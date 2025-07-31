Боролся с онкологией, а умер от инфаркта: новые подробности смерти Халка Хогана

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/mpi10

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Перед смертью у легенды рестлинга диагностировали хронический лимфолейкоз.

Американский рестлер и актер Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа. — Прим. ред.) скончался в возрасте 71 года от инфаркта миокарда. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на отчет Центра судебной экспертизы округа Пинеллас, штат Флорида, подготовленный для процедуры кремации.

Согласно официальным данным, незадолго до смерти у Хогана был диагностирован хронический лимфоцитарный лейкоз — форма онкологического заболевания крови. Также в его медицинской истории отмечалась фибрилляция предсердий — нарушение сердечного ритма.

При этом рестлер никогда не делал публичных заявлений о своей борьбе с раком. В мае текущего года он перенес операцию на шейном отделе позвоночника.

О смерти Хогана стало известно 24 июля. За свою карьеру он стал одним из самых узнаваемых лиц в мире рестлинга, 12 раз завоевывал титул чемпиона мира и снялся во множестве фильмов и телешоу, включая «Рокки 3», «Команду А» и «Крутого Уокера».

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