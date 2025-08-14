«Она еще совсем крошечка»: певица Акула нашла продюсера для годовалой дочери

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Оксана Почепа не стала жертвовать карьерой и уходить в декрет после рождения ребенка. Как она справляется с ролью матери, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Акула рассказала о жизни после рождения дочери. Из-за чего муж запретил артистке кормить ребенка грудью? Правда, что родители хотят сделать из девочки, которой еще нет и года, артистку и уже даже нашли для нее продюсера? Не боится ли звезда 90-х отдавать ребенка в шоу-бизнес? И как ей самой много лет назад удалось справиться с ранней славой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это ответственность, это повышенный, не знаю, риск, волнение и прочее. Поэтому мне в жизни хватает адреналина», — подчеркнула певица.

В ноябре прошлого года Оксана Почепа, более известная под псевдонимом Акула, впервые стала мамой. У них с композитором Игорем Бабаевым родилась девочка, которую назвали Раиса.

«Она мне дала больше волос. А мы девочки, да, иногда такие, нам надо быть красивее. Она мне дала стройняшество, потому что мы не успеваем кушать… Она еще совсем крошечка. Время летит так быстро», — отметила Почепа.

Артистка делится: к материнству в свои 40 лет подошла осознанно. Она заранее решила, что с появлением дочки постарается максимально сохранить свой обычный ритм жизни.

«Я не приверженец ставить ребенка на пьедестал и класть свою жизнь, сейчас все под ее ноги. Нет, мы каждый — самостоятельная единица», — заявила звезда.

Жертвовать карьерой и уходить в декрет Оксана Почепа не планировала. Муж ее в этом поддержал и даже убедил отказаться от грудного вскармливания, чтобы супруга могла спокойно ездить по делам и оставлять Раю с няней.

Игорь Бабаев старается делать все возможное, чтобы жена не зацикливалась на роли мамы. Через несколько месяцев после родов Почепа получила от него в подарок билеты в Таиланд.

«Наш папа и нянечка наша Мария Николаевна, наша прекрасная директор фан-клуба, она же крестная мать. Они мне просто вот так выставили чемоданы и сказали: милая, ты рожала, тебе пора восстановиться», — поделилась певица.

Правда, трудоголик Оксана Почепа не смогла долго лежать на пляже и ничего не делать. Акула умудрилась выступить даже в отпуске.

«На вторую неделю у нас был концерт в Таиланде, который нарулился сразу же, как только я приземлилась. И после концерта огромное количество людей, как обычно, хотят общения, хотят какого-то сближения. Ну и все. И мой отдых закончился», — уточнила артистка.

Почепа объясняет: она просто не умеет отдыхать и большую часть жизни проводит на сцене. Оксане едва исполнилось 13, когда она стала солисткой одного из музыкальных проектов. Потом Сергей Жуков предложил ей превратиться в певицу Акулу. Успех превзошел все ожидания. Хит «Кислотный DJ» звучал на всех дискотеках страны.

«Это все какие-то совпадения мистические как будто бы. Но на самом деле, пока мое внутреннее не сказало „Встань и иди“, ничего бы не произошло», — отметила звезда.

Оксана Почепа вспоминает: за многолетнюю карьеру видела всякое. Часто коллеги не выдерживали бремени славы. Она же смогла устоять перед соблазнами и всегда тщательно фильтровала свое окружение.

«Был момент, когда я была совсем юной. Я взяла телефонную книжку и просто вычеркивала всех поголовно, вне зависимости от статуса, от ранга, от того, нужен ли мне этот человек. Если он что-то употребляет, даже самое вроде как незначительное, как многим казалось, он у меня просто вычеркивался из книжки записной», — заявила знаменитость.

В отличие от большинства звезд 90-х, Оксана Почепа до сих пор популярна. На ее концертах по-прежнему аншлаги. И, как и 25 лет назад, поклонники забрасывают артистку игрушечными акулами.

«Надарено гигантское совершенно количество. И я реально понимаю, что просто возьму эту игрушечку и передарю. А дареное не дарят. Поэтому, может быть, лучше открыть какое-то местечко, куда просто по копеечке скидываться и куда-то применять в полезное русло, например», — предложила Почепа.

Артистка обожает свою профессию и будет рада, если дочь пойдет по ее стопам. Тем более почва уже подготовлена. Муж Акулы дружит с продюсером Михаилом Чертищевым, отцом юной звездочки Betsy, чей хит «Сигма Бой» покорил весь мир. И тот сказал, что с радостью поможет маленькой Рае с карьерой.

«Он говорит: „Я жду Раечку на фит. Быстрее, быстрее“. Наш папа Игорь Бабаев подходит к нашей маленькой, смотрит на нее и говорит: „Дочь, расти быстрее, у меня на тебя большие планы“», — поделилась Оксана Почепа.

Акула признается: никаких страхов насчет шоу-бизнеса у нее нет. Артистка уверена, что они с мужем смогут привить Раисе правильные ценности. Так что за девочку призывают не волноваться.