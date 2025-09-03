Нет времени на депрессию: Мария Погребняк рассказала о буднях многодетной мамы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Мария Погребняк — многодетная мама. Как блогер справляется с ответственной ролью, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Мария Погребняк рассказала о буднях многодетной мамы. Почему она никогда не плачет? Как наказывает детей за непослушание? И в чем секрет идеальной фигуры звезды? За какой помощью к ней постоянно обращается бывший муж? И на что пожаловалась девушка ее старшего сына? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«На неделю вперед каждый день у меня расписан. Ребенок встал — покормили. В зал, на работу, съемки, выложить контент, дети, родители и дальше все-все дела», — уточняет блогер.

Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз меньше года назад. Но у нее не было и мысли об уходе в декретный отпуск. Буквально из роддома бизнесвумен отправилась по делам.

«Да некогда сейчас восстанавливаться. Видите, как время быстро бежит? Ты должен соответствовать этому темпу. Я родила и тоже побежала сразу же на шоу, на съемки и так далее», — подчеркивает Погребняк.

Знаменитость считает активный образ жизни одним из секретов своей стройности. Конечно, не обошлось и без пластики. При этом регулярный спорт и правильное питание тоже присутствуют.

«Говорят, что полезно есть часто, маленькими порциями. Но в моем режиме, графике что-то полезное схватить и перекусить не всегда получается. Я питаюсь три раза в день. Это углеводы полезные, жиры и белки. Спортзал у меня по два-три часа ежедневно», — делится Мария Погребняк.

Она не отрицает: конечно, у нее есть помощники. Няня смотрит за маленьким Володей, пока мама занимается собой. Когда звезда интернета восстанавливалась после операции у хирурга Тимура Хайдарова, женщина оставалась с малышом и на ночь. Ситуации бывают разные. Иногда Погребняк вынуждена брать все в свои руки.

«Не дай Бог, няня заболела, следовательно, нужна мама. Если мама не может, то ты в охапку с маленьким по своим делам. Еще нужно уделить время старшему ребенку, сыну: пойти к нему на игру, поболеть за него, с ним поболтать, что у него в жизни происходит», — отмечает блогер.

Старшие сыновья уже достаточно взрослые. Мальчикам 14, 16 и 18 лет. Но и они часто заставляют понервничать. Недавно, например, Марии пришлось решать амурные дела одного из них. С ней связалась девушка Алексея и пожаловалась, что тот плохо себя ведет.

«Я говорю: „Да? А что он делает?“. — „Он не выполняет какие-то мои желания“. Я говорю: „Да? Тогда с Леши ресторан и цветы. Передай-ка мне трубочку“. Передала трубку, говорю: „Леша, у тебя деньги есть?“. Он говорит: „Есть“. Я говорю: „Сейчас берешь и всех девчонок, особенно свою девушку, ведешь в ресторан“», — рассказывает Мария Погребняк.

На встречу с возлюбленной наследнику было строго велено прийти с цветами. Он робко попытался возразить. Но не вышло.

«Он говорит: «Я, мам, тебе цветы лучше куплю, а с ней разберусь». Я говорю: «Нет, сынок. Маме ты и так всю жизнь будешь дарить цветы. В первую очередь ты должен уделять время своей девушке», — подчеркивает блогер.

В семье Погребняк есть негласное правило: с мамой не спорить. Не грубить. Голос не повышать. Иначе последствия будут непредсказуемы.

«Один раз, я помню, по-моему, Паша, средний, как раз переходный возраст, 12 лет, что-то мне сказал или не извинился за что-то. Я очистила практически ему всю комнату, забрала все предметы его роскоши, игрушек и с ним не общалась. И он понял, что с мамой лучше дружить», — вспоминает звезда.

Мария Погребняк уверена: дисциплина способствует семейному благополучию. По словам блогера, в их доме всегда спокойно, никаких ссор и скандалов.

«Мы вместе убираемся, готовим, гуляем, развлекаемся. То есть мы все делаем вместе. У меня с ними настолько доверительные отношения выстроились. Я такая молодец в этом плане», — заявляет она.

Доверительные отношения знаменитость выстроила не только с сыновьями, но и с бывшим мужем. Футболист Павел Погребняк до сих пор постоянно обращается к ней за советом.

«Павел все время спрашивает: „Помоги подобрать лук. Эти кроссовки смотрятся, хорошо подходят к этой футболочке или нет?“» — уточняет звезда интернета.

Нынешний супруг Марии Погребняк — бизнесмен Игорь Головинский, к спортсмену не ревнует. Знает: жена любит только его одного. К тому же он видит, в каком состоянии та обычно приходит домой.

«Я вот так сажусь и понимаю: ой, а тут еще семейная вся жизнь дальше кипит. И вот кипит-кипит-кипит, и я в моменте засыпаю, просыпаюсь, и мне кажется, что я поспала просто час и опять куда-то бегу-бегу-бегу», — рассказывает знаменитость.

Погребняк делится: у такой занятости есть как минимум один несомненный плюс.

«У меня, представляете, не бывает депрессии, потому что у меня нет времени о ней подумать», — отмечает блогер.

По рассказам Марии Погребняк, она никогда не любила выплескивать эмоции. Это результат детства в спортивной школе. Именно там закалился ее характер.

«У меня нет сожаления. Слезы ничему не помогут. От этого ничего не поменяется. Ты только потратишь время. Поэтому я никогда не плачу. Просто отряхиваюсь и дальше иду по жизни, что бы ни случилось», — подчеркивает Погребняк.

Звезда интернета признается: конечно, и у нее бывают моменты, когда накатывает усталость. Но это длится недолго. Знаменитость понимает: она не может позволить себе расслабиться, ведь сыновья берут с нее пример. К тому же супруг активно намекает на дочку. Мария Погребняк говорит, что не против. Уверена: ее любви хватит на всех.