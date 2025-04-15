«Хорошо зарабатывал»: какое наследство оставил Паша Техник родным

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Поклонники и эксперты пытаются найти ответ на причину смерти Паши Техника. Действительно ли рэпер предсказал свою гибель, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Загадочная смерть музыканта Паши Техника в Таиланде. Что на самом деле погубило 40-летнего рэпера — агрессивная инфекция или запрещенный препарат? И кого бывшая супруга артиста винит в его гибели? Почему поклонники уверены, что здесь не обошлось без мистики? Правда ли исполнитель предсказал дату собственной кончины? И что за многомиллионный долг он оставил маленькому сыну? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне никогда от вас ничего не было нужно. Но закончилось это время, так что двигайтесь сами, ребята с усами», — заявил рэпер.

Смерть известного музыканта Паши Техника стала шоком для коллег и фанатов. Он скончался 4 апреля в одной из больниц Таиланда, где в последнее время отдыхал. Официальная причина гибели рэпера — бактериальная пневмония. Но уход из жизни молодого и полного сил мужчины оставил множество вопросов у его друзей и поклонников.

«Мы потеряли человека близкого. Во всяком случае, для меня он вообще как брат был. Мы с ним плечом к плечу столько всего прошли вместе, а теперь его нет. Я еще до сих пор не могу это принять», — высказался директор Паши Техника Марк Яровный.

По данным СМИ, артисту стало плохо еще 24 марта. Однако он обратился к врачам лишь спустя три дня. Жаловался на тошноту и непрекращающуюся рвоту. Далее болезнь развивалась стремительно: начался септический шок, стали отказывать органы. Пашу Техника ввели в искусственную кому, подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

«Кровоизлияние, кровотечение у него началось, когда ему вставили трубку, я не помню куда. То ли в легкое… У него начался, как это сказать, пневмоторакс. Остановили кровотечение, но потом все как-то пошло на ухудшение», — рассказала экс-супруга рэпера Ева Карицкая.

Пока врачи боролись за артиста, его родные и друзья собирали деньги на лечение. Все надеялись на чудо. Но вначале певец пережил клиническую смерть. А затем медики решили отключить пациента от аппаратов жизнеобеспечения в присутствии его директора.

«Вроде взрослые люди, адекватные, какую-то ***** пишете, вините. На меня гоните, мне вообще *******, что вы там пишете. Мне вообще *****, я за себя знаю», — заявил Марк Яровный.

«Врач мне говорит: „Если Паша умирает, мы его реанимируем или отключаем от ЭКМО?“. Я говорю: „Нет, мы его реанимируем“. И ночью мне позвонили и сказали, что все, начинается реанимация. Когда я приехала, уже Паши не стало», — поделилась Ева Карицкая.

Незадолго до гибели Паша Техник вел себя странно: публично со всеми прощался и якобы даже предсказал дату своего ухода. Он сообщил подписчикам, цитата: «Все будет круто! 27-го числа».

«Можно сказать, что Техник действительно заигрывал со смертью. Он даже незадолго до смерти принял участие в шоу, где разыграл собственную кончину с ироничными речами своих друзей, коллег и, в общем-то, все шоу он пролежал в лакированном гробу из красного дерева на белой простыне», — высказался светский журналист Иван Ирбис.

«Это фатально. Это ему по судьбе. И он ничего не смог бы исправить. Именно по женской линии на нем лежит проклятье. Вы знаете, он ушел, и какая у него мысль? Отмучился», — выразила мнение экстрасенс Татьяна Эль.

Впрочем, есть и такие, кто уверен: рэпер сам себя довел до печального исхода. Он не раз признавался, что сидит на запрещенных веществах с 11 лет, имел судимости за их распространение и регулярно попадал в рехабы. Накануне трагедии его видели в клубе с подругой, 28-летней Кристиной Лекси. По ее словам, на вечеринке Паша Техник снова принял некий неизвестный препарат.

«По сути, таких записей, где он трезвый, очень мало. Он все время был в состоянии измененного сознания. В какой-то момент случается передозировка, у него нарушается сознание. Следом идет аспирация рвотными массами, понимаете, в легкие попадает. Там моментально идет отек, воспаление. Счет идет на минуты, чтобы санацию сделать через бронхоскоп. А он сутки или сколько лежал в этом состоянии. Вот результат», — объяснил врач-нарколог Василий Шуров.

Недавно экс-супруга артиста и вовсе сделала шокирующее предположение. Она заявила, что в последние месяцы Паша Техник постоянно говорил о том, что ему больше не хочется жить. Возможно, он сам срежиссировал свой трагический конец?

«Боюсь сдохнуть, но тем не менее я понимаю, что походу скоро сдохну», — говорил рэпер.

На днях тело музыканта перевезли в Москву и предали земле. Теперь его близким предстоит решать вопрос с наследством. После себя Паша Техник оставил не только множество альбомов в модном стиле «хип-хоп андеграунд», но и три московские квартиры, которые по закону должны достаться матери артиста и его 6-летнему сыну Ивану от первого брака.

«Техник действительно был собственником трех квартир: в Некрасовке, в Перово и на 17-м этаже на Совхозной улице, рядом с метро Люблино. Третья квартира у него была, кстати, сейчас квадратный метр оценивается в этом доме около 270 тысяч рублей. В общем, Павел не скрывал, что хорошо зарабатывал. За одно его выступление гонорар иногда доходил до миллиона рублей», — уточнил журналист Ирбис.

Правда, за 40 лет Паша Техник успел накопить и долгов. Последние два года рэпер судился с банком из-за непогашенного вовремя кредита. Ранее по той же причине он потерял свой музыкальный бизнес. А недавно хвастался, что приобрел наследнику четырехкомнатную квартиру. Но, по словам друзей, оформил займ в размере десяти миллионов рублей на бывшую жену. И ей теперь придется выплачивать его в одиночку. Впрочем, саму экс-супругу артиста сейчас волнует больше то, что ребенок остался без отца. А ведь все могло бы сложиться совсем иначе.