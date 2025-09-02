Битва за миллиард: вдову Александра Градского хотят лишить наследства

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

За наследство Градского уже несколько лет идет нешуточная борьба. Почему старшие дети мэтра считают вдову отца недостойной его денег и имущества, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Новые подробности судебного процесса о наследстве народного артиста РФ Александра Градского. В чем старшие дети музыканта обвиняют его вдову? Правда, что Марина Коташенко может вообще лишиться своей доли? И что в итоге достанется бывшей жене мэтра Ольге Фартышевой? Общаются ли Даниил и Мария с младшими братьями? И как установка памятника на могиле звезды закончилась очередным семейным конфликтом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы пришли в апелляцию по поводу денег только для того, чтобы за всю сумму она ответила. Поскольку если у вас украли что-то цельное, то отвечать надо за целостность, а не за какую-то часть того, что ты украл», — отмечает сын музыканта Даниил Градский.

Александр Градский умер почти четыре года назад, и все это время продолжаются суды за его наследство, которое, по оценкам экспертов, составляет не менее одного миллиарда рублей. В прошлом году стало известно, что большая часть объектов недвижимости и денежных средств достались вдове артиста Марине Коташенко. Но старших детей исполнителя такое решение не устроило.

«Дом, который нам перешел с сестрой, был оценен значительно дороже, чем его реальная стоимость. Так, чтобы сравнялись эти доли. Мы с сестрой тоже будем требовать, если надо, тоже в Верховном суде, того, чтобы нам выделили все в соответствии с тем, как это принято по законодательству, то есть по одной пятой», — объясняет сын Градского.

Даниил и его сестра Мария считают, что Коташенко вообще недостойна наследства, и пытаются доказать это через суд. Недавно состоялось очередное заседание.

«Я буду рад, если то, что она украла у своих собственных детей и у нас в том числе, если это перераспределится достойно тем людям, которым отец изначально хотел чтобы это принадлежало», — признается Градский-младший.

В качестве главного аргумента он приводит тот факт, что Марина скрыла ото всех истинный размер наследственной массы. Речь о ста миллионах рублей, которые женщина прятала у себя дома. А потом их украли воры.

«Они лежали себе спокойно у папы в сейфе. Да, он умер. И все, что требовалось сделать законопослушному наследнику, — это нотариусу заявить эти средства, и все бы мы поделили. А так она увезла их себе под кровать, создала условия для того, чтобы мы все их потеряли. Мы же только узнали о том, какая сумма. Мы только узнали, потому что ее ограбили», — рассказывает Даниил Градский.

Через некоторое время преступников задержали. Но они смогли вернуть лишь малую часть похищенных средств.

«В процессе суда, где мы просили признать наследственные доли, кстати, речь шла же не только о нас, а еще и о двух детях. Поэтому мать начала действовать в прямом смысле и против своих детей. То есть, отказываясь признать это наследством, она отказывается признать и их наследство. Но мы доказали обратное. Вроде как, с одной стороны, они признали то, что это наследственная масса. С другой стороны, они признали всего лишь только то, что Марина должна нам из тех пяти миллионов, которые ей оставили грабители», — уточняет наследник маэстро.

Даниил Градский уверен: Коташенко с самого начала отношений с Александром Борисовичем преследовала исключительно корыстные цели. И именно поэтому якобы настаивала на срочной свадьбе, когда музыкант уже был тяжело болен. По словам наследника, он окончательно убедился в своей правоте после того, как прочитал дневник Марины.

«Цель у нее была материальная: очень долго использовать отца и выкинуть его, когда он был не нужен, избавиться от него, как от раненого животного. Сама это написала», — заявляет Даниил Градский.

«Сама же писала, что он для нее мешок золота, который она несет и не может его бросить. Последняя фраза, я помню: „Полюбить его, как раненое животное, и добить“», — добавляет Ольга Фартышева.

Даниил делится: недавно он узнал, что когда отец был в больнице, Марина якобы искала дома деньги.

«Рылись в его вещах, вытаскивали честно заработанные деньги и вывозили их за город», — уточняет Градский-младший.

Сама вдова на обвинения Даниила не отвечает. Никаких комментариев не дает. Общаться с прессой отказывается.

«Она как вела при Александре Борисовиче закрытый образ жизни, так и продолжает вести по понятным причинам», — отмечает адвокат Коташенко Лариса Широкова.

Градский-младший уверен: Марине просто нечего сказать. По мнению Даниила, большая часть наследства отца должна была достаться вовсе не Коташенко, а его матери Ольге Фартышевой. И верит, что судья с ним согласится.

«Моя мама прожила 20 с лишним лет с отцом и заработала львиную долю вместе с ним в одной семье. Она по закону, по конституции имеет супружескую долю», — считает наследник музыканта.

«Это определение Конституционного суда, которое сейчас мы пытаемся добиться, чтобы апелляционный суд это определение подтвердил и в мою долю, в законную силу чтобы это определение вошло», — объясняет бывшая жена Градского.

Мужчина признается: ему жаль, что все эти дрязги отразились на его отношениях с младшими братьями — Иваном и Александром. Но не теряет надежды, что когда-нибудь в семье наступит мир.

«Я уверен, что мы не в не очень хорошем свете предстаем перед братьями Ну, это их… Если они когда-либо сами захотят, я всегда открыт», — подчеркивает Градский-младший.

Впрочем, до этого, судя по всему, еще далеко. Конфликт в самом разгаре. Близкие музыканта не смогли договориться и насчет памятника на его могиле. Даниил, Мария и Ольга собирались сами заняться его размещением. Придумали эскиз. Однако вдова не позволила им установить надгробие.

«У нас был проект и прекрасный скульптор, но Марина Коташенко не захотела, отвергла. При том, что там даже спонсоры были. Но она решила своим путем пойти, да. Что делать? Поставила то, что поставила. К сожалению, мы совершенно думали, что это будет другой», — признается экс-супруга артиста.

«Мы будем делать ему нерукотворный памятник, который состоит из его творчества, музыки, из его культурных достижений. Поэтому я надеюсь, что мы свою лепту внесем», — отмечает Градский-младший.

Даниил, его сестра и мать уверены, что главная задача здесь — сохранить творческое наследие Александра Градского: его музыку, песни и культурные достижения. Именно этим они и собираются заняться, как только завершится судебный процесс.

P.S. 27 августа стало известно, что Даниил Градский, сын композитора Александра Градского, проиграл суд о признании вдовы музыканта Марины Градской недостойной наследницей. Об этом говорится в Telegram-канале Первого кассационного суда общей юрисдикции.