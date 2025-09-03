Ревва снова конфликтует с матерью: почему женщина угрожает своему отпрыску

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Не у всех знаменитостей отношения с родственниками складываются гладко. Кто из звезд воюет с близкими, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Скандал в семье певца Александра Реввы. Почему мать артиста начала ему угрожать? И в чем причина их многолетней вражды? В какой беде оказался единокровный брат Марата Башарова? За что он обижен на знаменитого ведущего? И кто еще из шоу-бизнеса не ладит с близкими? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда ты идешь долго, когда ты падаешь, поднимаешься, когда ты все… Какие-то преграды, трудности и думаешь: блин, да нет, не хочу такого», — говорит Александр Ревва.

В июне поклонники певца и актера выдохнули с облегчением. Мать артиста Любовь Николаевна сообщила прессе, что наконец-то помирилась с сыном после многолетнего конфликта. Она призналась, что все это время обижалась на отсутствие должного внимания со стороны наследника. Но общее горе, по ее словам, смогло поставить точку в их вражде. Муж женщины и отчим Александра Реввы Олег Рачеев умер после продолжительной болезни.

«Умер дома, на моих руках. Сын сразу позвонил, поддержал. Муж сильно болел: два инсульта, три инфаркта, отек легких. Из больницы мне его привезли уже лежачим. Дома Олег угасал, я уже понимала, что он уходит… Муж был золотым человеком, растил моих детей, как своих родных», — рассказывает мать артиста Любовь Рачеева.

Однако не прошло и пары месяцев, как война между близкими разгорелась с новой силой. Уже в конце июля СМИ написали: Любовь Рачеева начала угрожать юмористу, что якобы опубликует правду о его жене и детях. Но что опять не поделили самые родные люди?

«Мама Реввы в попытках привлечь сына к помощи даже заявила о том, что она звонила своему сыну с угрозами, что она расскажет главный секрет их семьи, что дети Александра могут быть вообще не детьми Александра», — уточняет светский журналист Светлана Ключкина.

«Я Сашу знаю долго, мы с ним дружим. Поэтому, дай Бог, все наладится. Я думаю, что это просто время. Время пройдет, и все будет хорошо. Надо всегда дать друг другу немножечко времени», — отмечает музыкальный продюсер Брендон Стоун.

Сам Александр Ревва не понимает, почему Любовь Рачеева выставляет его нерадивым наследником. Он много лет закрывает все ее финансовые нужды и всегда поддерживает женщину морально. В одном из недавних интервью шоумен заявил, что, вероятно, мать страдает от эгоцентризма. И он даже предложил ей проработать душевные травмы с психологом.

«Ты не должен препятствовать, ты должен просто поддерживать, направлять. Ребенка, самое главное, ни в коем случае нельзя заставлять быть тем, кем почему-то вы придумали, родители», — подчеркивает шоумен.

Однако многие уверены: причина в ревности Любови Николаевны. Ведь точкой отсчета их конфликта стал брак Александра Реввы с давней возлюбленной Анжеликой. С тех самых пор Рачеева буквально не дает наследнику прохода. Видимо, ей тяжело признать, что она уже не единственная женщина в жизни сына.

«Мама воспринимает невестку не как супругу своего сына, а как причину, по которой сын покинул, скажем так, ее ячейку, ее семью. Поэтому, естественно, весь негатив может выливать именно на нее, потому что та — причина, как она считает», — объясняет психолог Андрей Миронов.

Впрочем, скандалы между близкими в шоу-бизнесе не редкость. Настасья Самбурская не скрывает, что ее отношения с братом и матерью давно поставлены на паузу из-за детских обид. Не ладит с младшей дочерью и легенда 90-х Маша Распутина. Женщины все время выясняют отношения на публику. А певица Нюша недавно поссорилась с единокровной сестрой. Она обиделась на то, что Мария на одном из шоу позволила себе пару колкостей в ее адрес.

«Мне кажется, я вчера плакала с половиной страны, потому что еще раз смотрела и действительно вспомнила все эти чувства, переживания, которые были в тот момент», — делится Нюша.

Однако девушки уже успели помириться. Чего не скажешь о других известных сестрах — Шукшиных. Ольга и Мария давно общаются между собой лишь посредством СМИ. Они публично обвиняют друг друга в корысти, равнодушии к их матери, народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной и бесконечно судятся за наследство отца.

«Мы ждали, что маме вернутся ее шукшинские наследственные права. Но видите, как говорится, они кайф… Ура, Маша. Это очень странно. Маме сейчас будет больно, а они кайфуют. Это очень страшно», — заявляет Ольга Шукшина.

Непростая ситуация сложилась и в семействе Марата Башарова. Еще прошлым летом между ведущим и его единокровным старшим братом разгорелся скандал. Вялит Билялетдинов обиделся на родственника за то, что тот не приехал на похороны их общего отца.

«В ответ на нападки брата Марат Башаров сообщил о том, что его брат спускает все деньги на алкоголь», — уточняет журналист Ключкина.

А между тем Вялит, по его собственным словам, — инвалид третьей группы и нуждается в помощи. Сейчас ему назначили уже вторую дорогостоящую операцию, которую тот не в состоянии оплатить. И на брата, судя по всему, у мужчины тоже нет надежды.

«Это его личная драма»: как Брэд Питт справляется с потерей матери

«У меня же непроходимость вен нижних конечностей после инсульта. Нет (о поддержке отношений с Башаровым. — Прим. ред.), после смерти отца только два-три раза перезвонились. Если он сам не хочет, что я ему буду навязываться? Зачем это нужно?» — говорит Вялит Билялетдинов.

Впрочем, ранее такие же страсти сотрясали семью певца Шуры. Он десятилетиями не общался с мамой. Также через период взаимных упреков прошли: Татьяна Плаксина и Любовь Успенская, Дана Борисова и ее дочь Полина. Но всем им удалось простить обиды и зарыть топор войны. Поклонники Марата Башарова и Александра Реввы надеются, что их истории с родными завершатся таким же позитивным финалом.