Трусова впервые стала мамой 6 августа. Она подарила мужу Макару Игнатову сына Михаила. К появлению на свет наследника супруги готовились основательно. По данным СМИ, малыш спортсменов родился в частной клинике, услуги которой могли обойтись им в миллион рублей.

Читайте также Даже беременность не остановила: почему Муцениеце и Прилучный до сих пор судятся

А вот Екатерина и Сергей Сафроновы пока держат в тайне и название роддома, и пол младенца. Недавно знаменитый иллюзионист признался публике, что ждет уже четвертого ребенка.

«Из меня можно вить веревки, поэтому у нас всегда в семье плохой и хороший полицейский. Жена — плохой полицейский, я — хороший. Я очень такой прям трогательный, ранимый, лояльный, добрый, щедрый», — подчеркивает иллюзионист Сергей Сафронов

Скоро в очередной раз станет матерью станет и актриса Агата Муцениеце. Она уже ушла в декретный отпуск и пытается насладиться последними безмятежными днями.

«Каждый раз это супер, я думаю. Наверное, с возрастом это более осознанное материнство, нежели в каком-то супер юном», — отмечает Муцениеце.

Впрочем, покой артистке только снится. Недавно бывший муж знаменитости Павел Прилучный проиграл ей судебную тяжбу за местожительства их общего сына, но уже готовит апелляцию и даже подал иск за клевету. По мнению актера, экс-супруга намеренно опорочила его заявлением, что он чинит препятствия их общению с ребенком.

«По факту распространенного гражданкой Муциниеце в лице ее представителя ложных сведений возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 125.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняет адвокат актера Оксана Даниелова.

На днях она и вовсе заподозрила Агату Муцениеце в организации разбойного нападения на собственный дом. Со слов правозащитницы, неизвестные проникли в ее жилище, перерезали все провода и вывели из строя дизель-генератор.

«У меня обесточен дом, отключены все коммуникации, дом приведен в полную нежизнеспособность. Я, конечно, получала угрозы по факту всем известного уголовного дела, но то, что дело дойдет до таких беспринципных аспектов…» — негодует Оксана Даниелова.

Публика, конечно, посмеялась, но теперь волнуется за Муцениеце. Как бы эти склоки не отразились на ее беременности.

«Любой стресс может сказаться на ее состоянии, на ее ребенке. Видимо, он психологически просто не может отпустить Агату никаким образом, поэтому он до сих пор ее пытается третировать вот так на публике», — считает светский журналист Светлана Ключкина.

Также все внимательно следят за страшной ситуацией в семье казахстанского рэпера Jah Khalib. Музыкант недавно снова стал отцом. При этом на своей странице в соцсети он попросил всех помолиться за его ребенка.

«Моя новорожденная дочь находится в критическом состоянии после операции. И хоть я и пытался собраться с силами, не смогу выйти на сцену», — написал Jah Khalib.

Исполнитель сообщил, что в этот тяжелый момент он должен быть рядом с супругой и отменил планировавшиеся гастроли.