Анжелика Агурбаш готовится к свадьбе: почему певица скрывает личность жениха

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Анжелика Агурбаш собирается в июле выйти замуж в третий раз. Что заставило ее скрывать подробности этого события, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Анжелика Агурбаш готовится к свадьбе. Почему певица скрывает ото всех не только подробности предстоящей церемонии, но и личность жениха? И как бывший муж пытается помешать ее счастью? Кто еще из знаменитостей собрался под венец? И зачем Виктория Дайнеко перед ЗАГСом отвела возлюбленного к юристу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Главное — это внутреннее мое состояние и состояние полета, ощущения радости, счастья и творчества», — подчеркнула артистка.

Агурбаш вся в приятных хлопотах. 55-летняя певица собирается выйти замуж в третий раз. Важное событие назначено на конец июля. Приготовления идут полным ходом, но держатся в строжайшей тайне. Артистка признается: подробностей не знают даже самые близкие друзья.

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«Платье уже готово, кольцо я прячу пока. Видите, хожу с защитой (показывает на аксессуар на руке. — Прим.ред.), прямо с пресс-конференции, чтобы не сглазили… Счастье любит тишину. Я так много уже говорила в своей жизни, открывала, так радовалась, хвасталась. Сейчас жизнь научила не хвастаться, знаете. Все узнаете, увидите. У меня многие мои друзья узнают моего жениха 31 июля. Без обид, и никто на меня не обижается», — заявила знаменитость.

Агурбаш планирует до последнего скрывать от общественности имя возлюбленного. Лишь намекает, что выбрала достойного кандидата.

«Молодой, красивый, перспективный, сексуальный. А самое главное, он очень хороший человек и очень преданный мой друг», — призналась она.

По словам артистки, полноценно наслаждаться предсвадебной суетой ей не дает только бывший супруг. Недавно Николай Агурбаш дал очередное интервью, где обвинил экс-жену в меркантильности. И заявил, что та якобы запретила ему общаться с их общим ребенком.

«Спрятала человека, любимого мною, чтобы откачать какую-то сумму денег. Она говорила: „Хочешь увидеть сына? Сначала купи Анастасу двухкомнатную квартиру, а мне дом в Подмосковье“», — рассказал Николай Агурбаш.

«Он пытается мне все испортить опять. В сознании и в визуализации, естественно, ему, наверное, хотелось бы, чтобы я была убогой, несчастной, растерзанной, а это не получается. 15 лет мы в разводе, зачем ему это надо? Но тем не менее он позволяет себе это делать», — уточнила Анжелика Агурбаш.

Певица говорит, что подобные заявления ее, конечно, расстраивают. Но старается на них не реагировать. Ведь сама она давно оставила все обиды в прошлом.

«Я настолько уверена в себе и в том, что я сейчас делаю, и в том, что со мной сейчас происходит, что никакое ******, которое может вылиться на мою голову, даже от моего бывшего мужа, я думаю, что ничего не испортит и не изменит в моей жизни уже», — подчеркнула исполнительница.

Телеведущая Анфиса Чехова, также как и Анжелика Агурбаш, долгое время скрывала ото всех свой роман. Но недавно она впервые вышла в свет с новым спутником. Им оказался актер и продюсер Александр Златопольский.

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«Он очень такой благородный, добрый, искренний оптимист. У него вообще в целом не бывает плохого настроения. Никогда. А у меня бывает. И кто-то же должен меня веселить в эти моменты. И своей любовью, конечно. Он даже чересчур сильно меня любит. Иногда приходится его останавливать», — поделилась Чехова.

По словам теледивы, больше всего ей нравится, что рядом с Александром она может расслабиться и быть самой собой.

«Я просто живу. И я такая, какая есть. Его это почему-то удивляет каждый день. Я его кормлю. Единственное, правда, чем я его кормлю, — это завтрак. Потому что все остальное делает наше помощница по хозяйству. И завтраки тоже она делает, я просто их хорошо разогреваю», — отметила телеведущая.

В ответ продюсер помогает возлюбленной в карьере. Очень скоро зрители увидят звезду на большом экране.

«Я уже снимаю фильм с участием Анфисы. Сейчас идут съемки комедии. На самом деле, когда мы познакомились, Анфиса сказала…» — уточнил Александр Златопольский.

«Что я не хочу играть в кино», — закончила предложение теледива.

При этом продюсер подчеркнул, что Анфиса Чехова очень талантливая.

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«Пока еще не платил. Но я еще не снялась», — сказала она.

Чехова уже познакомила Златопольского со своим сыном Соломоном. И подружилась с дочерьми возлюбленного. Это покорило его больше всего. Продюсер не скрывает, что без ума от телеведущей и намерения у него самые серьезные.

«Предложение руки и сердца? В ближайшие несколько месяцев. А об этом можно рассказывать? Это же личное», — заявил Златопольский.

Виктория Дайнеко уже вовсю наслаждается официальной семейной жизнью. Певица и геолог Беркели Овезов поженились месяц назад. Перед тем как оформить отношения, молодожены подписали брачный контракт.

«У нас есть замечательный адвокат, она нам помогла. Она моя тезка — Виктория. Мы, две Виктории, встретились. Не только, конечно. Беркели тоже помогал, конечно же. Но мне кажется, что это такая полезная штука, да?» — спросила Дайнеко.

«Очень», — ответил Овезов.

Певица делится: у них с мужем идиллия. Правда, так было не всегда. Процесс так называемой притирки был тяжелым.

«Мы два очень упрямых человека, и каждый уверен в своей правоте. Но за время, что мы вместе, мы научились как-то слышать друг друга и находить какой-то здравый смысл в ситуациях. И, соответственно, делать выводы и поступать соответствующе», — призналась знаменитость.

По словам Дайнеко, без споров не обошлось даже при планировании свадьбы. Артистке пришлось понервничать. Но в итоге пара смогла договориться. Праздник удался.

«Я не ожидала, что это может быть весело, потому что я человек, который вообще не любит вечеринки. Как бы любит в очень закрытом кругу, но у нас было такое количество людей, что нам всем было весело, комфортно. Мы повеселились, вообще очень классно провели время», — заявила Дайнеко.

Певица рассказала: они с супругом решили устроить свадебное торжество лишь за несколько недель до назначенной даты росписи. Поэтому организация прошла в спешке. Зато теперь Виктория Дайнеко готова раздавать советы коллегам. Так что Анфиса Чехова и Анжелика Агурбаш могут смело к ней обращаться.