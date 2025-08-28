«Взбунтовалась девочка»: как Самойлова и Джиган справляются с переходным возраст

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Оксана Самойлова и Джиган нашли способ сгладить острые углы в отношениях со старшей дочерью. Как это удалось знаменитой паре, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Оксана Самойлова рассказала о непростых отношениях с дочерью-подростком. Из-за чего Ариела конфликтовала с родителями? И изменилась ли ситуация сейчас? Что сделал Джиган, когда узнал о наличии у девочки близкого друга? Зачем Самойлова приобрела заброшенный пансионат? И в какую сумму ей обошлась покупка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я практически каждый день реально туда езжу. Приехала, законтролила. Мы там сами много чего делаем. Сами красим, сами таскаем, сами сажаем», — рассказывает блогер.

У Оксаны Самойловой и ее близких это лето выдалось особенно активным. Еще весной модель купила заброшенный пансионат, на месте которого в будущем собирается построить огромную ферму. По сообщениям СМИ, за участок площадью 11 гектаров звезда заплатила 45 миллионов рублей.

«На самом деле, если сравнивать с ремонтом, например, то купить заброшку не так уж и дорого. То есть гораздо дешевле, чем квартира, гораздо дешевле, чем земля на Рублевке и так далее», — отмечает Оксана Самойлова.

Работы по благоустройству территории идут полным ходом. Для осуществления своей мечты блогер привлекла всю семью.

«Поставили глэмпинг-палатки, построили летнюю кухню, снесли заброшки, провели электричество, воду. Сейчас ставим забор, дорогу сделали», — перечисляет активности знаменитость.

Читайте также От рассады до альпак: Оксана Самойлова превращает свой дом в ферму

По словам Самойловой, дети с радостью помогают. В процесс включилась даже старшая дочь Ариела, которая еще несколько месяцев назад, наоборот, старалась максимально отгородиться от родных.

«Я даже не знаю вообще, куда ее занесло, честно говоря. Что это такое? Это эмо, готы? Она носит черную одежду, закрывает окна в комнате, постоянно сидит в комнате и вот это все. И говорит, что нет, я ни к чему не отношусь, просто так чувствую», — рассказывает блогер.

Оксана Самойлова жаловалась, что очень переживает за девочку. А когда Ариела неожиданно для всех сбрила брови, мать и вовсе чуть не лишилась чувств.

«Это реально моя боль, то есть при этом я слышу ее, да, то, что она говорит: „Я по-другому себя, мам, не вижу. Хочу такие брови. Все, я умру, буду страдать, буду плакать. Я могу сделать, как ты хочешь, но мне будет плохо“. И когда ее слушаю, я пытаюсь принимать ее позицию, но мне реально это очень тяжело удается, потому что со своей взрослой позиции понимаю, что фигню она делает», — говорит Самойлова.

«Взбунтовалась девочка. Кто-то подумает, что речь идет о вседозволенности или о плохом воспитании. Ничего подобного. У очень многих подростков в этом возрасте появляется такой протест против воли родителей. Родители у дочки Джигана и Оксаны Самойловой волевые. И поэтому ребенок бунтует, пытается доказать свою самостность», — считает писательница Лена Ленина.

Самойлова предпринимала множество попыток повлиять на дочь, но каждый раз становилось только хуже.

«Пока мы ее дергали постоянно — это не то, это не так, а давай поговорим, а давай то, давай пятое, десятое — она постоянно закрывалась еще больше и больше и стрессовала, естественно, из-за этого», — подчеркивает блогер.

Тогда родители решили сменить тактику и перестали давать наследнице советы:

«Мы как ее оставили в покое, она там все собрала себе внутри самостоятельно, слепила что-то там в своей голове, и все реально стало в тысячу раз лучше».

«Конечно, самовыражение. Ребенок должен прожить, понять для себя, что я покрасил волосы красным цветом, больше не буду этим заниматься. Конечно, это его опыт. Как обойти грабли, если на них не наступить?» — вопрошает журналист Елизавета Ридель.

Читайте также Звезды разъехались в отпуска: на каких курортах предпочитают отдыхать артисты

Похоже, все самое трудное осталось позади. В конце июля Ариеле исполнилось 14. Джиган и Самойлова поделились у себя в соцсетях снимками именинницы. Подписчики заметили, как сильно изменилась звездная наследница. Она перестала делать готический макияж, а главное, снова отрастила брови.

«Наконец-то эта связь мама-ребенок немножечко ослабла. То есть я начала принимать в голове то, что она все-таки уже самостоятельная личность и не будет такой, как я хочу», — говорит Самойлова.

Теперь родители стараются вести себя с ней, как со взрослой, давать максимальное количество свободы и присматривать на расстоянии. Вот только держать дистанцию получается не всегда. Как только Джиган узнал, что у дочери появился близкий друг, тут же отправился к нему на разговор.

«Просто познакомиться. Сказал: „Вроде нормальный“. Если Джиган сказал „вроде нормальный“ по отношению к другу своей дочери, значит, реально, наверное, хороший парень», — отмечает звезда.

Оксана Самойлова делится: в ее семье сейчас настоящая идиллия. Правда, считает, что это временно. Ведь у них с Джиганом подрастают еще трое детей. Особенно блогера волнует средняя дочь Лея.

«Я уже готовлюсь, что Лея просто даст нам просраться реально. Просто Лея… Если Ариелла божий одуван была в детстве, такая послушница, мамина и папина любимка, доча, то Лея же с детства у нас диковатая. Так что готовимся», — признается Самойлова.

Недавно, например, девочка втайне от матери поменяла имидж себе и младшей сестре.

«Она просто прислала мне фотку, говорит: „Мам, я волосы покрасила“. Она сегодня еще и Майе покрасила в зеленый, пока меня не было. И прислала фотку: „Смотри, Майя с зелеными волосами“», — рассказывает знаменитость.

Поклонники уверены: судя по озорному характеру Леи, еще пару лет и сбритые брови Ариелы покажутся Самойловой цветочками. Возможно, именно поэтому Оксана решила построить ферму? Чтобы было куда сбегать от трудных подростков.