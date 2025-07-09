Дочь сильно переживает: в семье Тимати разлад перед рождением третьего ребенка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тимати скоро станет многодетным отцом. Созрел ли музыкант для брака, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Рэпера Тимати заподозрили в новом любовном романе. Что за незнакомку обнимал музыкант в ночном клубе? И собирается ли он жениться на своей беременной возлюбленной Валентине Ивановой? Как исполнитель воспитывает двух детей от предыдущих отношений? Почему его дочь Алиса требует к себе особого подхода? И правда, что певец решил навсегда уйти из шоу-бизнеса? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я перестал для этого гастролировать и практически закончил музыкальную карьеру, чтобы проводить время с детьми каждый день», — признался артист.

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Рэпер Тимати вот-вот станет многодетным отцом. По данным СМИ, избранница рэпера Валентина Иванова готовится подарить ему дочь. Поклонники рады за модель и певца, однако обеспокоены: собираются ли влюбленные пожениться? Ведь они до сих пор не объявили даже о помолвке.

«Не знаю. Если она прям попала ему в сердечко, то может быть. Если это очередная… Опять же, здесь только гадать. Я буду только рада, если он сделает предложение. Это значит, парень угомонился», — выразила мнение телеведущая Таша Белая.

«Я думаю, что он еще не готов к таким серьезным отношениям. Я думаю, что будет роман, но будет без брака. Просто такой будет красивый роман», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

До Валентины рэпер состоял в отношениях с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой. Но, несмотря на то что обе девушки подарили ему наследников — Алису и Ратмира, так и не решился узаконить с ними отношения. Многие надеются: на этот раз музыкант обязательно остепенится. С Ивановой он познакомился три года назад. Осыпал ее подарками, всюду брал с собой. А в прошлом году публично заявил, что, наконец, готов жениться.

«У меня отсутствует фобия официального брака. Я насладился, вдоволь погулял, мир посмотрел. Мне кажется, к 40 годам как-то сознательно подойти обстоятельно к этому вопросу. Думаю, в текущий момент я более чем готов ментально к тому, чтобы сделать все это правильно», — заявил рэпер.

Тимати рассказывал, что будущую свадьбу видит яркой и запоминающейся. А в начале этого года он подарил возлюбленной роскошное кольцо.

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«Достиг определенного потолка, но пришло время двигаться куда-то дальше», — отметил артист.

В конце апреля пара официально объявила о беременности Валентины. Но, видимо, в их отношениях что-то изменилось. Недавно в сети появилось неоднозначное видео с участием исполнителя. Пока его потенциальная жена пьет полезные смузи в ожидании родов, Тимати заметили в Сочи в компании яркой брюнетки.

«Позируют вместе, он ее мог приобнять даже. Они весело общались, проводили время вместе, смеялись. Есть даже видео, где уже после клуба они едут куда-то вместе в одной машине. Между ними есть какие-то искры, между ними есть притяжение, между ними что-то такое большее, на мой взгляд», — уточнил светский журналист Антон Беккужев.

Той самой незнакомкой оказалась 30-летняя модель и бизнес-леди Анастасия Аникина, которая вскоре сама выложила совместные видео и фото с певцом и рассказала: она замужем за другом Тимати Романом. Однако на днях ситуация приняла новый поворот. Девушка заявила, что развелась с супругом.

«Супруг изменял Аникиной. Она стала об этом рассказывать в соцсетях, описывать все подробности их семейного скандала. Значит, общение с Тимати случилось уже после конфликта с мужем. То есть, по сути, она была свободной девушкой на этот момент. Пусть официально она не разведена, но с мужем уже как таковых отношений у них нет», — подчеркнул журналист Беккужев.

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«Вот это сериал. Вы говорите, сериалы надо смотреть. Это точно надо наблюдать и смотреть», — заявила Таша Белая.

Сам Тимати не стал комментировать ситуацию и уехал в Европу. Молчит и мать исполнителя Симона Юнусова, хотя ранее она охотно обсуждала с подписчиками личную жизнь знаменитого сына. Впрочем, сейчас у нее другие заботы. На днях женщина призналась, что испытывает трудности в воспитании внучки Алисы. По ее словам, каждый день она сталкивается с повышенной тревожностью девочки.

«Я думаю, вы замечали взрослых и детей, которые дергают ногой во время разговора, накручивают пряди волос и так далее. Алиса в кровь обгрызает кутикулы, хоть она и понимает, что это опасно и выглядит не очень приятно», — рассказала Симона Юнусова.

Чтобы Алиса меньше волновалась, родные создали ей комфортную и безопасную обстановку. Сам Тимати проводит много времени с дочерью. Под его руководством наследница освоила серфинг и множество других интересных занятий.

«Она с удовольствием на картинге ездит. Ей нравятся машины. Сын больше фанат, он разбирается в марках, моделях. Алиса, как девочка, более спокойно к этому относится. Ей, по-моему, без разницы», — объяснил рэпер.

Ради дочери Тимати прекратил гастролировать, а на днях признался, что полностью уходит в бизнес.

«Я не занимаюсь музыкой. В жизни очень много всего интересного, помимо того, чтобы выпускать песни и давать концерты. Я это делал и делал очень много раз», — отметил он.

Фанатам остается лишь догадываться, как дочка рэпера реагирует на его возможную женитьбу и появление младшей сестры. Некоторые предположили: не это ли тревожит ее сильнее всего?

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«Может быть, она, кстати, ревнует Тимати к его возлюбленным, потому что, конечно, она его единственная пока еще дочь. Конечно, она хочет, чтобы папа уделял внимание ей. А папа то с Валентиной, то с Анастасией Аникиной, то еще, может быть, с какой-то женщиной. Поэтому я думаю, конечно, Алиса переживает по поводу того, чтобы чаще общаться и видеться с папой. Мне кажется, есть такое», — предположил Антон Беккужев.

Впрочем, 11-летняя Алиса уже знакома с Валентиной. Они не единожды проводили время за границей. А потому многие уверены, что полноценная семья, наоборот, благоприятно отразится на ребенке. Конечно, если Тимати не решит пойти по старому сценарию.