«Вы кого воздвигаете на пьедестал?» — Кудрявцева о похоронах Паши Техника
Ведущая Кудрявцева осудила внимание прессы к похоронам Паши Техника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Телеведущую возмутил ажиотаж вокруг смерти рэпера.
Телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась внимание общественности и прессы к похоронам рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлеев. — Прим. ред.). Эмоции звезда выразила в своем Telegram-канале.
«Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый чел) провожают как гения… Все СМИ только и пишут о Паше Технике… У вас детей нет? Вы кого воздвигаете на пьедестал? Это что за примеры?» — возмутилась звезда.
Комментировать посты Кудрявцевой невозможно, но, судя по эмодзи, которые оставляли подписчики, большинство ее поклонников поддерживает знаменитость, хотя были и те, кто выразил несогласие.
Смерть Паши Техника
Паша Техник скончался в ночь с 5 на 6 апреля во время своего отдыха в Таиланде в одной из местных больниц. За жизнь 40-летнего рэпера боролись несколько дней, но органы рэпера постепенно начали отказывать.
Сообщалось, что перед экстренной госпитализацией он употреблял запрещенные вещества и поступил в больницу с отравлением.
Тело рэпера было доставлено в Москву, 11 апреля артиста похоронили в Балашихе на Николо-Архангельском кладбище. Гроб с телом артиста предали земле под дружные скандирования тысяч фанатов, собравшихся на траурную церемонию.
Огромная толпа, собравшаяся у храма Петра и Павла, проследовала за катафалком до самого места захоронения музыканта.
Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна официальная причина смерти рэпера Паши Техника в Таиланде.