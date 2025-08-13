Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mark Reinstein; 5-tv.ru

Халк Хоган оставил после себя внушительное наследство. Кто из близких получит заметную часть его состояния, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Родственники актера Халка Хогана начали битву за его наследство. Кому достанутся миллионы звезды рестлинга и его недвижимость? Почему он много лет не общался со своей дочерью? И в чем та обвинила молодую жену отца? Что на самом деле стало причиной смерти спортсмена? И кто виноват в случившейся трагедии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Он был шоуменом, придумывал всякие штуки: „Халкомания“, разрыв на себе футболки. Детишки повторяли за ним. Он придумывал свои слоганы, эти белые волосы. Он выходил в костюме супергероя, боролся со злом», — высказался фитнес-тренер Артем Опальницкий.

Внезапная смерть американского актера Халка Хогана потрясла его друзей и фанатов. Спортсмен считался одним из самых знаменитых рестлеров в мире. Шоу с его участием собирали у экранов миллионы зрителей. Со стороны он казался здоровым и сильным. И вдруг — трагический уход на 72-м году жизни. Официальная причина — остановка сердца.

«Мы не знаем, что там было внутри, и какие у него были болезни, и от чего он бежал. Потому что спорт — это тоже своего рода такой мотиватор, когда ты забываешься, когда ты уходишь от проблем и при этом видишь результат в зеркале», — выразил мнение певец Илья Гуров.

По данным СМИ, Халк Хоган оставил состояние в 25 миллионов долларов. Это более двух миллиардов рублей. По законам штата Флорида вдове достается 30%, даже если она не упомянута в завещании. А вот судьба оставшейся части денежных средств станет известна после оглашения последней воли умершего. Поклонники уверены: впереди грандиозный скандал, ведь близкие Халка еще при его жизни конфликтовали между собой.

«На войне все средства хороши, но тем не менее они должны подтверждаться доказательствами, которые представляют обделенные наследники», — отметил адвокат Дмитрий Григорьев.

Терри Джин Боллеа (настоящее имя Халка Хогана) впервые женился в начале 80-х. У супругов родилось двое детей: дочь Брук и сын Ник. Но спустя 24 года семейной жизни Линда Клэридж обвинила мужа в домашнем насилии и подала на развод.

«Линда после первого брака отсудила у него 70% состояния. То есть у него там его империя, всякие роялти и с его имиджа, и всякие бонусы к рестлингу, особняки, у него были кафе, рестораны, то есть все это досталось им. У него на этом фоне еще была проблема с его сыном, который попал в аварию. Дали около восьми или девяти месяцев тюрьмы. Естественно, все это навалилось», — рассказал фитнес-тренер Опальницкий.

Дочь тогда полностью прекратила общение с отцом и впервые поговорила с ним лишь за два года до его смерти.

«Она считала и называла его сексуально озабоченным. Причиной развода стали его измены. Первая была с подругой собственной дочери, вторая — с женой собственного друга», — уточнила светский журналист Анастасия Хохлова.

«У Хогана действительно была очень бурная личная жизнь. И все скандалы как бы крутились вокруг его семьи», — сказал Артем Опальницкий.

Халк Хоган недолго задержался в холостяках и снова пошел под венец, его второй супругой стала Дженнифер МакДэниел. Однако через десять лет он опять развелся. На этот раз причиной стала новая любовь — инструктор по йоге Скай Дейли. Новость повергла в шок семью знаменитости. Именно тогда ему позвонила дочь. Брук выразила беспокойство по поводу возлюбленной папы. Девушка считала, что жена, которая младше рестлера на 25 лет и воспитывает троих детей, преследует корыстные мотивы.

«Она начала более активно вести социальные сети, когда он появился в жизни. Наверное, понятно, она всем хотела рассказать, может быть, это какая-то женская гордость от того, что я даже в таком возрасте нашла символ Америки, это мой муж», — предположил Опальницкий.

В телефонном разговоре наследница звезды попросила отца поменьше работать и следить за здоровьем. Больше они не общались. А потом Халк умер. Неужели Брук оказалась права, и в попытках обеспечить молодую жену Хоган перестал заботиться о себе?

«Естественно, все болезни от нервов, все болезни от этих историй. Конечно, это влияет», — отметил Илья Гуров.

Но многие считают, что в трагедии виновата не возлюбленная, а сам Халк. Ведь 40 лет на ринге точно не могли пройти бесследно. Чем зрелищнее был очередной бой, тем тяжелее были травмы рестлера. В общей сложности он перенес 25 операций. Ему заменили коленный и тазобедренный суставы. Халк не вылезал из больниц, постоянно лечил вывихи и ушибы.

«У них до 200 с лишним боев в году, они постоянно гастролируют, ездят. Естественно, каждый раз это ударная нагрузка. То есть вообще уровень изношенности суставов у рестлеров в 30 лет достигает 80-летнего возраста. Очень-очень травмоопасный вид спорта», — подчеркнул фитнес-тренер Опальницкий.

Кроме хирургических вмешательств, урон здоровью нанесли и стероиды. Сначала Хоган отрицал, что его стальные мышцы — результат не только упорных тренировок, но и специальных препаратов. Однако потом признался: он действительно использовал фармакологию. Кроме того, с годами у него развилась зависимость от обезболивающих.

«Врачи выписывали мне рецепт за рецептом, и внезапно это превратилось в порочный круг. Дошло до того, что я уже оправился после десятой операции на спине, а мне позвонили из аптеки и сказали: „Ваш рецепт готов“. И я, словно собака за костью, побежал за ним», — вспоминал Халк Хоган.

Но и это еще не все. Звезда рестлинга злоупотреблял алкоголем. Избавиться от вредной привычки ему удалось лишь пару лет назад, но организм уже был ослаблен.

«Он в молодости употреблял алкоголь, он употреблял стероиды, он был замешан не в одном скандале допинговом, поэтому, скорее, это закономерный итог», — сказала журналист Хохлова.

После смерти Хогана его дочь Брук призналась, что очень сожалеет о потерянных годах. И добавила: она никогда не переставала любить папу.

«Кровь моего отца течет в моих венах. Его глаза светятся сквозь моих детей. И наша связь никогда не прерывалась, даже в последние минуты его жизни. У нас была связь глубже, чем слова, связь, которая длилась всю жизнь», — заявила Брук Хоган.

Девушка также уточнила, что не собирается претендовать на наследство. Однако поклонники уверены: эти слова были брошены на эмоциях. И учитывая, что Брук и ее брат, так же как и сам Халк, построили карьеру на телевидении и часто появляются на экране, они вполне могут устроить из семейных разборок грандиозное шоу.