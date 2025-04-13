«Поэтому и пришли»: психолог объяснил «феномен Техника» после граффити на Арбате

Фото, видео: Instagram*/techniquepashalive; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По его словам, люди полюбили рэпера вовсе не за талант.

Социальный психолог Алексей Рощин объяснил «феномен Паши Техника» с точки зрения общественного восприятия. Как рассказал эксперт в беседе с 5-tv.ru, несмотря на то, что по уровню творчества умерший рэпер «и рядом не стоял» с Виктором Цоем, с которым в последнее время его все чаще сравнивают, люди любят его вовсе не за музыку.

«Сейчас пошло народное стремление на месте стены Цоя сделать стену Пашу Техника. То есть в данном случае получается, что для населения он как бы фигура, как минимум, равная Виктору Цою, хотя, конечно, Виктор Цой — с точки зрения места, которое он оставил в русском роке и в русской музыке, конечно, выше на пару порядков, чем сам Техник. И поэтому вопрос: как при том, что он не особо выделился в мире музыки, в мире рэпа и так далее, он стал так популярен?» — задался психолог риторическим вопросом.

По мнению Рощина, объяснение этому феномену кроется скорее в области психологии, чем в области искусства — Паша Техник был человеком, сильно отличающимся от всего, к чему привыкла молодежь.

«Он был человеком, достаточно открытым, и самое главное, что беззлобным. Это, видимо, и есть то, что потрясало всех. Он человеком максимально незлобивым и благожелательным. И вот этого стремления кого-то задеть, задираться с кем-то, столкнуться как-то, кому-то нахамить, оскорбить — вот этого в нем не было. При том, что, естественно, он, как и вся современная молодежь, практически разговаривал на мате — тем не менее, он был готов принимать любого. То есть в этом смысле у него очень приемлющий всех характер», — объяснил специалист.

Рощин также выразил мнение, что сам по себе Техник очень напоминает одно популярное явление русской культуры, появившееся в самом конце Перестройки — «митьки».

«Вот мне кажется, техник это такой как бы потомок „митьков“. И у них, у „Митьков“ был замечательный лозунг, с которым они ходили. Они это пропагандировали и за счет этого были достаточно известны. Этим лозунгом было: „Митьки никого не хотят победить“. И вот мне кажется, что это можно было бы также взять и девизом Паши Техника. В том смысле, что Паша Техник никого не хочет победить, никого не хочет заставить <…> не хочет вынудить на какие-то подвиги. Сам эти подвиги не совершает, и ни от кого их не требует», — рассуждает Алексей.

В заключение психолог отметил, что Техник для молодежи — это не образец для подражания и не герой, а жертва.

«То есть, именно поэтому к нему и пришли люди. Это такой чисто русский подход — его жалели, пришли из жалости», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что граффити на стене Цоя, посвященное Паше Технику, закрасили.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.